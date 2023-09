Exhibitionist verfolgt Frau – Zeugenaufruf

St. Leon-Rot (ots) – Eine 52-Jährige ging am Montag gegen 18.45 Uhr mit ihren Hunden in der Kronauer Straße auf dem Feldweg im Bereich des VfB St. Leon-Rot spazieren. Hierbei erblickte sie einen unbekannten Mann, der dort auf einer Parkbank saß. Als sie ihm näherkam, erkannte sie, dass der Mann an seinem Genital manipulierte und die 52-Jährige hierbei fixierte.

Sie lief zu Fuß in die entgegen gesetzte Richtung und der Mann folgte ihr. Hier kam ihr ein 68-jähriger Zeuge entgegen, den sie unmittelbar ansprach und auf den Sachverhalt aufmerksam machte. Als der Exhibitionist den Zeugen erblickte, brach er die Verfolgung ab und flüchtete.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich der Tatörtlichkeit verlief negativ.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 180 cm, hager, bekleidet mit einer hellen Jeans und einem langärmligen Oberteil.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174 4444.

Täter bei Einbruch in einen LKW überrascht

Leimen (ots) – Ein 25-jähriger Nachtexpress-Fahrer teilte am Freitag gegen 05 Uhr über Notruf der Polizei mit, dass sich soeben zwei Personen rennend von einem LKW in der Pestalozzistraße entfernt hatten, als er angefahren kam. Als er sich dem LKW näherte, konnte er 2 Personen an dem Fahrzeug erkennen.

Anschließend flüchteten die beiden Personen rennend in Richtung Kleingärten/B3. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten keine Personen festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca 1,65 m groß, dunkelhäutig, schwarz bekleidet, Hoodie, braune Turnschuhe mit heller Sohle.

Täter 2 Männlich, ca. 1,65m groß, dunkel gekleidet.

Der zuständige Lieferfahrer des beschädigten Fahrzeuges konnte noch vor Ort ausfindig gemacht werden. Am Fahrzeug wurde auf bislang unbekannte Weise die Heck- und die Seitenscheibe eingeschlagen.

Der Fahrer bestätigte bei einer Nachschau, dass Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren entwendet worden waren. wurden. Eine genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Betrunken von der Unfallstelle geflohen

Sinsheim (ots) – Durch eine Zeugin wurde am Donnerstatg gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Muthstraße gemeldet. Während der Anfahrt der Streifenbesatzung meldete die Zeugin erneut, dass sich der Verursacher mit einem weißen Kombi von der Unfallörtlichkeit entfernt habe, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters wurde das Fahrzeug mit Beschädigungen im Heckbereich vorgefunden. Mehrere Zeugen vor Ort bestätigten den Polizeibeamten, dass der Fahrzeugführer wenige Minuten zuvor mit dem Fahrzeug angekommen sei und sich nun in seiner Wohnung befindet.

Der Beschuldigte öffnete auf Läuten die Tür. Er wurde wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort belehrt und räumte dies auch ein. Weiter war Alkoholgeruch, ausgehend vom Beschuldigten, festzustellen. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1 Promille. Seinen Führerschein musste der 66-Jährige vorerst abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Sinsheim (ots) – Die Polizei wurden am 28.09.2023 gegen 18:00 Uhr über einem flüchtigen Ladendieb informiert. Durch eine Angestellte wurde eine Beschreibung des Ladendiebs durchgegeben, so dass nach diesem sofort gefahndet werden konnte.

Dieser konnte im Nahbereich mit den entwendeten Schuhen an seinen Füßen festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Als Grund für seine Tat nannte er, dass er kein Geld habe und neue Schuhe brauche. Dass er mit seiner Tat einen Diebstahl beging, sah er jedoch nicht ein und zeigte sich weiterhin zufrieden mit seiner Ausbeute.

Im Polizeirevier wurde der 28-Jährige erneut durchsucht, da von ihm ein Marihuanageruch ausging. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnte in dessen Umhängetasche eine Kleinstmenge Marihuana befand. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 70 Euro.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Unfall während Einsatzfahrt – 30.000 Euro Sachschaden

Oftersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag um 14:45 Uhr an der Kreuzung L630/Heidelberger Straße. Ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei war mit Sondersignal auf der L630 in Fahrtrichtung Oftersheim unterwegs, als der Fahrer an der Kreuzung zur Bruchhäuser Straße nach rechts abbiegen wollte.

Hierbei kollidierte er mit einer 52-Jährigen VW-Fahrerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Zusammenstoß zwischen PKW und LKW – 5.000 Euro Schaden

Hockenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr auf der Speyerer Straße. Ein LKW-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Speyerer Straße in Richtung Talhausstraße. Aufgrund der Größe des Gespanns mit Zugmaschine und Auflieger musste der Fahrer in einer Rechtskurve nach links ausscheren, weshalb ein Teil der rechten Spur befahrbar war.

Ein 64-Jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte diesen Platz nutzen und den LKW überholen, befand sich dadurch allerdings im toten Winkel, wodurch er mit dem LKW während dessen Abbiegevorgang kollidiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.