14-Jährige zeigt Zivilcourage und rettet ihre Freundin

Heidelberg (ots) – Zwei 14-jährige Mädchen begaben sich am Donnerstag nach Schulende und nachdem sie Einkäufe erledigt hatten, mit der Straßenbahn 22 zu Haltestelle Kranichweg in Heidelberg Pfaffengrund. An der Haltestelle begegneten sie einem bislang Unbekannten, welcher die Mädchen auf deren Nachhauseweg verfolgte.

Als die Mädchen realisierten, dass sie verfolgt werden, trennten sich die Beiden, wobei sich eine 14-Jährige in einem Parkdeck im Zeisigweg versteckte. Der Fremde lief der 14-Jährigen mit geballten Fäusten hinterher und forderte sie auf sich an die Wand zu stellen und ihr Mobiltelefon herauszugeben.

Als sie der Aufforderung nicht nachkam, droht er damit ein Messer zu ziehen und fasste sich in seine Hosentasche. Die 14-Jährige Freundin eilte zu Hilfe, konnte den Täter wegschupsen und sich mit ihrer Freundin entfernen.

Der unbekannte Jugendliche verfolgte die Mädchen bis zur nahe gelegenen Wohnanschrift einer der Beiden und flüchtete anschließend.

Beim Täter soll es sich um einen etwa 14-jährigen Jungen handeln. Dieser war ca. 160 cm groß, hatte einen dunkleren Hautteint und braune kurze Haare. Er trug eine leichte, dunkle Jacke, blaue lange Hosen sowie eine Umhängetasche.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter Tel: 0621-174 4444.

Verfolgungsfahrt – Zeugen gesucht

Heidelberg/L 534/Neckargemünd (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Donnerstag gegen 18 Uhr eine fahr- und verhaltensauffällige PKW-Führerin in einem Jeep Wrangler auf der L 534 im Bereich Heidelberg-Ziegelhausen. Er folgte der Dame bis zur Friedensbrücke in Neckargemünd, wo diese durch eine alarmierte Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden sollte.

Auf Ansprache durch das geschlossene Fenster seitens eines Beamten reagierte die Frau nicht, starrte geistesabwesend geradeaus und setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Im weiteren Verlauf missachtete sie sämtliche ihr gegebenen Anhaltezeichen und fuhr weiter über die B 45 bis zur Abzweigung nach Waldhilsbach, dort weiter über den Königstuhl bis nach Maisbach.

Auf der gesamten Fahrtstrecke missachtete sie weiter die Anhaltezeichen der Polizeibeamten, fuhr mit mäßiger, teils geringer und teils leicht erhöhter Geschwindigkeit. Am Ortseingang von Maisbach wurde ein Streifenwagen der Polizei quer auf der Fahrbahn abgestellt.

Die 55-Jährige fuhr auf die Sperrstelle zu, bremste ihr Fahrzeug ca. 8 Meter vor dem Streifenwagen ab und kam zum Stillstand. Im weiteren Verlauf konnte die Fahrerin in Gewahrsam genommen werden. Da sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt und dort fürsorglich aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie geschädigte Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Neckargemünd zu melden, unter: 06223 92540.

Aufbruch eines Wurstautomaten – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte im Laufe des Donnerstags zwischen Mitternacht und 16 Uhr einen Wurstverkaufsautomaten in der Schwetzinger Straße aufzubrechen. Die Täterschaft war mit Werkzeugen und brachialer Gewalt zu Gange gewesen und beschädigte den Automaten massiv.

Trotz allem gelang es ihr nicht an die Waren oder an das Geld im Inneren zu gelangen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

Ladendieb in Kaufhaus geschnappt

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Donnerstag wurde um 14:30 Uhr ein Ladendieb in einem Kaufhaus in der Hauptstraße auf frischer Tat ertappt. Ein 22-Jähriger wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet, wie er mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine verschwand, diese beim Verlassen der Kabine aber nicht mehr bei sich hatte.

Nachdem das Personal in der Kabine selbst nur leere Kleiderbügel sowie Etiketten auffand, wurde der junge Mann beim Verlassen des Geschäfts vom Ladendetektiv angesprochen. Nachdem die hinzugerufenen Polizeibeamten eingetroffen waren und den Mann durchsuchten, wurde zusätzlich Marihuana aufgefunden.

Der Diebstahlschaden beträgt rund 515 Euro. Den Mann erwartet nicht nur eine Anzeige wegen Diebstahl, sondern auch wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.