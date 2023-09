Bergstrasse

Lorsch: Autoaufbruch auf Waldparkplatz

Lorsch (ots) – Am Mittwochnachmittag (27.09.) wurde der Waldparkplatz hinter den

Schienen, im Bereich der Kreisstraße 31, zum Schauplatz eines Diebstahls.

Unbekannte Täter verschafften sich gegen 16.45 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem

dort geparkten schwarzen Suzuki und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine

Handtasche samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Ergänzungsmeldung: Mann bei Brand verletzt / Keine Hinweise auf Straftat

Darmstadt (ots) – Nachdem es am Mittwochabend (27.09.2023) in der Bad Nauheimer

Straße zu einem Brand kam, bei dem ein Mann verletzt wurde (wir haben

berichtet), haben die polizeilichen Ermittlungen am Donnerstag (28.09.2023)

keine Hinweise auf eine Straftat ergeben.

Beamte des Kommissariats 10 haben sowohl den Brandort intensiv untersucht, als

auch Vernehmungen durchgeführt.

Aufgrund des Ermittlungsergebnisses gehen die Beamten derzeit davon aus, dass

das Feuer aufgrund eines technischen Defekts eines Gegenstandes in dem

Einkaufswagen entstanden ist, in dem der 60-jährige Mann sein Eigentum

aufbewahrte. In der Folge versuchte er das Feuer zu löschen beziehungsweise

seine Sachen zu retten. Hierbei gerieten Teile seiner Kleidung und seine Schuhe

in Brand.

Der Mann konnte das Krankenhaus bereits am Donnerstagmorgen wieder verlassen.

Nach seiner Vernehmung haben sich die Ermittler um eine Unterbringung, neue

Kleidung und Essen für ihn gekümmert.

Hinweise auf Jugendliche, die möglicherweise in der Nähe des Brandorts waren,

haben sich nicht bestätigt.

Darmstadt: 13-Jährigen attackiert und bestohlen

Darmstadt (ots) – Ein 13 Jahre alter Junge wurde am Mittwochabend (27.09.),

gegen 19.00 Uhr, in der Bachstraße in Arheilgen von drei Unbekannten bedroht.

Sie entrissen dem 13-Jährigen in der Folge dessen Umhängetasche samt Inhalt und

flüchteten mit der Beute zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei

verlief zunächst ergebnislos

Die drei Angreifer sind allesamt zwischen 14 und 20 Jahren alt. Einer der

Flüchtigen trug eine Bauchtasche der Marke Gucci. Ein weiterer Tatverdächtiger

trug eine Kappe der Marke Gucci und führte eine neongrüne Sporttasche mit sich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in

Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Rufnummer 06151/969-0.

Darmstadt: Mann bei Brand verletzt / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Mittwochabend (27.09.2023) gegen 21.15 Uhr wurde die

Polizei zu einem Brand in der Bad Nauheimer Straße gerufen. Beim Eintreffen der

Beamten hatte die Feuerwehr den Brand bereits unter Kontrolle.

Nach ersten Ermittlungen hatte im Bereich einer Unterführung ein Einkaufswagen

mit Alltagsgegenständen eines dort nächtigenden Mannes aus bislang unbekannter

Ursache gebrannt. Auch der Mann wies Brandverletzungen auf. Ihm waren

aufmerksame Zeugen zuvor zur Hilfe geeilt. Sie konnten das Feuer an Schuhen und

Beinen ablöschen und somit Schlimmeres verhindern. Im Anschluss wurde der Mann

durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus gebracht. Wie die Verletzungen entstanden sind, ist derzeit noch

völlig unklar.

Der Brand des Einkaufswagens griff auch auf ein Firmengebäude in unmittelbarer

Nähe über und beschädigte eine Fensterscheibe. Der entstandene Sachschaden

dürfte sich ersten Schätzungen zu Folge auf rund 2.000,- Euro belaufen.

Ob Jugendliche, die öfter in der Nähe des Schlafplatzes gesehen wurden, in

Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, bedarf der weiteren Ermittlungen.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem

Fall übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151

/ 969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: E-Bikes nach nächtlichem Einbruch in Fahrradgeschäft erbeutet

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (27.09.) verschafften sich Kriminelle

gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft in der Frankfurter Straße. Ersten

Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten über das Dach in das Geschäft ein.

Im Anschluss ließen die Täter mehrere E-Bikes mitgehen und flüchteten mit ihrer

Beute vom Tatort. Wie viele Räder entwendet wurden und wie hoch der Schaden ist,

müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kripo zeigen.

Die zuständige Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt bittet Zeugen mit

sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallörtlichkeit – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (28.09.2023) zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr

ereignete sich in der Dieburger Straße, Höhe der Einmündung Taunusstraße, in

Darmstadt ein Verkehrsunfall. Beim Vorbeifahren wurde ein dort stehender

Werttransporter von einem weißen Fahrzeug beschädigt. Das vermeintlich

unfallbeteiligte Fahrzeug sei kurz stehenden geblieben, habe sich dann jedoch

ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteilgter nachzukommen, vom Unfallort

entfernt.

Hinweise und Beobachtungen können am 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Tel.

06151 969 41110 gemeldet werden.

Gross-Gerau

Bischofsheim: 77 „Sachen“ zu schnell – Drei Monate Fahrverbot drohen

Am Mittwoch (27.09.), wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen „Am Schindberg“, zwischen 12.30 und 14.00 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Die Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft.

Von 70 gemessenen Fahrzeugen, waren 14 zu schnell unterwegs. Davon wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich (9 bis 15 km/h zu flott unterwegs), festgestellt.

4 Geschwindigkeitsverstöße ab 16 Stundenkilometern Überschreitung ziehen nun neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg nach sich. Ein Fahrzeugführer wurde von den Ordnungshütern mit 127 „Sachen“ gemessen und war damit 77 km/h zu schnell. Ihn erwarten drei Monate Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

Trebur-Geinsheim: Einbruch in Bäckerei/Kriminelle flüchten ohne Beute

In der Nacht zum Donnerstag (28.09.), gegen 1.15 Uhr, haben Einbrecher eine Bäckerei in einem Einkaufsmarkt in der Diamantstraße heimgesucht. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zu dem Verkaufsraum. Dort suchten sie erfolglos nach Beute in einem Safe und den Kassen. Die Kriminellen flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06142/6960 sind die Beamtinnen und Beamten in Rüsselsheim zu erreichen.

Kelsterbach: Werkzeug und Kraftstoff von Pritschenwagen gestohlen

Werkzeuge sowie mehrere Kanister mit Diesel und Benzin erbeuteten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (27.09.) von einem Pritschenwagen. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Aussiger Straße, als die Kriminellen die Box auf der Ladefläche des Fahrzeugs aufbrachen. Sie flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizeistation Kelsterbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können (06107/7198-0).

Odenwaldkreis

Erbach: Mehrere Autokennzeichen gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

In der Zeit zwischen Samstag (23.09.) und Sonntag (24.09.) wurden im Stadtgebiet durch Unbekannte mehrere an geparkten Fahrzeugen angebrachte Autokennzeichen gestohlen. Die Taten ereigneten sich in der Bahnstraße, der Gerhart-Hauptmann-Straße und in der Neuen Lustgartenstraße.

Im Zusammenhang mit einer der Taten konnte ein junger Mann beobachtet werden. Er trug Jeans, ein dunkles T-Shirt und eine Basecap. Zudem führte der Unbekannte einen Rucksack mit sich. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Michelstadt: Nach Auseinandersetzung im Straßenverkehr/ Zeugen gesucht

Am Mittwoch (27.09.) kam es gegen 20.00 Uhr, an der Kreuzung Bundesstraße 45/Bundesstraße 47, zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Hierbei wurden die beiden Beteiligten verletzt und ein Fahrzeug beschädigt.

Das Geschehen sei von mehreren im Kreuzungsbereich haltenden Verkehrsteilnehmern beobachtet worden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/ 9530 zu melden.

Außenspiegel beschädigt – Unfallzeugen gesucht

Höchst i. Odw. (ots)

Am Dienstag (26.09.) zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich in der Schwanenstraße in Höchst ein Unfall zwischen zwei Pkw. Beim Ein- oder Ausparken wurde der linke Außenspiegel eines geparkten roten Volkswagens beschädigt und der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizeistation Höchst ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise und Beobachtungen können bei der Polizeistation Höchst unter Tel. 06163 -9410 gemeldet werden.