Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Versuchter Einbruch

Eiterfeld. In der Hauptstraße im Ortsteil Großentaft versuchten Unbekannte am Mittwoch (27.09.) in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, verursachten jedoch 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Container aufgebrochen

Dipperz. In der Nacht zu Mittwoch (27.09.) brachen Unbekannte auf dem Gelände eines Umspannwerks im Lingsgrunder Weg einen Container auf und stahlen Kabel und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Um auf das Grundstück zu gelangen, durchtrennten die Täter eine Maschendrahtumzäunung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Microsoft-Mitarbeiter erbeuten mehrere hundert Euro

Flieden. Am Telefon geben sich Unbekannte als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Unter einem Vorwand, beispielsweise der Computer sei mit Viren verseucht, versuchen die Betrüger Fernzugriff auf die entsprechenden Geräte – auf denen sich zumeist vertrauliche Daten befinden – zu erlangen. So geschehen am Dienstag (25.09.) in Flieden. In der Folge kam es zu mehreren Zugriffen auf verschiedene Bezahldienste und das Online-Banking des 62-jährigen Opfers. Dieser erkannte die Masche erst, als die Betrüger bereits mehrere hundert Euro erbeutet hatten.

Ihre Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten am Telefon.

Die Firma Microsoft führt keine solchen Anrufe durch. Auch

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich.

Fernzugriffe auf ein Gerät sind nicht üblich. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Personen.

Personen. Rufen Sie die Polizei unter der 110 an.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Vereinsheim

Gersfeld. In der Straße „Zu den Sportstätten“ im Ortsteil Hettenhausen brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (27.09.) in ein Vereinsheim ein. Um ins Gebäude zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf und stahlen einen Laptop. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wer sah die Graffiti-Sprayer in der Hermann-Steinhäuser-Straße? – Offenbach

(fg) Unbekannte haben am Mittwoch mehrere Wände eines Hochhauses in der Hermann-Steinhäuser-Straße (10er-Hausnummern) besprüht. Zudem beschädigten die Täter ein Fenster zu einem Lagerraum sowie ein Gitter zu einem Fensterschacht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Unbekannten hinterließen unterschiedliche Symbole sowie Schriftzüge in blauer Farbe. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 6 und 17.30 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei den Ermittlern des Sachgebiets „Sprayer“.

Mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen – Offenbach

(jm) Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend einen 43 Jahre alten Ladendieb vorläufig fest, der zuvor in einem Einkaufscenter am Aliceplatz sein Unwesen getrieben haben soll. Kurz nach 18.30 Uhr soll der Mann eine dort ansässige Drogerie betreten und Parfüm im Wert von über 1.300 Euro in eine präparierte Einkaufstüte gesteckt haben. Ohne die Ware zu bezahlen, soll er damit anschließend den Laden verlassen haben. Ein Mitarbeiter sprach ihn daraufhin an und verständigte die Polizei. Der 43-Jährige musste zunächst für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle und wurde im Anschluss wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

Zeugensuche: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung – Mühlheim am Main/Dietesheim

(fg) Am Mittwochabend kam es auf dem Sportplatz „Am Wingertsweg“ zu einer Auseinandersetzung, in dessen Folge die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und Zeugen sucht. Kurz nach 20 Uhr sollen drei Jugendliche einen 16-Jährigen aus Offenbach am Sportplatz aufgesucht und im weiteren Verlauf körperlich angegangen haben. Grund hierfür soll eine zuvor stattgefundene Beleidigung gewesen sein. Der 16-Jährige trug durch Schläge und wohl auch Tritte Verletzungen davon und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren ausfindig gemacht werden; es wurde unter anderem ein Handy sichergestellt. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim.

Kollision mit Auto: Fußgängerin tödlich verletzt – Rembrücken

(lei) Eine 51 Jahre alte Fußgängerin ist infolge eines Zusammenstoßes mit einem Auto am Mittwochabend tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Frau kurz nach 22 Uhr die Heusenstammer Straße (L 3405) in Höhe des Rembrücker Wegs auf einer dortigen Fußgängerfurt, als sie von dem Wagen einer 25-Jährigen erfasst wurde, die mit ihrem Audi A1 in Richtung Heusenstamm unterwegs war. Durch die Kollision erlitt die 51-Jährige schwerste Verletzungen. Sie kam zunächst in ein Krankenhaus, wo sie am Morgen verstarb.

Die Unfallursache ist noch weitgehend unklar und soll nun von einem Sachverständigen geklärt werden, der zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurde. In dem Zusammenhang wurde auch das Fahrzeug sichergestellt. Die Heusenstammer Straße war für mehrere Stunden teilweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.