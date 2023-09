Verkehrsunfall mit umgekipptem Traktorgespann

Mutterstadt (ots) – Am Mittwoch gegen 09:00 Uhr kam ein 24-Jähriger mit seinem Traktorgespann vom landwirtschaftlichen Weg im Bereich des Pfalzmarktes ab. Der Anhänger, der mit 16 Erntehelfern besetzt war, kippte in eine Böschung.

Sechs Erntearbeiter wurden teilweise schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Halter kümmerte sich selbstständig um die Bergung des Traktorgespanns. Am Traktorgespann entstand Sachschaden.

Infostände zum Thema Einbruchsschutz

Schifferstadt (ots) – Zu Beginn der „dunklen Jahreszeit“ veranstaltet die Polizeiinspektion Schifferstadt zusammen mit Experten der Zentralen Prävention Informationsstände in mehreren Gemeinden zum Thema Einbruchsschutz. Bürgerinnen und Bürger sollen bezüglich dem Thema Einbruchsprävention sensibilisiert werden.

An folgenden Tagen finden die Informationsstände von 09:15-12 Uhr statt:

Freitag, 29.09.2023, Wochenmarkt in Schifferstadt (Schillerplatz)

Donnerstag, 05.10.2023, Wochenmarkt in Limburgerhof (Burgunderplatz)

Freitag, 06.10.2023, Wochenmarkt in Mutterstadt (Neue Pforte)

Montag, 09.10.2023, Waldsee (Parkplatz vor dem Wasgau-Markt)

Mittwoch, 11.10.2023, Böhl-Iggelheim (Parkplatz vor dem Wasgau-Markt)

Freitag, 13.10.2023, Dannstadt-Schauernheim (Parkplatz vor dem EDEKA-Markt)

Kontrollstelle

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch zwischen 09-15 Uhr wurden im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt drei Kontrollstellen eingerichtet. Auf der L528 zwischen Böhl und Iggelheim, auf Höhe der Lessingstraße, kam es zu einem Geschwindigkeitsverstoß. Auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee kam es zu sieben Geschwindigkeitsverstößen.

An beiden Kontrollörtlichkeiten liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 70km/h. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 89 km/h. Nach Abzug der Toleranz liegt ein Bußgeld in einer Höhe von 60EUR zugrunde.

Eine weitere Kontrollstelle wurde in der Hauptstraße in Schifferstadt eingerichtet. Hier kam es zu fünf Handyverstößen, sechs Gurtverstößen, einem Ladungsverstoß sowie einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz, da am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.