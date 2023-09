Wegen Handynutzung Kind verletzt

Wörth (ots) – Eine 45-jährige Frau bog mit ihrem PKW in Maximiliansau vom Kreisverkehr in die Eisenbahnstraße in Richtung Maximilianscenter ein. Bereits kurz nach dem Kreisverkehr kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, weil sie während der Fahrt ihr Handy benutzte und abgelenkt war. Neben der Fahrbahn kollidierte sie mit dem Bushaltestellenhaus.

Ein 12-jähriges Kind, welches dort auf einem der Sitze wartete, konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings wurde es von herumfliegenden Glassplittern des Fahrgastunterstands getroffen und an den Beinen leicht verletzt. Die Verletzungen wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 8.000 Euro belaufen. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen die Frau eingeleitet.

Rollerfahrer erhält mehrere Strafanzeigen

Neupotz (ots) – Kontrolliert wurde ein 64-jähriger Mann aus Germersheim am 26.09.23 gegen 18:30h auf einem Feldweg bei Neupotz, weil er auf seinem Roller keinen Helm trug. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen wurde festgestellt, dass sich ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr am Roller befand.

Ebenso konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Letztendlich räumte der Mann noch den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

Kontrollen an den Grundschulen

Germersheim/Lingenfeld (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 wurden von 07:15-08 Uhr an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim und der Grundschule in Lingenfeld Schulwegkontrollen durchgeführt.

Bei mehreren kontrollierten Fahrzeugen wurde 2x das Durchfahrtsverbot und 3x unzureichende Kindersicherung festgestellt und geahndet. Bei mehreren Bürgergesprächen wurden die Kontrollmaßnahmen positiv aufgenommen und begrüßt.