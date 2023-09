Ladung nicht gesichert

Kandel (ots) – Bei Verkehrskontrollen in Kandel in der Marktstraße am 27.09.23 zwischen 08.00h und 08.15h wurden zwei LKW-Fahrer belangt, weil sie nicht bzw. mangelhaft gesicherte Ladung transportierten. Im ersten Fall wurde Schüttgut ohne Sicherungsplane transportiert, im zweiten Fall waren Arbeitsgeräte und Gerüstteile mit notdürftigen Vorrichtungen gesichert.

In beiden Fällen wurde vorschriftsmäßiges Sicherungsmaterial im LKW mitgeführt, aber nicht eingesetzt. Die Fahrer mussten ihre Ladung vor Ort nachsichern. Gegen die Fahrer wurde ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro erhoben.

Aktuelle Warnmeldung

Germersheim (ots) – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Kreisverwaltung Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.