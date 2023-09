Ungewöhnliche Unfallflucht – Geschädigter folgt Verursacherin

Mainz-Budenheim (ots) – Während er am Mittwoch 27.09.2023 gegen 16 Uhr in der Postfiliale Heidesheimer Straße stand, hört ein 33-jähriger Budenheimer die typischen Geräusche eines Verkehrsunfalls auf der Straße. Da dort sein Auto steht, geht er hinaus und sieht gerade noch wie ein PKW, welcher offensichtlich auf sein geparktes Auto geprallt war, wegfährt.

Er folgt dem PKW sofort und kann auf dem Rewe Parkplatz in Budenheim die Fahrerin ansprechen. Diese ignoriert dies jedoch und fährt weiter. Kurz darauf treffen Polizeibeamte die Fahrerin vor ihrer Wohnanschrift an. In der Nähe parkt ihr PKW und weist frische, mit den Schäden am Auto des 33-Jährigen übereinstimmende Unfallspuren auf.

Die 62-jährige Fahrerin gibt zwar an, gefahren zu sein, aber keinen Unfall gehabt zu haben. Sie verneint auch Alkohol getrunken zu haben, obwohl sie deutliche Anzeichen dafür zeigte. Ein kurz danach durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt, der Schlüssel an Angehörige übergeben. Sie muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Trickdiebstahl beim Geldwechseln

Mainz-Gonsenheim (ots) – Hilfsbereit wollte ein 77-Jähriger in Mainz-Gonsenheim der Bitte 2 Euro zu wechseln, nachkommen und wurde dabei dreist bestohlen. Am Dienstag 26.09.2023 gegen 10 Uhr, stand der Gonsenheimer mit seinem Auto in der Nerotalstraße, als ein Mann, etwas dreist, eine 2 Euro Münze auf die Armlehne der halboffenen Autotür legte und um ein Wechseln bat.

Dieser Bitte kam der 77-Jährige nach und hielt dazu sein Portmonee in der Hand. In dessen Münzfach griff der unbekannte Täter, entnahm eine 1 Euro Münze und etwas Kleingeld. Kurz darauf bemerkte der Geschädigte das Fehlen des kurz zuvor bei einer Bank abgehobenen Geldes in dreistelliger Höhe. Ob der Täter den Geschädigten bereits in der Bank beobachtet hat und ihm folgte oder später zufällig auswählte ist Gegenstand der Ermittlungen.

Er wird als ca. 40 Jahre alt und 1.70 bis 1.80 m groß beschrieben. Er habe kurze Haare und helle Haut gehabt und sei mit einem beigen Anzug oder ähnlichem bekleidet gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mann flüchtet bei Verkehrskontrolle

Mainz-Lörzweiler (ots) – Einer Zivilstreife der Oppenheimer fiel in der Nacht auf Donnerstag gegen 2:30 Uhr ein hochwertiges Fahrzeug im Bereich Lörzweiler auf, welches kontrolliert werden sollte. Als der Fahrer beschleunigte, kam es zu einer kurzen Verfolgung bis zu einem Bahnübergang. Dort verließ der Fahrer das Auto und flüchtete in die Gemarkung.

Zur Suche nach ihm wurde auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt, mit welcher der Verdächtige kurz darauf gefunden und festgenommen werden konnte. Der 22-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das hochwertige Fahrzeug wurde offensichtlich kurz zuvor entwendet. Die Gesamtumstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Mainz.

Versuchte Einbrüche in soziale Einrichtungen

Mainz-Laubenheim (ots) – Am Mittwochmorgen sind mehrere versuchte Einbrüche in verschiedene soziale Einrichtungen in Laubenheim festgestellt worden. Den bislang unbekannten Täter gelang es nicht in die Kindertagesstätte in der Möhnstraße sowie dem Jugendzentrum in der Oppenheimer Straße einzubrechen.

Dennoch verursachten sie hohen Schaden, da sie mehrere Fenster zerstörten. Allerdings gelang es ihnen in das Innere des Pfarramtes zu kommen. Dort öffneten sie diverse Schränke und entwendeten Wertgegenstände. Zuletzt kam es in Mainz Gonsenheim zu 4 Einbrüchen.

Ob diese Taten in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Mainz hat diese übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder vermeintlichen Tätern geben kann, wird gebeten,nsich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsüberwachung und Drogenfahrt

Bingen (ots) – Am 28.09.2023 führte die Polizei in der Zeit von 07-07:45 Uhr, aufgrund wiederkehrender Bürgerbeschwerden eine Verkehrsüberwachungsmaßnahme am Übergang der Straßen „Im Mittelpfad/Josef-Knettel-Straße“ durch. An dieser Stelle gilt ein durch das Verkehrszeichen 250 angeordnetes Durchfahrtsverbot.

Zahlreiche Fahrzeuge drehten schon beim Erkennen der Polizeistreife um. Insgesamt zwei Fahrzeugführer konnten jedoch bei der Missachtung des Verbots beobachtet und entsprechend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei einem der beiden Fahrzeugführern konnten neben der Missachtung des Durchfahrtsverbotes zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Zudem gab der 19-jährige Fahrer an zuletzt Marihuana konsumiert zu haben. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, sodass die ihm Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.