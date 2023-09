Brand gelöscht – 4 Katzenbabys gerettet

Erzenhausen (ots) – Wegen eines Brandes von 120 Heuballen rückten am Donnerstag 28.09.2023, Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem landwirtschaftlichen Anwesen aus. Auf dem Hof brach das Feuer in einer Lagerhalle für Heuballen aus. Die Brandursache ist aktuell nicht geklärt.

Zurzeit liegen der Polizei keine Hinweise vor, die auf eine vorsätzliche Brandlegung hindeuten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kräfte vor Ort retteten zeitgleich 4 Katzenbabys aus dem Heulager vor dem Feuer. Der Schaden dürfte in die Tausende gehen. |Lkh



Aufgepasst- Betrugsmasche!

Otterbach (ots) – Ein Betrug ereignet sich am Mittwochnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Lauterstraße. Die 3 männlichen Täter baten Supermarkt-Kunden um „Spenden“ und sammelten, mit Hilfe von nachgeahmten Plakaten der Behindertenhilfe, Geld ein.

Bei der Ansprache durch einen Mitarbeiter, flüchteten die Männer mit einem dunklen Kombi. Die Ermittlungen dauern an. Sollten Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Tel: 0631 369 2150. |lkh

Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz – Polizei nimmt Verdächtige fest

Landstuhl/Kreis Neunkirchen (ots) – In einer gemeinsamen Aktion haben die Polizei des Saarlandes und das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag (21. September 2023) vier Personen festgenommen. Den Männern im Alter von 26 bis 29 Jahren werden Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Bei Hausdurchsuchungen in Landstuhl und in Spiesen-Elversberg (Kreis Neunkirchen) beschlagnahmten Einsatzkräfte unter anderem mehr als zehn Kilogramm Amphetamin, Utensilien und mutmaßlich Chemikalien zur Aufbereitung des Rauschgifts sowie mehrere tausend Euro.

Nach umfangreichen Ermittlungen klickten am Nachmittag die Handschellen. Spezialkräfte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland nahmen die Verdächtigen fest.

Bei einem der Festgenommenen handelt es sich um einen 29-jährigen armenischen Staatsbürger aus Landstuhl. Er soll in der Westpfalz mit Betäubungsmittel Handel getrieben haben. Der Mann wurde am Amtsgericht Kaiserslautern einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr

an. Der Verdächtige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch.

In einem gesonderten Verfahren führt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Lieferanten wegen des Verdachts des bewaffneten Handelstreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Ein 28-Jähriger und zwei mutmaßliche Mittäter im Alter von jeweils 26 Jahren aus dem Raum Neunkirchen kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft ebenfalls in Untersuchungshaft.



Die Ermittlungen dauern an. |erf Radarkontrollen Die Männer wurden am Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Die Verdächtigen machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Alle Festgenommenen wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.Die Ermittlungen dauern an. |erf Waldleinigen (ots) – Insgesamt 14 zu schnelle Fahrzeuge kontrolliert die Polizei am Mittwochnachmittag auf der B48. Im Bereich der Abfahrt Mölschbach/Stüterhof ist eine Geschwindigkeit von 40 km/h erlaubt. Spitzenreiter des Tages ist laut Polizeibericht ein Motorradfahrer. Er fuhr 46 km/h zu schnell. Auf den Mann kommt nun ein teures Bußgeld zu. Er muss mit Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem Fahrverbot rechnen.|lkh Kaiserslautern

Gescheiterter Einbruch

Kaiserslautern (ots) – Zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinshaus in der Straße „Kniebrech“ kam es zwischen Sonntagabend und Mittwochvormittag. Die Polizei stellte vor Ort eine kreisrunde Beschädigung an der Tür zum Getränkelager fest.

Der Täter hatte es scheinbar auf die Getränke abgesehen. In das Lager des Vereinsheim einzudringen, schaffte der Unbekannte nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs auf. Sollten Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter Telefon : 0631 3690. |Lkh

Beschädigter VW Golf

Kaiserslautern (ots) – Eine Fahrerflucht ereignet sich am Mittwochmittag im Benzinoring. Der VW Golf parkte wie vorgeschrieben am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug hielt hinter dem Wagen. Als die Besitzerin des Golfs zu ihrem Auto zurückkehrt, bemerkt sie einen Schaden.

Mutmaßlich beschädigt das fremde Auto, den Golf beim Ausparken. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter: 0631 369 2150 |lkh

Gefährliches Überholmanöver

Kaiserslautern (ots) – Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung wird einem PKW-Fahrer in der Donnersbergstraße vorgeworfen. Der Mann überholte Anfang September mit seinem Wagen ein vorausfahrendes Auto, und geriet hierbei in den Gegenverkehr. An der Einmündung zur Gärtnereistraße fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Linksabbiegerspur.

Um einen Unfall zu vermeiden wich der Linksabbieger nach rechts aus. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 3692150 entgegen. | lkh