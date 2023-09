Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen

Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Mücke. Am Mittwoch (27.09.2023) kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kirchgartenstraße in Mücke zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 63-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen.

Nach aktuellem Kenntnisstand hatte ein 68-Jähriger ukrainischer Tatverdächtiger aus noch unklarer Ursache mehrfach mit einem Klappmesser auf seinen 63-jährigen Mitbewohner eingestochen. Zeugen informierten die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr über den Sachverhalt. Beamte der Polizei Alsfeld nahmen den 68-jährigen kurz darauf in der Unterkunft widerstandslos fest und stellten die Tatwaffe sicher. Der 63-jährige wurde umgehend medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Gesundheitszustand ist nach momentanen Erkenntnissen stabil. Da beide Männer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol standen, wurden Blutentnahmen angeordnet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Tatverdächtige am heutigen Donnerstag (28.09.2023) dem Haftrichter am Amtsgericht in Alsfeld vorgeführt. Dieser Erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Er befindet sich nunmehr in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Radfahrer durch umfallenden Baum verletzt

Petersberg. Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Mittwoch (27.09.) leicht verletzt. Der 72-Jährige befuhr gegen 11.15 Uhr mit einer Gruppe von E-Bike-Fahrern den Radweg am Haunestausee entlang des westlichen Ufers. Etwa 200 Meter vor der „Zellmühle“, in einem kleinen Waldstück, fanden zur Unfallzeit nach aktuellen Erkenntnissen Baumfällarbeiten statt. Als ein Baum fiel, berührte dieser einen weiteren Baum, dessen Äste trafen einen dritten, augenscheinlich morschen Baum, welcher in der Folge auf den Radweg fiel. Der Waldbesitzer versuchte noch die Fahrradfahrergruppe zu warnen, dennoch berührte der stürzende Baum den 72-Jährigen an dessen Schulter, wodurch der Mann stürzte. Außerdem entstand geringer Sachschaden.

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (27.09.) erlitt ein 70-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Petersberg leichte Verletzungen. Er befuhr gegen kurz nach 13 Uhr die Magdeburger Straße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Petersberg und passierte hierbei den Kreisel in der Magdeburger Straße. Im Kreisel kam es dann aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 84-jährigen Opel-Fahrerin, welche den Zieherser Weg in Fahrtrichtung Leipziger Straße befuhr. Der Rollerfahrer kam hierdurch zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Zusammenstoß

Fulda. Ein 58-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (27.09.) leicht verletzt. Eine 36-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 13.30 Uhr die Friedrich-Stengel-Straße in Richtung Gallasiniring und wollte nach aktuellem Kenntnisstand im Kreuzungsbereich nach rechts in den Gallasiniring einbiegen. Um kein dort geparktes Fahrzeug zu touchieren, wich die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kam es dann aus noch unklaren Gründen zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW, dessen Fahrer anschließend mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Künzell. Ein blauer Ford Focus wurde in der Zeit vom Montag, (25.09.), 18.30 Uhr bis Mittwoch (27.09.), 14.35 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Ford war zur Tatzeit in der Florastraße in Höhe der Hausnummer 28 a ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der unbekannte Fahrzeugführer streifte den Ford vermutlich beim Vorbeifahren und beschädigte dessen gesamte linke Seite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Am Dienstag (26.09.) wurde ein grauer Mitsubishi Outlander von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Mitsubishi war in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Steubenallee in Höhe der Hausnummer 6 in einer Parkbucht ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher touchierte den Pkw auf der linken Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall im Vorbeifahren

Rotenburg. Am Mittwoch (27.09.), gegen 11.20 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit seinem Pkw die Straße „Grüner Weg“ aus Richtung der Straße „Borngasse“ kommend in Richtung der Straße „An der Stadtmauer“. Ein 22-jähriger Fußgänger aus Rotenburg und eine Zeugin liefen zeitgleich mit ihrem Hund auf dem linken Gehweg. In Höhe der Einmündung des Bornwiesenwegs trat der Fußgänger nach momentanen Erkenntnissen auf die Fahrbahn, um einen hilfsbedürftigen Mann zu unterstützen. Der von hinten herannahende Pkw-Fahrer betätigte die Hupe und fuhr an dem Fußgänger vorbei. Als der 22-Jährige die Hupe wahrnahm und sich umdrehte, stieß er mit der linken Hand gegen linken Außenspiegel des Fahrzeugs. Der Fahrer hielt daraufhin zunächst an, setzte sein Fahrt jedoch schließlich fort. Durch die hinzugezogene Polizeistreife wurde der Verursacher an seiner Halteranschrift ermittelt. Der 22-Jährige wurde leichtverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Die Landesgartenschau Fulda strahlt am Wochenende in Blau – Blaulichtwochenende mit dem Polizeipräsidium Osthessen

Blaulicht soweit das Auge reicht. Normalerweise ein Grund zur Besorgnis, aber an diesem Wochenende steht alles im Zeichen der engagierten Einsatzkräfte in Osthessen. Sowohl am Samstag, den 30.09.2023, als auch am Sonntag, den 01.10.2023, findet jeweils von 9.30 bis 18 Uhr die Blaulichtmeile auf der Landesgartenschau statt. Mit dabei ist auch das Polizeipräsidium Osthessen und präsentiert im Bereich des Wassergartens eine bunte Vielfalt an Beratungsangeboten – und das natürlich ganz in blau.

Die Expertinnen und Experten werden den Besuchern rund um die Themen Einbruchsschutz, Cybercrime, Mobile Sicherheit sowie Opferschutz mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. Zudem können sich Jung und Alt zur Präventionskampagne „DIGITAL NATIVE“ und den richtigen Umgang mit Handy, Computer & Co beraten lassen. Natürlich kommt auch die Verkehrssicherheit nicht zu kurz: Neben dem Rauschbrillenparcours gibt es hilfreiche Tipps zum sicheren Fahrrad. Für die kleinen Besucher locken Spiel und Spaß bei verschiedenen Bastelaktionenn

Fahrradcodierung gegen Langfinger

Am Samstag gibt es zudem wieder die Möglichkeit, sein Fahrrad kostenlos codieren zu lassen. Wer sein Fahrrad für Langfinger uninteressanter machen möchte, muss lediglich sein Zweirad als auch den Eigentumsnachweise mitbringen. Am Haupteingang des LGS-Geländes befindet sich der Codierungsstand des Polizeipräsidiums Osthessen. Die Anmeldung ist inzwischen abgeschlossen, allerdings gibt es zwischen 12 und 14 Uhr noch vereinzelt freie Plätze. Mit etwas Glück können Kurzentschlossene spontan einen Platz ergattern.

Karriere bei der Hessischen Polizei

Mit Blaulicht in die Zukunft? Auch für Berufsinteressierte gibt es umfassende Informationen und Beratungsgespräche durch die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Osthessen.

Kennzeichendiebstahl

Kerspenhausen. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-UK 198 eines weißen Skoda stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.09.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße „Im Unterdorf“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

B 27 – Steinwurf auf Pkw von der Brücke Hohenlohestraße – Zeugenaufruf

Am frühen Donnerstagmorgen (28.09.2023) wurde bei Fulda-Edelzell, von der Brücke in der Hohenlohestraße, gegen 00.35 Uhr gezielt ein Stein von einer derzeit unbekannten männlichen Person auf die Windschutzscheibe eines auf der B 27 fahrenden Pkw geworfen und beschädigt. Ein Ehepaar befuhr mit ihrem schwarzen Pkw Audi A5 die Bundesstraße 27 von Künzell in Richtung Fulda-Bronnzell. Laut Aussage des Fahrers sah er bereits aus 200 Metern Entfernung eine dunkel gekleidete Person auf der Brücke stehen. Als diese ihren rechten Arm zu einer Wurfbewegung anhob, leitete der Fahrer sofort eine Gefahrenbremsung ein. Trotzdem wurde im Bereich des Fahrers die Windschutzscheibe von dem Stein getroffen und durchschlagen. Die Insassen des Pkw’s wurden glücklicherweise verfehlt und blieben unverletzt. Der Fahrzeugführer hielt seinen Pkw an, stieg aus und sprach den Steinewerfer an. Dieser flüchtete sogleich in Richtung Fulda-Edelzell. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen konnte nicht zur Ergreifung des Steinewerfers führen. Den Stein hatte die Person wohl von der dort befindlichen Baustelle entnommen. Es handelte sich hierbei um einen etwa 180 Gramm schweren Schotterstein. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden sorgt für Fahrbahnsperrung auf der BAB 7 – zwei Verletzte

Am Mittwoch (27.09.2023) kam es gegen 20.50 Uhr auf der BAB 7 in Richtung Kassel, zwischen der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz und der Anschlussstelle Niederaula, zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 27-jähriger Mann und seine 21-jährige Ehefrau aus Ratingen mit seinem Pkw die BAB 7 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Kassel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Auflieger eines aufgrund einer Reifenpanne auf dem Standstreifen befindlichen Sattelzuges. Von dort wurde die der Pkw zunächst auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand abgewiesen und schleuderte anschließend gegen die Betongleitschutzwand am linken Fahrbahnrand. Ein unmittelbar nachfolgender 37-jähriger Kradfahrer aus Kaufungen konnte sein Krad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug des Unfallverursachers. Fahrer und Mitfahrerin des Pkw wurden durch das Unfallgeschehen verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Kradfahrer und Sattelzugfahrer blieben unverletzt. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) im Einsatz. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle war die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Der nachfolgende Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21.500 Euro geschätzt.

Ein Problem stellte wiederholt die Bildung einer Rettungsgasse dar. Aufgrund der fehlenden Rettungsgasse wurden die Maßnahmen der Einsatz- und Rettungskräfte erschwert.

Schwerer Verkehrsunfall bei Überholmanöver auf der K 147 – fünf Verletzte

Hünfeld – Am Mittwoch (27.09.2023) kam es gegen 16.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 147, zwischen Leibolz und Malges. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Eiterfeld befuhr mit seinem Pkw VW Golf die K 147 aus Richtung Leibolz kommend in Fahrtrichtung Malges. In einer leichten Linkskurve wollte der Fahrer ein vorausfahrende Fahrzeug überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Salzungen mit ihrem 39-jährigen Ehemann sowie zwei Kindern (5 Jahre und 1 Jahr) die K 147 auf der Gegenfahrbahn. Die 35-jährige versuchte noch, dem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen. Es kam jedoch zu seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kam der Unfallverursacher auf einer Wiese und die beteiligte Familie im angrenzenden Flutgraben zum Stehen. Alle beteiligte Personen wurden verletzt. Der Unfallverursacher wurde mit dem Rettungshubschrauber und die verunfallte Familie mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Da bei der Unfallaufnahme bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B62 – vier Verletzte

Philippsthal – Am Mittwoch (27.09.2023) kam es gegen 15.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62, zwischen Heimboldshausen und Unterneurode. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem Pkw VW Golf die B62 aus Richtung Heimboldshausen kommend in Richtung Unterneurode. Eine 46-jährige Fahrzeugführerin sowie eine 57-jährige Fahrzeugführerin und deren 60-jährige Mitfahrerin – alle Personen aus dem Wartburgkreis – befuhren die B 62 auf der Gegenfahrbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 28-jährige nach links von der Fahrbahn ab. Die 46-jährige konnte mit ihrem Pkw VW Golf dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Es kam lediglich zur einer leichten seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Die nachfolgende 57-jährige konnte mit ihrem Pkw VW Touran nicht mehr ausweichen. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde die B62 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle Beteiligte zum Teil schwer verletzt. Die Verletzten wurden nach einer Erstversorgung von Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B 62 konnte gegen 18.30 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.