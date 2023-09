Unter Drogen auf manipuliertem E-Bike unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Dienstag kontrollierten Beamten im Quadrat K1 gegen 15:30 Uhr einen 27-Jährigen E-Bike-Fahrer, welcher verdächtig schnell unterwegs war. Sein E-Bike war so manipuliert, dass es deutlich schneller fahren konnte als vorgesehen. Da der Mann aber weder einen Führerschein, noch die notwendige Versicherung für das Fahrzeug besaß wurde das E-Bike sichergestellt.

Im Rahmen einer Messung ergab sich eine Höchstgeschwindigkeit von 76,9 km/h. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Da er eine freiwillige Urinprobe ablehnte, wurde der Mann auf das nächste Polizeirevier verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Den Mann erwartet nicht nur eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch wegen des Fahrens ohne Führerschein und den Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Porsche-Fahrer die Untermühlaustraße und bog dort in eine Einfahrt ein, ohne auf den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Jungbuschbrücke zu achten. Dabei kollidiert er mit einem 24-jährigen VW-Fahrer, welcher durch den Aufprall in den Gegenverkehr abgewiesen wurde und seitlich mit einem 24-jährigen BMW-Fahrer

kollidierte.

Von diesem wurde er erneut abgewiesen und kollidierte anschließend mit einer dahinter fahrenden 22-jährigen Mini-Fahrerin. Der verursachende Porsche-Fahrer und seine Beifahrerin wurden nicht verletzt und sie konnten die Unfallstelle nach der Aufnahme mit dem Fahrzeug verlassen.

Die beiden Insassen des VW und des BMW wurden alle leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Mini-Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt und konnte mit ihrem Mini die Unfallstelle wieder verlassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Ladendieb gelangt gleich wegen mehrere Delikte zur Anzeige

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein Ladendieb wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr in einem Kaufhaus im Quadrat P1 gestellt. Ein 29-Jähriger wurde vom dortigen Ladendetektiv erwischt, als er ein hochwertiges Parfüm entwenden wollte. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzu gerufen.

Bei der Durchsuchung des Mannes durch die Beamten wurde Betäubungsmittel aufgefunden und das zuvor entwendete Parfüm konnte an den Ladendetektiv übergeben werden. Der Diebstahlschaden liegt bei rund 160 EUR.

Den 29-Jährigen erwarten nicht nur Anzeigen wegen Ladendiebstahls und den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern auch wegen Hausfriedensbruch, da dem Mann in besagtem Kaufhaus vor einiger Zeit ein Hausverbot ausgesprochen wurde.

Aufmerksame Zeugin verhindert Ladendiebstahl

Mannheim (ots) – Eine 40-Jährige begab sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in ein Modegeschäft im Quadrat P 3 in der Mannheimer Innenstadt. Hier entwendete sie mehrere Sachen im Wert eines hohen dreistelligen Betrages aus dem Verkaufsraum. Anschließend verließ sie das Geschäft.

Nach Verlassen wurde die Diebin durch eine Zeugin angesprochen und zurück in das Geschäft geführt. Dort wollte sie ihre Personalien nicht mitteilen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die 40-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Sachbeschädigung an Auto – Zeugen gesucht!

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Dienstag wurde zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr ein geparkter Mercedes am Philosophenplatz beschädigt. Das hintere Kennzeichen, die Windschutzscheibe, sowie die Scheibe der Fahrertür wurden mit schwarzem Lack besprüht. Zusätzlich wurden alle Reifen platt gestochen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel: 0621-174-3310, zu melden.

Verkehrsunfall mit 14.000 Euro Schaden

Mannheim-Neuostheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 14:50 Uhr im Konrad-Zuse-Ring. Ein 24-Jähriger Chrysler-Fahrer befuhr den Konrad-Zuse-Ring als er in einer Rechtskurve der Straße einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollte und dabei mit einem am Straßenrand geparkten BMW kollidierte.

Sowohl der Chrysler als auch der BMW wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Gesamtsachschaden beträgt rund 14.000 Euro.

Jugendlicher randaliert in Hotel – Geschädigte und Zeugen gesucht!

Mannheim-Seckenheim (ots) – Eine Streife wurde am Mittwoch um kurz vor 13 Uhr zu einem Hotel in der Seckenheimer Hauptstraße gerufen. Hier randalierte ein 15-Jähriger in einem der Zimmer, zerstörte das Mobiliar und warf dieses anschließend aus dem Fenster auf die Seckenheimer Hauptstraße.

Anschließend flüchtete er von der Örtlichkeit in eine einfahrenden Straßenbahn und konnte durch Polizeibeamte noch in der Straßenbahn vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann wurde vorübergehend auf das Polizeirevier in Ladenburg verbracht, anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Der entstandene Sachschaden im Hotelzimmer beträgt rund 1.000 Euro.

Da die Straße stark frequentiert ist, ist davon auszugehen, dass es Personen gibt, welche durch die herausgeworfenen Möbel geschädigt oder gefährdet wurden. Diese, sowie Zeugen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Gefährlich langsam und in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs

Mannheim (ots) – Am Mittwoch meldeten Verkehrsteilnehmer, dass um kurz nach 17:30 Uhr ein Skoda vom Autobahnkreuz Viernheim in Richtung Heilbronn in Schlangenlinien auf BAB 6 unterwegs war. Das Fahrzeug beschleunigte und bremste immer wieder abrupt und fuhr zwischen 30 km/h und 90 km/h gefährlich langsam.

Zudem wechselte der Fahrer mehrfach die Fahrstreifen, so dass andere Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Kurz vor dem Dreieck Hockenheim konnte die Polizei den Skoda anhalten. Es stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer nach einer medizinischen Behandlung noch stark unter der Einwirkung von Medikamenten stand. Er musste eine Blutprobe

sowie seinen Führerschein abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Personen die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 06202-288-0, zu melden.