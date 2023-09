Passant nach Streit über Ausparkvorgang mit Messer angegriffen

Karlsruhe (ots) – Ein 46-jähriger Mann steht im Verdacht am Donnerstagmittag nahe des Bruchsaler Bahnhofs, nach einem Streit mit einem Autofahrer einen Passanten mit einem Messer angegriffen zu haben. Der 46-jährige Tatverdächtige fuhr gegen 12:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße Bahnhofplatz in Richtung Prinz-Wilhelm-Straße, als ein 59-Jähriger auf Höhe einer Apotheke gerade mit einem Krankentransport-Fahrzeug rückwärts ausparkte.

Offenbar erbost über den Ausparkvorgang stieg der beschuldigte 46-Jährige aus seinem Auto aus, ging zum Fahrzeug des 59-Jährigen und riss dessen Fahrertür auf. Anschließend schrie er den Fahrer an, schlug die Tür wieder zu und trat gegen den Wagen.

In der Folge wurden mehrere Passanten auf den Vorfall aufmerksam. Als einer der Zeugen schlichtend eingreifen wollte, zog der Aggressor ein Messer und verletzte den 36-jährigen Passanten damit leicht an der Schulter.

Mehrere Anwesende griffen daraufhin ein und hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Eine Polizeistreife nahm den Beschuldigten kurz darauf vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der 46-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt.

Vom Zug erfasst, Mann läuft auf den Gleisen

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagabend 29. September, lief ein Mann unerlaubter Weise im Gleisbereich und wurde von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Gegen 20:45 Uhr sah der Triebfahrzeugführer der SWEG (Laufweg: Bruchsal-Heidelsheim) die Person im Gleisbereich und leitete umgehend eine

Schnellbremsung ein. Trotz der durchgeführten Schnellbremsung konnte das Erfassen der Person nicht verhindert werden.

Hierbei wurde der rumänische Staatsangehörige welcher nach ersten Erkenntnissen zu Fuß auf den Gleisen zum Bahnhof Heidelsheim laufen wollte schwer verletzt. Der junge Mann wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt und ins Krankenhaus eingeliefert, es besteht aktuell keine Lebensgefahr. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Strecke war zwischen 20:50-22:39 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei auf die Gefahren im Bahnbereich hin. Personen, die sich unbefugt im Gleisbereich aufhalten, setzen sich oft unbewussten Gefahren aus. Eine mögliche Gefahr von vielen ist, von durchfahrenden Zügen erfasst und dabei schwer verletzt oder gar getötet zu

werden.

Das Auflegen von Steinen ist kein „Dummjungenstreich“. Überfährt ein Zug z.B. Schottersteine fliegen Splitter oder ganze Steine wie Geschosse in alle Richtungen. Bahnanlagen sind kein Abenteuerspielplatz.

Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Rüppurr zwischen einer S-Bahn und einem Pkw wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 17:15 Uhr fuhr eine 43-jährige Autofahrerin auf der Herrenalber Straße in Fahrtrichtung Ettlingen. An einem Bahnübergang auf Höhe der Battstraße bog die Autofahrerin nach rechts ab und übersah hierbei offenbar eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt ein Mitfahrer des Pkws leichte Verletzungen. Neben den beiden Fahrzeugen wurde auch ein Lichtmast beschädigt. Derzeit wird der Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.