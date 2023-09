Zwei Leichtverletzte nach Unfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei der Kollision zwischen einem Motorroller und einer Radfahrerin am Donnerstag in der Karlsruher Südweststadt sind beide Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 24-Jähriger mit einem Motorroller gegen 08:45 Uhr die Lorenzstraße in Richtung Südendstraße entlang. Zwischen Garten- und Schwindstraße überholte er eine vor ihm in gleiche Richtung fahrende 46-jährige Radfahrerin. Während des Überholvorgangs wollte die Radlerin offenbar nach links abbiegen. Dabei kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch sowohl der Rollerfahrer, als auch die Radfahrerin zu Fall kamen.

Zum Unfallhergang liegen derzeit widersprüchliche Aussagen vor. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Schwerer Verkehrsunfall auf der A5 bei Malsch

Karlsruhe (ots) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautonbahn 5 zwischen Malsch und Ettlingen wurden am Donnerstagnachmittag eine Person schwer und 2 weitere Personen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Audi-Fahrer gegen 15:10 Uhr auf der A5 in Richtung Norden.

Zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd übersah der Fahrer offenbar das Stauende auf der linken Spur und kollidierte mit einem vorausfahrenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den mittleren Fahrstreifen abgewiesen, wo er mit einem weiteren Pkw und einem Lkw kollidierte.

Der Fahrer des Audi wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zwei Insassen des vor dem Audi fahrenden Pkw wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik eingeliefert.

Mehrere Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind derzeit mehrere Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn gesperrt. Der Verkehr wird aktuell über den rechten Fahrstreifen und den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Süden kommt es ebenfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schaulustige.

Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Gerade noch rechtzeitig ausweichen konnte am Dienstagmorgen eine 44-jährige Autofahrerin, als ihr auf der Landesstraße 559 im Bereich des Forschungszentrums ein Auto entgegenkam. Soweit derzeit bekannt, fuhr die 44-jährige Fahrerin eines Volvo gegen 05.40 Uhr auf der L559 in Richtung Leopoldshafen.

Kurz vor dem KIT überholte im Gegenverkehr ein Kleinwagen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte die Autofahrerin nach rechts in den Graben. Glücklicherweise blieb die Dame körperlich unverletzt. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein Totalschaden.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit Karlsruher Kennzeichen handeln. Die Polizei bitten nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721-944840 zu melden.

Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Ettlingen (ots) – Unbekannte brachen offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in Ettlingen ein und entwendeten mehrere Elektrogeräte.

Wie bislang bekannt schlugen mutmaßliche Einbrecher am Mittwoch gegen 00:50 Uhr ein Fenster des Gymnasiums an der Middelkerker Straße ein. Dadurch gelangten sie in die Schule und stahlen eine bislang noch nicht abschließend bekannte Anzahl an Tablets und Minicomputer. Alleine der Diebstahlschaden ist derzeit mit einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag zu beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ettlingen unter Tel: 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Pedelec entwendet – Ortung führt zur Festnahme des mutmaßlichen Fahrraddiebs

Karlsruhe/Walzbachtal (ots) – Ein 30-Jähriger bemerkte am Mittwochnachmittag den Diebstahl seines Pedelecs und verständigte die Polizei. Die Ortung eines am Fahrrad angebrachten Senders führte letztlich zur Festnahme des mutmaßlichen Fahrraddiebs in Walzbachtal.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellte der 30-Jährige gegen 14:00 Uhr das Fehlen seines E-Bikes fest, welches er zuvor in der Durlacher Allee in Karlsruhe abgestellt hatte. Ein vom Geschädigten an dem Fahrrad angebrachter Ortungssender führte die Beamten schließlich zu einem Mehrfamilienhaus in der Jöhlinger Straße in Walzbachtal.

Als ein 40-jähriger Hausbewohner die Polizeistreife erkannte, sprang er offenbar aus dem Fenster einer Wohnung im 2. OG des Hauses und flüchtete anschließend zunächst zu Fuß durch mehrere Gärten. Kurz darauf meldete eine aufmerksame Anwohnerin der Polizei eine am Bein verletzte Person in der Kraichgaustraße.

Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Verletzten um den gesuchten mutmaßlichen Fahrraddieb handelte und nahmen ihn vorläufig fest. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung, in der sich der 40-jährige Tatverdächtige vor seiner Flucht aufgehalten hatte, stellten die Beamten schließlich den Ortungssender, den Fahrradhelm des 30-jährigen Geschädigten sowie weiteres vermeintliches Diebesgut sicher. Das entwendete Pedelec konnte bislang noch nicht aufgefunden werden.

Der 40-jährige Beschuldigte wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen des Polizeireviers Bretten, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen E-Bikes sowie der Herkunft der sicher gestellten Gegenstände, dauern an.