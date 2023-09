Herbstkonzert im Dom zu Speyer des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen (ots) – Auch in diesem Jahr findet am Mittwoch 11.10.2023 um 19 Uhr, im Dom zu Speyer, das traditionelle Herbstkonzert des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit dem Ökumenischen Polizeiseelsorgebeirat Pfalz statt. Präsentiert wird eine Mischung aus modernen Arrangements sowie traditionellen Stücken und klassischen Interpretationen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Polizeipräsident Georg Litz, der Vorsitzende des Beirats Jürgen Traub sowie die Polizeiseelsorger Norman Roth und Matthias Orth laden sie hierbei zu einem Domkonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz unter Leitung des Chefdirigenten Stefan Grefig ein.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz, das in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert, ein sympathischer Werbeträger für die rheinland-pfälzische Polizei und musikalischer Botschafter des Bundeslandes an Rhein und Mosel.

1953 als „Polizei-Musikkorps“ gegründet, etablierte sich das sinfonische Blasorchester schon bald als ideales Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei. Durch Gastspiele in ganz Deutschland und im europäischen Ausland und durch zahlreiche Auftritte in Funk und Fernsehen hat das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt.

Das Repertoire der 37 professionellen Musikerinnen und Musiker ist so vielseitig wie die Aufgaben des Orchesters. Es reicht von klassischer sinfonischer Musik bis zu zeitgenössischer Originalliteratur und von traditioneller Marschmusik bis hin zur Unterhaltungsmusik.

Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigungen

Speyer (ots) – Am 26.09.2023 gegen 10.35 Uhr ging ein 55-jähriger Mann auf dem Gehweg der Heydenreichstraße in Richtung Ludwigstraße. Ein 34-jähriger Mann kam ihm auf demselben Gehweg entgegen. Der 55-Jährige machte einen Schritt zur Seite, um auszuweichen. Der Jüngere machte jedoch absichtlich einen Schritt in dieselbe Richtung und stieß den Älteren unvermittelt mit beiden flachen Händen gegen die Brust.

Dieser stürzte daraufhin rückwärts zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend lief der 34-Jährige in Richtung Maximilianstraße weiter. Ein 53-jähriger Zeuge verfolgte den Mann bis in die Bahnhofstraße.

Als ein Fahrzeug des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) vorbeifuhr, machte der Zeuge die Einsatzkräfte auf den 34-Jährigen aufmerksam. Die Mitarbeiter des KVD hielten den 34-Jährigen an und forderten ihn auf, bis zum Eintreffen der verständigten Polizei stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Als sich ein 50-jähriger Mitarbeiter des Vollzugsdienstes vor den Mann stellte, schlug dieser dem 50-Jährigen gegen die Brust und kratzte ihn im Bereich des Armes. Außerdem bedrohte er den KVD-Mitarbeiter.

Auch beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 34-Jährige weiterhin aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten und die Mitarbeiter des KVD mehrfach.

Aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität wurde der 34-Jährige gefesselt und anschließend zur Dienststelle verbracht. Der Tatverdächtige zeigte ein psychisch auffälliges Verhalten und äußerte unzusammenhängende Sachverhalte.

Er musste nach Abschluss der Maßnahmen in eine Fachklinik überstellt werden, was aufgrund der originären Zuständigkeit durch den KVD erfolgte.

Radfahrerin leicht verletzt

Speyer (ots) – Am 25.09.2023 gegen 18:15 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mann die Sophie-De-La-Roche-Straße und musste an der Einmündung Dudenhofer Straße verkehrsbedingt warten. In diesem Moment kam eine 55-Jährige Frau mit ihrem Rad von links und fuhr gegen den Reifen des stehenden PKW. Die Frau verletzte sich leicht, lehnte eine medizinische Versorgung ab.

Bundesweiten Aktionstag „sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick

Speyer (ots) – Seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter dem Motto „sicher.mobil.leben“ Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautet „Rücksicht im Blick“. Ziel des diesjährigen Aktionstages war ein besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen, um Verkehrsunfälle zu reduzieren.

Im Dienstgebiet der PI Speyer wurden daher gemeinsam mit Vertretern des Ordnungsamtes die Schul- und Kindergartenwege in Otterstadt, Dudenhofen und in Speyer überwacht.

An Fußgängerüberwegen wurden querende Kinder in kurzen Gesprächen kindgerecht auf das richtige Verhalten hingewiesen. Die Kontrollierten erhielten kleine Andenken, z.B. Polizeikellen, Warnwesten, Leuchtbänder oder auch Ausmalbücher. Viele Kinder waren mit dem Roller unterwegs und trugen einen Helm.

In der Stadt Speyer kontrollierten die Beamten den Schulweg am Doppelgymnasium und an der IGS. Vor den Schulen wurde besonders auf Radfahrer geachtet. Vor der Kolb-Schule und in der Paul-Egell-Straße wurden zudem Geschwindigkeitsmessungen mit dem Laser durchgeführt.

Insgesamt wurden 53 Verkehrskontrollen durchgeführt und folgende Verstöße festgestellt:

9x falschen Radweg benutzt 12x Geschwindigkeitsverstoß 2x Gurtverstoß 3x Mängelbericht/PKW, 1x E-Scooter sichergestellt/Benutzer unter 14 Jahren.