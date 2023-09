Security Mitarbeiter angegriffen und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Auf einem Firmengelände im Hertelsbrunnenring kam es am Donnerstagabend zu einer Körperverletzung. Ein Security Mitarbeiter sprach um kurz vor 20 Uhr einen Mann an, der sich vermutlich unbefugt auf dem Gelände aufhielt. Die Person griff dem Wachmann direkt an den Hals.

Nachdem sich der 65-Jährige etwas entfernen konnte, beleidigte und bedrohte der Unbekannten ihn. Zur Tatzeit hatte der Täter zwei Hunde bei sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Mann reist wiederholt unerlaubt ein

Kaiserslautern (ots) – Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 25. September 2023 um 23:20 Uhr einen Reisebus nahe Kaiserslautern nach dessen Einreise aus Frankreich. Hierbei stellten die Polizisten einen 29-jährigen Kolumbianer fest, der sich bereits seit 501 Tagen unerlaubt im Schengengebiet

aufhielt. Dies konnte aufgrund der Einreisestempel in seinem Reisepass nachvollzogen werden, ebenso, dass er zuvor in Spanien und Frankreich gewesen war.

Somit reiste der Mann unerlaubt nach Deutschland ein und wurde am 26.09.2023 nach Frankreich zurückgeschoben und dort an die französischen Behörden überstellt. Am 26. September 2023 um 22:40 Uhr kontrollierte die Bundespolizei erneut einen Reisebus aus Frankreich kommend und traf auf ein bekanntes Gesicht.

Der 29-Jährige Kolumbianer erwies sich als hartnäckig und reiste keine 24 Stunden später wiederholt unerlaubt, und entgegen der verhängten Einreisesperre nach Deutschland, ein. Der Mann wurde erneut festgenommen und die Möglichkeiten der Aufenthalt beendenden Maßnahmen geprüft. Am 28. September 2023 erfolgte dann die Rückführung des Mannes per Direktflug nach Kolumbien.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

In Wohnung eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – In der Dornenstraße kam es zwischen Dienstag 19 Uhr und Donnerstag 9:30 Uhr zu einem Einbruch. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Wohnung einer 87-Jährigen. Erfolgreich war der Einstieg anscheinend nicht: Ohne Beute verließen die unbekannten Personen das Anwesen wieder und machten sich davon.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und/oder Angaben zu den Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden.|kfa

Kreis Kaiserslautern

Heuballenbrand

Erzenhausen (ots) – Ein Heuballenbrand in Erzenhausen beschäftigte am Donnerstagmorgen die Feuerwehr und die Polizei. Die Brandbekämpfer hatten die Flammen schnell im Griff und konnten ein Ausbreiten verhindern. Bei dem Feuer wurden ungefähr 100 Ballen beschädigt.

Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Eine Fremdeinwirkung kann derzeit ausgeschlossen werden. |kfa