Karlsruhe: Sport-Lines Pokal der Frauen und Juniorinnen

Karlsruhe. Im Sport-Lines Pokal der Frauen, B- und C-Juniorinnen stehen die Achtelfinals an.

Von 24 Landesliga-Teams, die in Runde eins im Sport-Lines Pokal der Frauen an den Start gingen, und 26 Verbandsligisten, die in Runde zwei einstiegen, haben es 13 Mannschaften ins Achtelfinale geschafft. Hinzu kommen erstmals in dieser Pokalsaison die Oberligaclubs TSV Neckarau und FV Niefern sowie die Regionalliga-Frauen des Karlsruher SC.

Die Auslosung der Achtelfinalpaarungen im Sport-Lines Pokal der Frauen 2023/24 fand in der Halbzeit des Eröffnungsspiels der Frauenverbandsliga statt. Es kommt zu folgenden Paarungen:

Di., 03.10.23, 11.00 Uhr ATSV Mutschelbach (VL) SSV Waghäusel (VL) Di., 03.10.23, 14.00 Uhr KIT Sport-Club (VL) SpG St.Leon/Mingolsheim (VL) Di., 03.10.23, 14.00 Uhr SC Klinge Seckach (VL) TSV Neckarau (OL) Di., 03.10.23, 14.00 Uhr 1. FC Mühlhausen (VL) FV 09 Niefern (OL) Di., 03.10.23, 14.00 Uhr SG HD Kirchheim (VL) TSV Amicitia Viernheim (VL) Di., 03.10.23, 16.00 Uhr Spvgg 06 Ketsch (LL) TSV Waldangelloch (LL) Mi., 04.10.23, 19.30 Uhr VfB Bretten (LL) FV Ettlingenweier (VL) Mi., 11.10.23, 19.00 Uhr SG Ötisheim/Ersingen (LL) Karlsruher SC (RL)

Bei den B-Juniorinnen starteten 20 Landesligamannschaften in den Wettbewerb. Auch dank zweier Freilose stehen elf in der 2. Runde. Hinzu kommen die drei Oberliga-Teams TSV Amicitia Viernheim, SC Klinge Seckach und Post Südstadt Karlsruhe sowie die beiden Bundesligisten TSG Hoffenheim und Karlsruher SC.

Das Achtelfinale ist wie folgt angesetzt:

Di., 03.10.23, 14.00 Uhr SG Hohensachsen TSG 1899 Hoffenheim Di., 03.10.23, 14.00 Uhr VfB Wiesloch Karlsruher SC 2 Di., 03.10.23, 14.00 Uhr FV 09 Niefern Karlsruher SC Di., 03.10.23, 15.00 Uhr SV Kickers Büchig FC Wertheim-Eichel Di., 11.10.23, 18.30 Uhr SpVgg 06 Ketsch TSG Rohrbach Mi., 11.10.23, 19.00 Uhr ASV Hagsfeld Post Südstadt Karlsruhe Mi., 11.10.23, 19.00 Uhr SG HD-Kirchheim TSV Amicitia Viernheim Mi., 11.10.23, 19.00 Uhr TuS Mingolsheim SC Klinge Seckach

Den Wettbewerb um den Sport-Lines Pokal der C-Juniorinnen eröffneten Mitte September 25 Landesliga-Teams. 16 treten nun im Achtelfinale an.