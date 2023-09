Diebe auf Campingplatz in die Flucht geschlagen, Limburg, Schleusenweg, Donnerstag, 28.09.2023, 04:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Diebe auf einem Campingplatz in Limburg in die Flucht geschlagen worden, sie konnten trotzdem einen Teil ihrer Beute mitgehen lassen. Ein 69-Jähriger stand mit seinem Wohnmobil auf dem Campingplatz am Schleusenweg. Gegen 04:15 Uhr wurde er plötzlich wach, da eine unbekannte Person die unverschlossene Fahrertür des Fahrzeugs öffnete und das Innere durchsuchte. Der Camper störte den Dieb, woraufhin dieser mit einem draußen stehenden Komplizen die Flucht ergriff. Hierbei verloren die Täter die gestohlene Geldbörse des 69-Jährigen und hinterließen zudem ein Pfefferspray und eine Wasserflasche. Aus der Geldbörse fehlte Bargeld, einen Teil davon konnten die herbeigerufenen Polizeibeamten in der Nähe wieder auffinden. Verschwunden blieb neben Bargeld auch ein IPad. Der Dieb im Wohnmobil wurde beschrieben als circa 180 cm groß, kräftig gebaut und dunkel gekleidet. Die Person außerhalb wurde nur gehört und konnte nicht beschrieben werden. Nun ermittelt die Polizei wegen Diebstahls mit Waffen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Diebe auf Baustelle,

Elz, Sandweg, Dienstag, 26.09.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 27.09.2023, 07:15 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in Elz Kabel von einer Baustelle gestohlen. Der oder die Täter haben im Schutze der Dunkelheit ein Baustellengelände im Sandweg betreten und dort einen Stromkasten aufgebrochen. So konnten zwei Starkstromkabel mit Adaptern abgezogen und entwendet werden. Insgesamt fehlen nun circa 100 Meter Kabel. Wie und wohin das Diebesgut abtransportiert wurde ist unbekannt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Auto aufgebrochen,

Löhnberg, Weilburger Straße, Dienstag, 26.09.2023, 16:35 Uhr bis Mittwoch, 27.09.2023, 05:15 Uhr

(wie) Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Löhnberg ein Auto aufgebrochen und eine Handtasche daraus entwendet. Der oder die Unbekannten betraten im Laufe der Nacht eine Garage in der Weilburger Straße, welche zur Hauptstraße hin offenstand, und begaben sich zu einem darin abgestellten blauen VW Lupo. An diesem wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Innenraum gestohlen. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei in Limburg bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Langfinger auf Friedhof,

Limburg-Lindenholzhausen, Dietkircher Straße, Mittwoch, 20.09.2023 bis Mittwoch 27.09.2023

(wie) Unbekannte haben innerhalb der letzten Tage Grablichter von einem Friedhof in Lindenholzhausen gestohlen. Eine 53-Jährige verständigte am Mittwochnachmittag die Polizei, da sie das Fehlen einiger Grablichter auf dem neuen Teil des Katholischen Friedhofs an der Dietkircher Straße entdeckt hatte. Die Beamten stellten bei der Sachverhaltsaufnahme circa 20 Gräber fest, von denen die Messing- oder Bronzelichter verschwunden waren. Bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Der Gesamtwert der Beute wird auf 1.500 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Zwei Verletzte bei Arbeitsunfall auf Baustelle, Weilmünster, Mittwoch, 27.09.2023, 16:45 Uhr

(wie) Bei einem Arbeitsunfall außerhalb von Weilmünster sind am Mittwochnachmittag zwei Männer verletzt worden. Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 16:45 Uhr nach Weilmünster gerufen, da dort auf einer außerhalb gelegenen Baustelle zwei Arbeiter in der Baugrube verschüttet worden waren. Offenbar hatten ein 33-Jähriger und ein 58-Jähriger in der Baugrube gearbeitet, als das Erdreich nachgab und die Männer verschüttete. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnten die Arbeiter mit Schaufeln und Bagger wieder befreit werden. Da beide Männer bei dem Unfall verletzt worden waren, brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und informierte das Amt für Arbeitsschutz. Die Ursache des Arbeitsunfalls ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Radfahrerin angefahren und schwer verletzt, Weilburg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 27.09.2023, 10:10 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag ist in Weilburg eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Die 59-Jährige befuhr mit einem E-Bike den Gehweg der Frankfurter Straße von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Kubach. Aus einer Grundstückseinfahrt kam plötzlich ein 83-Jähriger in einem VW über den Gehweg und fuhr die Radfahrerin an und schließlich sogar um. Der Mann fuhr mit seinem Auto noch quer über die Straße bis auf den gegenüberliegenden Gehweg, wobei das Rad unter dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die 59-Jährige kam schwer verletzt auf der Fahrbahn der Frankfurter Straße zum Liegen. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht und später per Hubschrauber in eine Fachklinik in Frankfurt geflogen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Frankfurter Straße. Der Sachschaden wird auf 2.500 EUR geschätzt.

Verletzte bei Unfall mit Traktor,

Dornburg-Langendernbach, Bundesstraße 54, Mittwoch, 27.09.2023, 19:50 Uhr

(wie) Auf der B 54 ist es am Mittwochabend bei Langendernbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einem Traktor mit Verletzten gekommen. Ein 28-Jähriger befuhr mit einem Audi die B 54 von Irmtraut (RLP) kommend in Richtung Langendernbach. Aus einem Feldweg fuhr ein 67-Jähriger mit einem Traktor auf die Bundesstraße. Dieser wurde offenbar vom herannahenden Audifahrer übersehen und es kam zur Kollision mit dem Heck der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 28-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt, der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Keine weitere Behandlung benötigte der Traktorfahrer, der einen Schock erlitt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 EUR.

Zwei Verletzte bei Unfall wegen Wildwechsel, Waldbrunn, Landesstraße 3046, Donnerstag, 28.09.2023, 05:45 Uhr

(wie) Am frühen Donnerstagmorgen kam es bei Waldbrunn zu einem Auffahrunfall wegen Wild auf der Fahrbahn, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 50-Jähriger befuhr die L 3046 mit einem Dacia von Fussingen in Richtung Waldernbach. Aufgrund einer Rotte Wildschweine auf der Fahrbahn musste er sein Fahrzeug abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende 21-Jährige in einem VW zu spät und fuhr gegen das Heck des Dacia. Bei der Kollision wurden die beiden Beteiligten verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 EUR, sie wurden beide abgeschleppt. Die Wildschweine blieben unverletzt.