Wiesbaden: Die Polizei-News

92-jährige Seniorin von Trickdieben bestohlen, Wiesbaden,

Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, Mittwoch, 27.09.2023, 15:30 Uhr

(he)Dreiste Trickdiebe waren am gestrigen Mittwoch in der Graf-von-Galen-Straße

unterwegs und entwendeten aus der Wohnung einer Seniorin Schmuck im Wert von

mehreren tausend Euro. Die zwei unbekannten Täter passten das Opfer vor der

Wohnungstür ab und erzählten, dass bei der Seniorin eingebrochen wurde und man

von der Polizei geschickt worden sei um nachzuschauen, ob etwas aus der Wohnung

entwendet wurde. In der Wohnung bedrängten die Täter die 92-Jährige dann ihren

Schmuck zu zeigen. Schlussendlich tat dies das verunsicherte Opfer auch. Als die

Unbekannten wieder verschwanden, war auch der vorgezeigte Schmuck weg. Auch wenn

die Täter sich bewusst ältere Herrschaften aussuchen und diese massiv unter

Druck setzen. Versuchen Sie diesem zu widerstehen und lassen Sie auf keinen Fall

Unbekannte in ihre Wohnung. Egal ob Wasserwerker, Heizungsableser,

Polizeibeamte, Pflegedienst oder Mitarbeiter von Telefongesellschaften. Den

Dieben gehen die Geschichten nie aus! Bleiben sie hartnäckig, rufen Sie

gegebenenfalls laut um Hilfe und informieren Sie die Polizei.

Versuchter Einbruch in Frauenstein,

Wiesbaden, Frauenstein, Georgenborner Straße, Dienstag, 26.09.2023, 12:15 Uhr

(he)Am Dienstagmittag versuchten mutmaßlich drei unbekannte Täter in Frauenstein

in ein Haus einzubrechen. Sie wurden jedoch überrascht und flüchteten

unverrichteter Dinge. Gegen 12:15 Uhr wurden zwei Personen von einem Zeugen

überrascht, als sie augenscheinlich gerade dabei waren sich zu einem in der

Georgenborner Straße gelegenen Haus Zugang zu verschaffen. Als der Zeuge

zufällig auf die Männer traf flüchteten sie vom Gelände des Tatortes. Ihre

weitere Flucht setzten sie in einem dunkelblauen Transporter fort. Dieser war

mit einer dritten Person besetzt. Personen, welche zur genannten Tatzeit in

Frauenstein verdächtige Personen oder den beschriebenen Transporter gesehen

haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Einbruch in Kiosk,

Schillerplatz, Wiesbaden-Mitte, Mittwoch, 27.09.2023, 01.00 Uhr bis 11.00 Uhr

(eh) Am vergangen Mittwoch brachen Langfinger in einen Kiosk am Schillerplatz in

Wiesbaden ein und entwendeten hierbei Bargeld. Die bislang unbekannten Täter

verschafften sich in der Zeitspanne von 01.00 Uhr bis 11.00 Uhr unbefugt Zutritt

zu dem Gebäude. Hierzu zerstörten sie das Schloss des Schiebefensters und

stahlen die im Verkaufsraum befindliche Geldkassette. Der entstandene

Sachschaden beträgt circa 50 EUR, der Wert der gestohlenen Geldkassette samt

Inhalt beträgt circa 1000 EUR. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345 – 2140 entgegen.

Fahrraddiebstahl aus Keller,

Wiesbadener Straße, Wiesbaden/Mainz-Kastel, Donnerstag, 21.09.2023, 15.00 Uhr

bis Dienstag, 26.09.2023,13.00 Uhr

(eh) In der Zeitspanne von Donnerstag, dem 21.09.2023 bis Dienstag, dem

26.09.2023 kam es in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel zu einem

Fahrraddiebstahl aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte drangen

auf bislang nicht bekannte Art und Weise in den Keller des Hauses ein und

entwendeten ein Fahrrad der Marke Cube im Wert von circa 3.800 EUR. Hinweise

nimmt das 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 – 2240 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw,

Äppelallee, Wiesbaden-Biebrich, Dienstag, 26.09.2023, 20.00 Uhr bis Mittwoch,

27.09.2023, 09.30 Uhr

(eh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten Unbekannte einen

orangenen VW Golf in der Äppelallee in Wiesbaden-Biebrich. Dieser wurde am

vergangen Dienstag gegen 20.00 Uhr von seinem Besitzer an der Ecke zur Eupener

Straße ordnungsgemäß abgestellt. Als dieser am Mittwoch gegen 09.30 Uhr zu

seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeug

zerkratzt und diverse Abdeckungen entfernt hatten. Der entstandene Sachschaden

beträgt circa 1.500 EUR. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer

(0611) 345 – 2540 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Randalierer nach sexueller Belästigung im Gewahrsam,

Eltville/ Kiedrich, Mittwoch, 27.09.2023, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein Randalierer mehrfach die Polizei beschäftigt, bis

diese ihn nach einer sexuellen Belästigung in Eltville in Gewahrsam nahmen. Die

Beamten wurden zunächst in die Kiedricher Sonnenlandstraße gerufen, da dort ein

Unbekannter laut randalierte. Der 28-Jährige wurde von der Streife angetroffen

und kontrolliert. Hierbei war er kaum zu beruhigen und beleidigte die Beamten

fortwährend auf das Übelste und mit erstaunlich negativer Kreativität. Da sich

im Umfeld keine Beschädigungen fanden, betreuten die Polizisten den Mann bis zum

Eintreffen eines Linienbusses, den dieser in Richtung Idstein nehmen wollte.

Wenig später verständigte ein Zeuge die Polizei, da am Bahnhof in Eltville ein

Mann zwei jugendliche Mädchen unsittlich berührt hatte. Die Streife eilte zum

Bahnhof und konnte anhand der Täterbeschreibung den zuvor schon auffälligen

28-Jährigen identifizieren. Dieser saß bereits in einem Zug und wurde dort von

den Beamten ausfindig gemacht. Da er den Anweisungen der Polizisten nicht Folge

leisten wollte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend brachten

die Beamten den stark betrunkenen 28-Jährigen zur Verhinderung weiterer

Straftaten im Polizeigewahrsam unter. Die belästigten Jugendlichen wurden ihren

Eltern übergeben.

Komplette Baustellencontainer gestohlen, Rüdesheim, Bundesstraße 42,

Dienstag, 26.09.2023, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 27.09.2023, 07:30 Uhr

(wie) In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen sind bei

Rüdesheim-Assmannshausen zwei komplette Baucontainer entwendet worden.

Unbekannte hatten sich in der Nacht zu einer Baustelle an der B 42 hinter

Assmannshausen begeben. Dort kappten sie ein Kabel, verluden zwei weiße

Baucontainer mitsamt Inhalt auf ein oder mehrere Fahrzeuge und verschwanden

anschließend mit ihrer Beute im Wert von circa 30.000 EUR. Auf den Containern

ist die Aufschrift „Salmen GmbH“ aufgebracht. Hinweise werden unter der

Telefonnummer 06126/ 9394-0 bei der Polizeistation in Idstein entgegengenommen.

Wer hat den Abtransport der Container beobachtet?

Fahrrad gestohlen,

Eltville, Von-Itzstein-Straße, Dienstag, 26.09.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch,

27.09.2023, 10:45 Uhr

(wie) Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Eltville ein

Fahrrad gestohlen. Der oder die Täter näherten sich im Schutze der Dunkelheit

einem Carport in der Von-Itzstein-Straße und überwanden dort die Sicherung eines

abgestellten blauweißen E-Bikes der Marke“ Falter“. Mit der Beute im Wert von

circa 2.200 EUR flüchteten der oder die Diebe anschließend in unbekannte

Richtung. Die Polizei in Eltville nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06123/

9090-0 entgegen.

Unfallverursacher flüchtet,

Bad Schwalbach, Hardtstraße, Dienstag, 26.09.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch,

27.09.2023, 17:00 Uhr

(wie) Von Dienstag auf Mittwoch ist in Bad Schwalbach ein parkendes Auto

beschädigt worden, der Unfallverursacher flüchtete. Ein 45-Jähriger hatte am

Dienstagabend einen braunen VW Sharan am Straßenrand der Hardtstraße abgestellt.

Als er am Mittwochnachmittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er

feststellen, dass ein Unbekannter dieses bei einem Verkehrsunfall an der linken

Front beschädigt hatte. Der Schaden wird auf 1.500 EUR geschätzt. Da sich bisher

kein Verursacher bei der Polizei gemeldet hat, wird nun wegen einer Unfallflucht

ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 entgegengenommen.