Übermüdete Pkw-Fahrerin gegen Baum geprallt (Foto)

Vorderweidenthal/L 493 (ots) – Am Donnerstag 28.09.23 gegen 00:40 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw Mercedes die L 493 von Klingenmünster in Richtung Vorderweidenthal.

Die 31-jährige Fahrerin kam auf Höhe des Friedhofs, aufgrund von Übermüdung, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.

Autofahrerin gefährdet 13-Jährigen

Edenkoben (ots) – Auf dem Feldweg zwischen Maikammer und Edenkoben kam es bereits am vergangenen Montag 25.09.2023, 07.45 Uhr, zu einer Verkehrssituation bei der eine noch bislang unbekannte Autofahrerin einen 13-jährigen Fahrradfahrer, der sich auf dem Schulweg befand, gefährdete.

In Höhe des Steintisches sei die Unbekannte dem Radfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen, weshalb er dank seiner schnellen Reaktion abbremsen und noch ausweichen konnte, ansonsten wäre es zu einem Zusammenstoß gekommen. Die Autofahrerin, die ein Mädchen auf dem Beifahrersitz hatte, machte sich anschließend aus dem Staub.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen und teilte es dem Schüler mit. Erst gestern wurde eine Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Anhand des Kennzeichens wird nun die Fahrerin wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Derzeit wird der Feldweg verbotswidrig wegen einer bestehenden Baustelle auf der L 512 zwischen Maikammer und Edenkoben von Autofahrern benutzt. Die Polizei wird entsprechende Kontrollen durchführen.

Alkoholfahne

Edesheim (ots) – In der Eisenbahnstraße wurde am Mittwochabend (27.09.2023, 20.40 Uhr) ein 53 Jahre alter Tiguanfahrer angehalten und kontrolliert. Seinen Angaben zufolge hatte er keine alkoholischen Getränke konsumiert.

Da allerdings eine starke Alkoholfahne festgesellt werden konnte, wurde der Mann zum Test gebeten. Weil dieser 0,46 Promille ergab, musste er das Steuer seiner Begleiterin übergeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Erneute Geldkasse entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Von einem Kürbis-Verkaufsanhänger in der Kapeller Straße wurde in der Nacht von Dienstag/Mittwoch, 26./27.09.23, erneut die Geldkasse entwendet. Ein in der Nacht zuvor von dem Anhänger entwendeter Tresor wurde zwischenzeitlich zwischen Bad Bergzabern und Kapellen-Drusweiler aufgefunden.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.