Frankfurt – Sindlingen: Zeugensuche nach Nötigung

Frankfurt (ots) – (yi) Am Montag, den 11.09.2023, um ca. 08:00 Uhr befand sich

ein 13-jähriges Mädchen im Bereich Frankfurt-Sindlingen am

Richard-Weidlich-Platz an der dortigen Bushaltestelle mit südöstlicher

Fahrtrichtung. Ein Auto fuhr vor die Haltestelle, an welcher die 13-Jährige

wartete. Aus diesem sprach ein Mann das Mädchen an und fragte es, ob es

mitfahren wolle. Das Mädchen verneinte. Der unbekannte Mann stieg aus dem Auto

aus und versuchte nun die 13-Jährige am Arm zu packen.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass zu diesem Zeitpunkt eine weitere unbekannte

Person an derselben Bushaltestelle gewartet habe und mit den Worten „Soll ich

die Polizei rufen?“ eingeschritten sei. Der Mann ließ daraufhin von dem Mädchen

ab und entfernte sich. Die 13-Jährige begab sich zu ihren Eltern.

Bei dem Auto des unbekannten Mannes soll es sich vermutlich um einen schwarzen

BMW Gran Turismo gehandelt haben. Zudem wird dieser als ca. 40 Jahre alt, mit

athletischer Statur beschrieben. Er sei ca. 165 cm groß gewesen und soll einen

Vollbart getragen haben. Als Besonderheit soll er zudem am rechten Handgelenk

eine Tätowierung ähnlich eines Armreifs gehabt haben. Das Tattoo soll nach

Angaben des Mädchens mit Buchstaben verziert gewesen sein.

Bei dem unbekannten Zeugen habe es sich um einen Mann von schmaler Statur

gehandelt, welcher eine Glatze trug und ca. 20-25 Jahre alt gewesen sei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Passant, der

bei dem Vorfall eingeschritten ist, werden gebeten, sich beim Haus des

Jugendrechts Höchst unter der Nummer 069 / 755-55108 oder beim 17. Polizeirevier

unter der 069 / 755-11700 zu melden.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch eine

47-jährige Frau im Frankfurter Hauptbahnhof verhaftet, die von der

Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Wegen

Erschleichen von Leistungen standen bei der Frau noch 40 Tage Haft im Raum. Nach

ihrer Verhaftung wurde sie wenig später in die Justizvollzugsanstalt

Frankfurt-Preungesheim eingeliefert.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (th) Am Mittwochnachmittag (27. September 2023) kam es zu

einem schweren Raub in der Moselstraße. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen,

ein weiterer Tatverdächtiger ist flüchtig.

Gegen 13.45 Uhr ging der 38 Jahre alte Geschädigte zu Fuß die Moselstraße

entlang. In Höhe der Hausnummer 31 schlugen drei Männer auf ihn ein, einer von

ihnen mit einer Krücke. Durch die Schläge ging der Geschädigte zu Boden. Hier

wurde er von den Tätern festgehalten und seines Mobiltelefons sowie seines

Portemonnaies beraubt. Das Stehlgut wurde an einen vierten Täter übergeben,

welcher damit flüchtete. Auf Grund der Personenbeschreibung konnten drei 17, 24

und 22-jährige Tatverdächtige im Nahbereich des Tatortes festgenommen werden.

Sie wurden mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das zentrale

Polizeigewahrsam verbracht.

Der vierte Tatverdächtige ist weiterhin unbekannt. Er kann wie folgt beschrieben

werden: männlich, orientalisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einer beigen

Lederjacke, einer hellblauen Jeans sowie weißen Schuhen mit blauem Emblem der

Marke Nike.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim

zuständigen 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 oder bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Halt verpasst und Notbremse gezogen – Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen

Frankfurt/Main (ots)

Eine 53-jährige Ecuadorianerin reiste am Montag mit dem ICE von Brüssel in Richtung Köln. Die Frau beabsichtigte in Köln auszusteigen, bemerkte jedoch zu spät, dass sie bereits angekommen war. Deshalb schlug sie mit einem Nothammer die Glasscheibe der Notbremse ein und zog diese.

Da der ICE gerade erst angefahren war, kam dieser noch im Hauptbahnhof Köln wieder zum Stehen und es wurden keine Reisenden verletzt. Die Fahrt konnte nach einer siebenminütigen Verspätung fortgesetzt werden. Das Zugpersonal stellte zudem fest, dass die Person den ICE ohne gültigen Fahrschein nutzte.

Alarmierte Beamte der Bundespolizei nahmen die Ecuadorianerin nach der Ankunft des Zuges im Fernbahnhof Flughafen Frankfurt am Main fest. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie des Erschleichens von Leistungen gegen die Frau ein. Die in Deutschland lebende 53-Jährige wurde im Anschluss aus der Wache entlassen.

Frankfurt – Bockenheim: Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Mittag (27.09.2023) kam es in Bockenheim zu einer

gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 43-jähriger Mann verletzt wurde. Die

Polizei begab sich in die Fahndung nach dem geflüchteten Täter.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 14:45 Uhr in der Leipziger Straße

zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 43-Jährigen und einem

bislang unbekannten Mann. Im weiteren Verlauf soll Letzterer seinem Gegenüber

einen Stich in den Oberkörper, mutmaßlich mit einem Messer oder ähnlichen

Gegenstand, versetzt haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte über eine

Passage in Richtung Otto-Loewe-Straße.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen sperrten alarmierte Polizeistreifen sowie

Kräfte das Überfallkommando die Leipziger Straße ab und durchsuchten unter

anderem einen Lebensmittelmarkt nach dem Flüchtigen.

Der 43-jährige Geschädigte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, aus welchem er

nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde.

Der Täter, der unerkannt flüchtete, kann wie folgt beschrieben werden: Männlich,

Alter: Ende 20, circa 180 cm groß, schwarze Haare, dünn / schmächtig,

orientalisches Aussehen; trug einen schwarzen Hoodie mit roten Emblem, darunter

mutmaßlich ein rotes Shirt, außerdem bekleidet mit einer dunklen Hose.

Zeugen, die sachdienlich Angaben zum Tatgeschehen und / oder dem Täter machen

können, werden gebeten, sich beim zuständigen 13. Revier unter der Rufnummer 069

/ 755 11300 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

„sicher.mobil.leben 2023 – Rücksicht im Blick“ – Hessische Polizei beteiligte sich an bundesweitem Aktionstag (FOTO)

Frankfurt (ots) – Am Dienstag, den 26.09.23 beteiligte sich die hessische

Polizei an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto

„sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick“. Im Fokus des diesjährigen

Aktionstages stand dabei die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr mit

dem gemeinsamen Ziel, schwächere Verkehrsteilnehmer zu schützen, Verkehrsunfälle

zu reduzieren, die Verkehrsregeltreue aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und

so die Verkehrssicherheit zu stärken.

„Auf unseren Straßen, Plätzen und Wegen soll sich jede und jeder sicher

aufhalten können. Dazu gehört ganz besonders ein regeltreues, rücksichtsvolles

und achtsames Verhalten aller Verkehrsteilnehmer. Der Aktionstag hat hierfür

einmal mehr sensibilisiert und eindrucksvoll verdeutlicht, wie wichtig gute

Verkehrssicherheitsarbeit ist. Ich bedanke mich bei den eingesetzten Kräften für

das große Engagement für mehr Sicherheit auf unseren hessischen Straßen“, sagte

Hessens Innenminister Peter Beuth.

Oftmals können Missverständnisse, Regelverstöße, fehlerhaftes und

rücksichtsloses Verhalten zu Gefahrensituationen und Unfällen führen. Ein

Anstieg bei den diesjährigen Verkehrsunfallzahlen nach den Corona-Jahren machte

umso mehr deutlich, wie wichtig es war, alle Verkehrsteilnehmenden wiederholt

daran zu erinnern, worauf es im Straßenverkehr ankommt. Rücksichtsvoll fahren –

Unfälle vermeiden!

478 hessische Einsatzkräfte stellten 1.103 Verstöße fest

Schon ab den frühen Morgenstunden waren daher hessenweit 478 Polizistinnen und

Polizisten an 98 Kontrollstellen im Bereich von Fuß- und Radwegen, Ampelanlagen

sowie an besonders schutzwürdigen Orten wie Schulen, Kindergärten und

Seniorenheimen und auch auf Autobahnen im Einsatz, um Gefahren zu erkennen,

mögliche Verstöße zu ahnden und vor allem ein Bewusstsein für mehr

Rücksichtnahme zu schaffen.

Bei den polizeilichen Verkehrsmaßnahmen führten zusätzlich 149 Beamtinnen und

Beamte in enger Zusammenarbeit mit ihren Sicherheitspartnern zahlreiche

Präventionsgespräche und leisteten mit 87 Aktionen einen wertvollen Beitrag, um

im direkten Austausch mit den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern einen

Perspektivwechsel zu ermöglichen.

Allerdings stellte die Polizei im Aktionszeitraum auch einige Verkehrsverstöße

in den Bereichen Rotlichtfahrt, Abstand, Ablenkung, Vorfahrt, Geschwindigkeit

oder auch bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit fest. Insgesamt registrierten

die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in Hessen 1.103 Verstöße, davon 1.052

Verkehrsordnungswidrigkeiten und 51 Verkehrsstraftaten. Neben der Ahndung der

festgestellten Verkehrsverstöße führten die Kontrollmaßnahmen zu weiteren

Feststellungen. So wurden unter anderem vier Haftbefehle vollstreckt.

Insgesamt wurden während der polizeilichen Maßnahmen 5.201

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer kontrolliert, die mit verschiedensten

Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs waren.

Brennende Sessel verrauchen Wohnhochhaus

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr über einen Kellerbrand in einem Wohnhochhaus in der Sigmund-Freud-Straße in Eckenheim informiert. Die Meldung ging über die örtliche Polizei ein, welche über einen verrauchten Aufzugsschacht berichtete.

Umgehend nach Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich das Bild. Unter Atemschutz begaben sich erste Einsatzkräfte in den Keller des Gebäudes und lokalisierten dort den Brandherd. Es brannten zwei Sessel. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, indem die brennenden Sessel ins Freie gebracht und gelöscht wurden.

Parallel dazu wurden umfangreiche Maßnahmen zur Entlüftung des Gebäudes eingeleitet, um den Rauch aus dem Fahrstuhlschacht und den Etagen zu vertreiben. Die Feuerwehr führte außerdem gründliche Kontrollen auf Brand- und Rauchausbreitung in den verschiedenen Stockwerken durch.

Verletzte sind bei diesem Einsatz nicht zu beklagen. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte von freiwilliger und Berufsfeuerwehr an der Bewältigung des Einsatzes beteiligt.

Die genaue Ursache des Kellerbrands wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.