Folgemeldung zur Vermisstensuche in Bad Emstal: Leblose weibliche Person in Waldgebiet gefunden

Bad Emstal (Landkreis Kassel): Im Rahmen der Suche nach der seit gestern vermissten 14-Jährigen aus Bad Emstal ist in einem Waldgebiet bei Bad Emstal-Sand gegen 17:30 Uhr eine leblose junge weibliche Person gefunden worden. Ein alarmierter Notarzt konnte letztlich leider nur noch deren Tod feststellen. Ob es sich bei der Toten um das vermisste Mädchen handelt, steht aktuell noch nicht zweifelsfrei fest. Die Identifizierung dauert noch an. Der Fundort ist nun weiträumig zur Spurensicherung abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Todesursache ist aktuell noch unklar. Ein Fremdverschulden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen aus Bad Emstal wird zurückgenommen.

Nächtliche Geschäftseinbrüche im Vellmarer Stadtzentrum: Kripo sucht Zeugen

Vellmar (Landkreis Kassel): In der Nacht zum Mittwoch ist es im Vellmarer Stadtzentrum zu zwei Einbrüchen durch bislang unbekannte Täter gekommen. Über das Flachdach eines Gebäudekomplexes waren die Unbekannten in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen und hatten einen Tresor entwendet. Bei einem benachbarten Damenmodegeschäft scheiterte ihr Versuch, über eine Lichtkuppel in den Laden zu gelangen. Die Kasseler Kriminalpolizei ist bei den weiteren Ermittlungen nun auch auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Rathausplatzes möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich die Taten zwischen Dienstag, 19:10 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr. Die Täter waren auf bislang unbekannte Weise auf das Flachdach des Gebäudekomplexes am Rathausplatz, zwischen dem Mittelring und der Brüder-Grimm-Straße, gelangt und hatten dort jeweils die Lichtkuppeln zu den beiden Geschäften zerstört. In einem Fall gelangten sie schließlich in die Räumlichkeiten und entwendeten einen Würfeltresor. Vermutlich über eine Fluchttür ergriffen sie anschließend die Flucht nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Fußgängerin bei Unfall in Vernawahlshausen schwer verletzt

Wesertal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es in der Uslarer Straße in Wesertal-Vernawahlshausen zu einem Unfall, bei dem ein Pick-Up eine Fußgängerin erfasste. Die 54-jährige Frau aus Uslar wurde schwerst verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Göttingen geflogen. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Rettungskräfte für sie nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte sich der schwere Unfall gegen 15:10 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 43 Jahre alter Pick-Up-Fahrer aus dem Landkreis Northeim auf der Ortsdurchfahrt/ B 80 in Richtung Uslar unterwegs. In Höhe der Uslarer Straße 27 kam es schließlich zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.

Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der Polizeistation Hofgeismar geführt werden.

Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Kasseler Fußgängerzone

Kassel-Mitte: Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde die Kasseler Polizei gegen 17:15 Uhr wegen einer mutmaßlichen Schlägerei in die Kasseler Fußgängerzone nahe der Hedwigstraße gerufen. Die alarmierten Streifen trafen dort schließlich auf zwei verletzte, in Kassel wohnende 24-jährige Männer, wobei einer von ihnen leichte Schnittverletzungen im Gesicht aufwies. Laut Zeugen sollen die Opfer zuvor unvermittelt von vier unbekannten Männern angegriffen worden sein. Im weiteren Verlauf traten und schlugen die Täter mit Fäusten und einem Stuhl auf die 24-jährigen Männer ein und fügten einem von ihnen mit einem bis dato unbekannten Gegenstand die Schnittverletzungen zu, so die bisherigen Ermittlungen. Anschließend war das unbekannte Quartett in Richtung Oberste Gasse geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg. Einer der beiden Verletzten wurde anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar.

Von den unbekannten Tätern, die in arabischer Sprache miteinander gesprochen haben sollen und offenbar einen dunkleren Teint hatten, liegt folgende Beschreibung vor:

Zwei Täter waren 20 bis 30 Jahre alt, hatten schwarze Haare, einen Bart und trugen graue Kapuzenpullover. Der dritte Komplize war ca. 45 Jahre alt und hatte einen grauen Bart, während zu dem vierten Täter lediglich bekannt ist, dass er ein blaues T-Shirt trug.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht weitere Zeugen der Tat. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.