Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Mitte Juni 23 kam es in Göttingen zu einem Diebstahl einer Bankkarte und eines Personalausweises. Mit den gestohlenen Dokumenten wurde am 27.06.23 die Filiale der VR-Bank in der Poststraße in Hessisch Lichtenau durch einen unbekannten Täter in den Morgenstunden betreten. Unter Vorlage der Dokumente gelang es ihm sich 10.000 EUR auszahlen zu lassen. Anschließend begab er sich zu einem Geldausgabeautomaten, wo der Tatverdächtige weiter 5000 EUR abhob.(Foto). Die Polizei in Hessisch Lichtenau bitte daher um Hinweise, die zur Identität der tatverdächtigen Person führt.

Auffahrunfall

10.000 EUR Sachschaden entstanden gestern Abend bei einem Auffahrunfall auf der B 249. Um 18:34 Uhr musste eine 72-Jährige aus Wanfried aufgrund eines liegengebliebenen Fahrzeugs kurz hinter dem Abzweig nach Frieda ihren Pkw abstoppen. Dies bemerkte die nachfolgende 51-Jährige aus Südeichsfeld zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 72-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall auf Parkdeck

Auf dem Parkdeck der Schloßgalerie in Eschwege ereignete sich gestern Vormittag, um 11:07 Uhr, ein Unfall. Ein 73-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal befuhr mit seinem Pkw die Zufahrtsrampe zum Parkdeck, während ein 29-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw aus seiner Stellfläche ein Stück nach vorne fuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Katze angefahren

Um 22:35 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 50-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3242 von Frankenhain in Richtung Frankershausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Katze, die tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR.

Unfallflucht

Um 19:50 Uhr fuhr gestern Abend ein Pkw auf das Gelände einer Tankstelle in der Soodener Straße in Eltmannshausen. Beim Verlassen des Tankstellengeländes prallte der Pkw gegen einen Lichtmast und einen daneben aufgestellten Pfostenschutz, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend fuhr der Pkw in Richtung Bad Sooden-Allendorf davon. An dem Pkw dürfte die Heckbeleuchtung beschädigt sein, worauf die roten Glassplitter hindeuten. Der Fahrer, ein ca. 25-30 Jahre alter Mann von südosteuropäischem Aussehen, war mit einem blauen VW Golf mit roten Kennzeichen (HB – für Hansestadt Bremen) unterwegs. Hinweise auf den anderen Pkw nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss I

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 49-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Traktor die Kupfergasse in Abterode. Aufgrund einer Baustellenabsperrung in Richtung der „Schmelzhütte“ waren auf der rechten Fahrbahnseite mehrere Warnbaken, welche auf die Sperrung hinweise, aufgestellt. Der 49-Jährige hätte an einer der Baken warten müssen, um den Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Dies unterließ er und scherte stattdessen mit dem Traktor auf die Gegenfahrbahn aus. Dadurch musste ein entgegenkommendes Fahrzeug stark ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In dieser Situation fiel noch eine Flasche Bier aus dem Traktor und zersplitterte auf der Straße. Die alarmierte Polizeistreife stellte dann bei einem Test einen Alkoholgehalt von ca. 1,8 Promille bei dem Fahrer fest, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Fahren unter Alkoholeinfluss II

Um 11:22 Uhr wurde gestern Mittag eine 51-Jährige aus Eschwege an einem Altglascontainer im Stadtteil Albungen festgestellt, die augenscheinlich alkoholisiert dorthin gefahren ist. Von Passanten wurde sie daraufhin angesprochen, was sie aber nicht davon abhielt, mit dem Pkw weiterzufahren. Durch die Polizei wurde die 51-Jährige dann kontrolliert, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt.

In leerstehendes Wohnhaus eingebrochen

Am vergangenen Sonntag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in der Mühlenstraße in Eltmannshausen eingebrochen waren. Hierzu wurde ein Fenster aufgehebelt und das Gebäude durchsucht. In dem Gebäude befinden sich jedoch keinerlei Wertgegenstände, so dass auch nichts entwendet wurde. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt und kann Wochen/ Monate zurückliegen. Sachschaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Betrug; als Pflegekraft ausgegeben

In der Mittagszeit erschien am gestrigen Mittwoch ein unbekannter Mann an einer Haustür im „Burggraben“ in Reichensachsen. Dort klingelte er und gab sich gegenüber der Bewohnerin als Pflegekraft aus. Er müsse fällige Bezahlungen in Höhe von 700 EUR einsammeln, so seine Forderungen gegenüber der 75-Jährigen. Diese blieb jedoch misstrauisch und ließ sich auch nicht von einem fingierten Telefonat irritieren. In diesem Telefonat täuschte der Unbekannte vor, mit dem Sohn der 75-Jährigen zu sprechen, der die Richtigkeit der Forderung von 700 EUR bestätigt haben soll. Die 75-Jährige verwies den Unbekannten des Grundstücks; zu einer Zahlung kam es somit nicht. Beschreibung des Unbekannten: ca. 40-50 Jahre alt; 173 cm groß, deutscher Phänotyp, gepflegte Erscheinung. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung

In der Straße „Lange Reihe“ in Bad Sooden-Allendorf wurde zwischen dem 23.09.23, 22:00 Uhr und dem 26.09.23, 10:00 Uhr der Windfang an der Hintertür eine Gaststätte durch Unbekannte beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; Bäume gefällt

Angezeigt wurde eine Sachbeschädigung zum Nachteil der Stadt Großalmerode. Demnach wurden zwischen dem 04.07.23 und dem 27.09.23 durch Unbekannte zwei Bäume gefällt und vier weitere Bäume (Flur 12) beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden wurde mit ca. 6000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl eines Motorrollers

Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl eines Kleinkraft-Rollers der Marke „Yongkang“ in der Kniegasse in Witzenhausen. An dem Roller war noch das Versicherungskennzeichen „WHD-887 2023“ angebracht. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19.09.23, 17:00 Uhr und dem 24.09.23, 20:00 Uhr. Schaden: 350 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Vorfahrt missachtet; drei Personen leicht verletzt

Eschwege (ots)

Um 07:25 Uhr befuhr heute Morgen eine 50-jährige Witzenhäuserin den Höhenweg in Hundelshausen. Sie beabsichtigte auf die Kasseler Straße (B 451) einzubiegen und übersah dabei den dort fahrenden Pkw. Dieser wurde von einer 22-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrerinnen und ein 26-Jähriger Mitfahrer im Pkw der 22-Jährigen leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße wurde kurzfristig voll gesperrt. Ab 09:56 Uhr war die Unfallstelle geräumt und für den Verkehr wieder komplett freigegeben. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde auch der Bauhof angefordert.