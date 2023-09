Taxifahrer beklaut

Speyer (ots) – Am 27.09.2023 gegen 09.30 Uhr nahm ein 43-jähriger Taxifahrer zwei Männer am Bahnhof in Speyer auf und fuhr sie in die Auestraße. Der bislang unbekannte Zeuge bezahlte und stieg aus. Der 18-jährige zweite Mann entwendete aus der Mittelkonsole einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag und Airpods und stieg ebenfalls aus.

Als der Taxifahrer seine Sachen zurückforderte, bedrohte ihn der 18-Jährige und flüchtete anschließend in Richtung Wormser Landstraße.

Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die gestohlenen Airpods.

Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille und der Mann machte den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen.

Tatverdächtiger einer Sachbeschädigungsserie ermittelt

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Ende Juni 2022 bis Ende April 2023 wurde an einem Parteibüro in der Armbruststraße mehrfach eine Fensterscheibe beschädigt. Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Speyer konnte ein 77-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizeikräfte die Wohnung des Mannes. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem eine Zwille und Stahlkugeln. Der 77-Jährige hat eine Tat gegenüber der Staatsanwaltschaft eingeräumt.

Kellerabteil aufgebrochen

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 26.09.2023, 18:00 Uhr bis zum 27.09.2023, 15:45 Uhr Zutritt zu Tiefgaragen in der Windthorststraße und brachen dort ein Kellerabteil auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten der oder die Täter eine Tauchsäge und einen Elektroroller. Ein zweites Abteil wurde von den Tätern angegangen, konnte aber nicht geöffnet werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.220 EUR.

Wer hat zur oben genannten Zeit im Bereich der Windthorststraße etwas beobachtet oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).