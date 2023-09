LKW streift PKW und fährt weiter

A 61/Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich nicht die eigentliche Verursacherin, sondern ein Mitbeteiligter von dem Unfallort entfernt hat, kam es am 27.09.2023 gegen 21 Uhr an der Anschlussstelle Worms zur A 61. Dort wollte eine 64-Jährige mit ihrem PKW an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Koblenz auf die Autobahn auffahren.

Wegen einer Baustelle ist der Einfädelungsstreifen derzeit verkürzt. Die Dame blieb zunächst stehen, fuhr dann aber in dem Moment los, als ein eigentlich bevorrechtigter LKW auf der Hauptfahrbahn vorbeifuhr.

Es kam zum Unfall, bei dem der PKW der 64-Jährigen auf der linken Seite beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden, den die Polizei auf ca. 3.000 Euro schätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Weder die 64-Jährige, noch ihr Beifahrer wurden verletzt.

Der Fahrer oder die Fahrerin des LKW fuhr jedoch weiter, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte/r nachzukommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, bittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim um Hinweise unter 06701-9190.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Kreis Alzey-Worms

Trickdiebstahl aus PKW

Alzey (ots) – Am Montag 26.09.2023 um 14:00 Uhr, wurde eine 82-jährige Alzeyerin Opfer eines Trickdiebstahles. Sie befand sich in ihrem Fahrzeug auf dem oberen Parkplatz des Rheinhessencenters, als plötzlich ein Mann „jammernd“ neben ihrer Beifahrertür stand. Da die Seniorin befürchtete, er könnte sich in einer Notlage befinden, entriegelte sie ihr Fahrzeug und der unbekannte Täter öffnete die Beifahrertür.

Dieser legte dann ohne etwas zu sagen ein paar Münzen auf den Beifahrersitz. Dann erblickte er die Handtasche der Geschädigten im Fußraum der Beifahrerseite und entwendete diese, nachdem er seine Münzen wieder eingesammelt hatte. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

In der Handtasche befand sich ein 3-stelliger Bargeldbetrag und die Ausweisdokumente der 82-jährigen. Die Geschädigte beschreibt den Täter als etwa 40-50-jährigen Südländer mit schwarzen Haaren und kräftiger Statur

Wer hat eine solche Person am vergangenen Montag gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz wahrgenommen? Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel: 06731-9110.