Gemeinschaftlicher versuchter Raub – 2 Täter in U-Haft

Mannheim-Waldhof (ots) – Am Mittwoch 27.09.2023 haben gegen 04 Uhr zwei männliche Tatverdächtige versucht, eine Frau in der Altrheinstraße zu berauben. Sie wurde dabei verletzt. Die beiden Männer hatten beschlossen eine Radfahrerin, die auf der Altrheinstraße in Richtung Sandhofer Straße unterwegs war, anzugreifen und ihren Geldbeutel zu stehlen. Hierfür maskierten sich beide Männer, eilten der flüchtenden Frau hinterher und stießen sie vom Fahrrad.

Als die Frau am Boden lag, äußerte der 40-jährige Täter, dass sie ruhig sein soll, man wolle nur ihr Geld. Die Geschädigte wehrte sich und rief um Hilfe. Die beiden Männer nutzten ihre körperliche Überlegenheit und versuchten mit vereinten Kräften in den Besitz des Geldbeutels der Geschädigten zu gelangen.

Als ein Zeuge, welcher die Rufe der Frau vernommen hatte, ihr zu Hilfe eilte, ließen die Täter von ihrem Handeln ab und liefen davon. Sie konnten kurze Zeit später von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Durch den Vorfall wurde die Frau leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen wurden am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, wo der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen die beiden Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit erließ. Diese wurden sodann in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Raub im Bereich der Kurpfalzbrücke – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 17:35 Uhr befanden sich ein 24-Jähriger und ein 27-Jähriger in der Innenstadt im Bereich der Kurpfalzbrücke, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurden. Nach kurzer Unterhaltung entriss der Unbekannte dem 24-Jährigen dessen Handy.

Als dieser sein Mobiltelefon zurückforderte, zückte der Täter ein Messer, bedrohte den jungen Mann zunächst und führte dann mehrere Stichbewegungen gegen ihn aus. Der Täter flüchtete anschließend.

Der 24-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 cm groß, blonde Haare, eventuell Osteuropäer. Er trug eine blaue Jogginghose, eine blaue Kappe sowie ein braun/beiges Oberteil.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Serie an Sachbeschädigungen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt am Donnerstag beschädigte zwischen 11 Uhr und 21 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Objekte im Aberlering. So wurde in einem dortigen Garten die Sitzflächen des Gartenmobiliars zerschnitten, eine Holzfassade mit Farbe beschmiert und an einem geparkten PKW die Fahrzeugreifen zerstochen.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigungstaten auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-3101-0, zu melden.

Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots) – Um kurz nach 10:30 Uhr ereignete sich auf der Suebenheimer Allee ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 68-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Radweg, der rechts neben der Suebenheimer Allee entlangführt, in Richtung Suebenheim. Auf der Allee fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Seat in die gleiche Richtung.

Kurz nach der Einmündung des Inneren Heckwegs nutzte der Radfahrer die bestehende Querungsmöglichkeit über die Suebenheimer Allee. Dabei wurde er von dem vorfahrtsberechtigten Seat frontal erfasst.

Der 68-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und musste notoperiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Unfall zwischen PKW und E-Scooter-Fahrerin

Mannheim (ots) – Heute gegen 11.50 Uhr befuhr eine E-Scooter-Fahrerin den Radweg der Relaisstraße in entgegengesetzte Richtung. Ein PKW-Fahrer wollte zu diesem Zeitpunkt in die Relaisstraße einbiegen und übersah hierbei die E-Scooter-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei

sich die E-Scooter-Fahrerin verletzte. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Da es immer wieder zu Verkehrsunfällen mit E-Scootern kommt, empfiehlt das Polizeipräsidium Mannheim hierbei ebenfalls einen Helm zu tragen und sich umsichtig im Straßenverkehr zu bewegen.