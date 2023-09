Lambrecht: Jugendlicher mit Luftdruckwaffe sorgt für Polizeieinsatz

Lambrecht (ots) – Am heutigen Donnerstagmittag (28.09.2023) informierte ein Passant gegen 11:35 Uhr die Polizei, nachdem er eine männliche Person gesehen hatte, die einen Gegenstand aus ihrem Rucksack zog, welcher aussah wie eine Schusswaffe. Gemäß den vorbereiteten Einsatzkonzepten wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften angefahren.

Vor Ort konnte ein 14-jähriger Jugendlicher angetroffen und kontrolliert werden. Dieser befand sich im Bereich einer Lambrechter Schule und hatte eine echt aussehende Luftdruck-Waffe in seinem Rucksack mitgeführt. Die Luftdruck-Waffe wurde sichergestellt. Ob sich der Jugendliche durch das Führen der Waffe strafbar gemacht hat, wird derzeit noch ermittelt. Weiterhin wird geprüft, ob dem Verantwortlichen die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden können.

Der Vorfall zeigt eindrücklich, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeikräfte stellen derartige Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer scharfen Waffe gerechnet wurden muss. Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen niemals in der Öffentlichkeit zu hantieren. Weitere Informationen zum Thema Führen von Waffen in der Öffentlichkeit finden Sie unter https://s.rlp.de/9uoRc.