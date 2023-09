Verkehrsgefährdung in Oppauer Straße

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Ein 62-jähriger Golf-Fahrer befuhr am 27.09.2023, gegen 19 Uhr, die Oppauer Straße als er auf Höhe eines Spielplatzes ein lautes Knallen hörte. Er hielt an und stellte an seinem Fahrzeug eine helle Flüssigkeit fest. Der Lack seines Autos wurde an dieser Stelle beschädigt, wie er kurz darauf bei der Reinigung seines Fahrzeugs feststellen musste.

Auf dem Spielplatz hatten sich zum Zeitpunkt des Knalls mehrere Jugendliche aufgehalten. Von ihnen seien einige weggelaufen, nachdem es zu dem Knall gekommen war. Ob es einen Zusammenhang geben könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Wir bitten Zeugen sich zu melden. Wer hat zur fraglichen Zeit in der Oppauer Straße etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 27.09.2023, war ein 44-jähriger LKW-Fahrer auf der Zollhofstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Eine 20-jährige Radfahrerin war auf dem Radweg der Zollhofstraße in gleicher Richtung unterwegs.

An der Kreuzung zur Kaiser-Wilhelm-Straße bog der der 44-Jährige nach rechts ab und missachtete den Vorrang der Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, die 20-Jährige verletzte sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Roller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Von Dienstag auf Mittwoch 26.09.2023 – 27.09.2023 wurden im Stadtgebiet 2 Motorroller entwendet. Ein im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Karlsbader Straße abgestellter Roller wurde durch den Besitzer zunächst als gestohlen gemeldet. Wenig später wurde das offensichtlich kurzgeschlossene Fahrzeug in Tatortnähe abgestellt festgestellt.

Der Besitzer eines in der Kallstadter Straße abgestellten Rollers meldete diesen ebenfalls gestohlen. Dieser konnte, ebenfalls kurzgeschlossen und beschädigt, in der Siebenbürgenstraße aufgefunden werden.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Bereits zwischen dem 16.09.2023 und dem 17.09.2023 entwendeten Unbekannte einen in der Mundenheimer Straße Höhe Holbeinstraße abgestellten roten VW Golf älteren Baujahres.

Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisiert Mokick gefahren

Ludwigshafen (ots) – Ein 53-jähriger Mokickfahrer streifte am 27.09.2023 gegen 18:45 Uhr, in der Prälat-Carie-Straße den Bordstein eines Grünstreifens und stürzte. Er wurde hierdurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum ergaben, wurde dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,97 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des 53-Jährigen überprüfen.

Einbruch in Fahrschule

Ludwigshafen (ots) – In eine Fahrschule in der Kreuzstraße wurde zwischen Dienstagabend (26.09.2023, 20 Uhr) und Mittwochvormittag (27.09.2023, 11:20 Uhr) eingebrochen. Aus der Fahrschule wurde ein Laptop gestohlen.

Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Falscher TWL-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – In der Breitscheidstraße schickte am Mittwoch 27.09.2023 gegen 13:45 Uhr, ein angeblicher Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen unter dem Vorwand, Reparaturen durchführen zu müssen, eine Seniorin in ihr Badezimmer. Dort folgte sie den Anweisungen des vermeintlichen Monteurs und ließ das Wasser laufen. Der Mann verwickelte sie dabei in ein Gespräch.

Als ihr die Situation schließlich merkwürdig erschien, erklärte sie, dass ihr Sohn gleich nach Hause käme. Der angebliche TWL-Mitarbeiter verließ daraufhin die Wohnung. Als die Seniorin wieder alleine war, musste sie den Diebstahl von etwa 3.000 Euro feststellen.

Der falsche Wasserwerker wird wie folgt beschrieben:

kräftige Statur, ca. 1,70 m groß, er hatte ein Buch bei sich. Möglicherweise war der Mann in Begleitung eines Komplizen oder einer Komplizin.

Haben Sie den Mann und/oder seine Begleitung gesehen oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen.

Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. – Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären.

Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf.

Geben Sie kein Geld in fremde Hände.

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de