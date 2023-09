Frau fährt unter Drogen und landet auf Polizeirevier

Eberbach (ots) – Eine 44-Jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr die B45 in Fahrtrichtung Eberbach. Hier wurde sie an einer eingerichteten Kontrollstelle einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten konnten aus dem Fahrzeuginneren Marihuana-Geruch feststellen.

Da die Frau körperliche Anzeichen aufwies die auf einen Drogenkonsum hinweisen (wie wässrige Augen und nervösem Auftreten), wurde bei der Frau ein freiwilliger Urin-Test durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt und sie musste die Beamten aufs nächstgelegene Polizeirevier begleiten, wo sie eine Blutprobe abgeben musste.

Die 44-Jährige hat nicht nur Führerschein rechtliche Konsequenzen zu befürchten, sondern auch mit einer Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss.

Frau überrascht Diebin im Keller – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen (ots) – Als am Mittwoch die Bewohnerin eines Hauses in der Schimperstraße gegen 18 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie im Treppenhaus, dass in ihrem Keller das Licht brannte. Als sie nach unten ging, um nachzusehen, lief ihr eine unbekannte Frau entgegen.

Als sie die Dame auf das Waschmittel und die Getränke, welche diese in den Händen hielt, ansprach, verließ die Unbekannte wortlos das Mehrparteienhaus, deponierte die Sachen im Korb eines Fahrrads und wollte davonfahren. Dem hinzukommenden Ehemann gelang es noch, die Gegenstände an sich zu nehmen, bevor die Unbekannte flüchtete. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Sachen aus dem Keller der Bewohnerin stammten

Die Person wird als ungefähr 45 Jahre alt, 170 cm groß und mit dunklen, schwarzen Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, sowie braunen Augen beschrieben.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen Diebstahl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-288-0, zu melden.

Verkehrsunfall zwischen Bus und PKW

Schönbrunn (ots) – Gegen 10.55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich auf der L 595/Schönbrunner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Bus. Hierbei wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt.

Der Kreuzungsbereich wurde vorübergehend bis 13 Uhr gesperrt und verkehrslenkende Maßnahmen getroffen. Der Bus konnte nach der Unfallaufnahme weggefahren werden, während der PKW abgeschleppt werden musste.

Wohnmobil entwendet – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots) – Zwischen Freitag 12 Uhr und Mittwoch 12 Uhr, wurde ein Wohnmobil der Marke „Fiat“ in der Mannheimer Straße im Stadtteil Neu-Edingen entwendet. Nachdem ein Bekannter die Besitzer fragte, ob diese im Urlaub sind, wurde das Ehepaar stutzig und sie fuhren zur Örtlichkeit an dem sie ihr Wohnmobil abgestellt hatten.

Nachdem sie auch die umliegenden Straßen abgesucht hatte, alarmierten sie die Polizei. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Ladenburg eingeleitet und durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Unfall nach Spurenwechsel – 4.000 Euro Schaden

BAB6/Hockenheim (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 10 Uhr auf der BAB6 auf Höhe des Hockenheimrings zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-Jährige Fiat-Fahrerin war in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als sie in der Baustelle mit einem LKW seitlich kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang, bittet die Polizei Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, sich beim Verkehrsdienst Walldorf, unter Tel: 06227-358260, zu melden.