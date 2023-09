Busfahrer beleidigt und bedroht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Dienstag 26.09.2023,gegen 17:15 Uhr, wurde ein Busfahrer in der Niederfeldstraße von einem etwa 16- bis 17-jährigen Fahrgast beschimpft und bedroht. Der Gast hatte ohne zuvor den Haltewunsch betätigt zu haben, aussteigen wollen. Der Fahrer fuhr an dieser Haltestelle jedoch vorbei. Daraufhin wurde der Jugendliche wütend. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war der Fahrgast nicht mehr vor Ort.

Er konnte wie folgt beschrieben werden: 1,75 m groß, braune zurückgelegte Haare, bekleidet mit einem schwarzen Pulli mit weißer Aufschrift.

Sie haben den Vorfall beobachtet und/oder können Angaben zu dem jugendlichen Fahrgast machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Leider kommt es immer wieder vor, dass Mitarbeitende im öffentlichen Personennahverkehr verbal oder sogar körperlich angegangen werden.

Wir appellieren daher: Höflichkeit und Respekt sind stabile Säulen unseres Miteinanders.

Das gilt nicht nur im Privaten, sondern selbstverständlich auch im Umgang mit allen Mitarbeitenden im öffentlichen Personennahverkehr. Wer dies missachtet, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 gegen 20 Uhr, lief ein 41-Jähriger sein Rad schiebend die Thomas-Mann-Straße entlang. Da er zuvor mit seinem Bruder in Streit geraten war, fluchte er aufgebracht vor sich hin. Er wurde hierauf von einem ihm Unbekannten angesprochen.

Dieser Mann war Teil einer 5-6-köpfigen Gruppe. Zunächst kam es zu einem kurzen verbalen Schlagabtausch. Dann wurde die Auseinandersetzung körperlich und die Mitglieder der Gruppe schlugen auf ihn ein. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach der Tat fuhr der Mann zur Polizeiwache Oggersheim und erstattete Anzeige. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Den Angaben des 41-Jährigen zufolge befanden sich während der Tat Personen auf dem Balkon eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Insbesondere diese werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 kam es gegen 12 Uhr zu einem Unfall in der Edigheimer Straße. Ein 24-jähriger Autofahrer hatte die Vorfahrt eines 64-jährigen Motorradfahrers missachtet, als er von einem Parkplatz auf die Edigheimer Straße fahren wollte.

Der Motorradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Dienstag 26.09.2023, 08:15 Uhr, in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zweimal eine rote Ampel überfahren hatte.

Da sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergaben, wurde ein entsprechender Test durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC.

Er wurde zur Dienststelle mitgenommen und dort eine Blutprobe entnommen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Ludwigshafen (ots) – Ein 37-Jähriger versuchte am 26.09.2023 gegen 15:15 Uhr, in einem Supermarkt in der Von-Kieffer-Straße zwei Kinderspielzeuge zu entwenden. Dies wurde jedoch bemerkt. Bei einer Personendurchsuchung durch die verständigte Polizei wurden weiteres Diebesgut sowie ein Messer, ein Teleskopschlagstock und mehrere Behältnisse mit Betäubungsmittelanhaftungen gefunden.

Der 37-Jährige muss mit Anzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Verstößen gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetz rechnen.

E-Bikes aus Keller gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Zeit vom 25.09.2023, 17 Uhr bis zum 26.09.2023, 07 Uhr, brachen Unbekannte in 2 Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße ein und stahlen hieraus zwei E-Bikes. Der Schaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

Haben Sie in der Nacht auf Dienstag etwas Verdächtiges in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Wegelnburgstraße schlugen Unbekannte die Scheibe eines Transporters ein und stahlen Werkzeug im Wert von rund 1.400 Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen Montag 25.09.2023, 20 Uhr und Diensta 26.09.2023, 07:55 Uhr liegen.

Sie haben etwas Verdächtiges wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein E-Scooter wurde gestohlen, der am Dienstag 26.09.2023 zw. 08:45-15 Uhr, auf einem Schulhofgelände in der Mundenheimer Straße stand. Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Sachbeschädigungen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Durch Unbekannte wurde am Dienstag 26.09.2023 gegen 11:30 Uhr, die Glasscheibe einer Eingangstür einer Bäckerei in der Heinigstraße beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Eine Sachbeschädigung ereignete sich auch in der Raschigstraße. Hier wurden am 25.09.2023 ein Reifen eines Peugeot zerstochen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird aktuell ermittelt.

Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – An der Kreuzung Niederfeldstraße/Damaschkestraße nahm am Dienstag 26.09.2023, 16 Uhr, ein 81-jähriger Autofahrer einem 62-jährgen Radfahrer die Vorfahrt. Hierdurch kam es zu einem Unfall bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ein größerer Sachschaden entstand nicht.

Bilanz zum bundesweiten Aktionstag „sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick“

Ludwigshafen (ots) – Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten „sicher.mobil.leben“ Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete „Rücksicht im Blick“. Was zunächst abstrakt anmutet, ist schon in der Grundregel der Straßenverkehrs-Ordnung manifestiert:

„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“. Der Umgang der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr soll also von Vertrauen und Respekt geprägt sein.

Ziel des diesjährigen Aktionstages am Dienstag 26.09.2023, war die Verbesserung des Verkehrsklimas, insbesondere im urbanen Raum. Gerade dort, wo wenig Platz ist und viele Menschen in unterschiedlichsten Mobilitätsformen am Straßenverkehr teilnehmen, ist ein rücksichtsvolles Verhalten besonders wichtig. Dabei ging es weniger um Unfallstatistiken und konkrete Zahlen, sondern mehr um ein besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen.

Denn letztlich führt ein besseres Verkehrsklima durch rücksichtsvolles Verhalten auch zu einer Reduzierung von Verkehrsunfällen. Schwerpunktmäßig wurde der Verkehr im Bereich von Schulen, Fußgängerzonen und anderen stark frequentieren Bereichen überwacht.

Insgesamt wurden gestern im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Rheinpfalz bei 400 Kontrollen 220 Autofahrer, 159 Radfahrer, 14 E-Scooter-Fahrer und 7 Motorradfahrer überprüft. Hierbei ahndeten die Polizeikräfte 89 Ordnungswidrigkeiten und 2 Verkehrsstraftaten.

Bei den Kontrollen appellierten die Polizeikräfte auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden und führten zahlreiche Aufklärungsgespräche. Gleichzeitig wurde aber auch vorbildliches Verhalten explizit hervorgehoben.

79-Jährige Radfahrerin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Diebstag 26.09.2023, war eine 79-jährige Radfahrerin gegen 10:15 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Schützenstraße unterwegs. Ein 26-Jähriger Möbellieferant hatte seinen Transporter gerade am rechten Fahrbahnrand der Berliner Straße abgestellt und wollte aussteigen. Hierbei erkannte er die sich annähernde Radfahrerin nicht und öffnete die Fahrertür.

Die 79-Jährige konnte noch ausweichen, geriet dann allerdings in die Spur der Straßenbahn und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Eine unachtsam aufgerissene Autotür kann schnell zu erheblichen Sachschäden oder schweren Unfällen führen. Im engen Straßenverkehr laufen Rad- oder E-Scooterfahrende immer wieder Gefahr, plötzlich einer Wagentür ausweichen zu müssen. Im günstigsten Fall kommen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. Im schlimmsten Fall kann ein Aufprall mit einer geöffneten Autotür für die Radfahrenden zu schweren Verletzungen führen oder sogar tödlich enden. „Dooring“ heißt das Phänomen, auf das der Präventionsclip des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz hinweist.

Ein einfacher Griff hilft Pkw-Fahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten „Holländischen Griff“ werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist, wie im Präventionsclip erläutert wird. Der Fahrer oder die Fahrerin greift also mit der rechten Hand zum Türgriff. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge werden so besser gesehen. Entsprechend greift ein Beifahrer mit links zur Tür und beugt so einem Zusammenstoß mit Bikern auf der Gehwegseite vor.

In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Der Präventionsclip ist unter folgendem Link abrufbar:

https://youtu.be/9N-82X6f04Q

Tropfleckage aus Kesselwagen Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am Dienstag 26.09.2023 um 18:38 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem tropfenden Kesselwagen nach Ludwigshafen-Süd gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass an einem Kesselwagen Produkt (Ethylbutylether) aus einem Abgang tropfte.

Die unter Schutzanzug vorgehenden Einsatzkräfte konnten den Abgang abdichten und das ausgelaufene Produkt aufnehmen. Der Kesselwagen wurde daraufhin zur Abfüllstation verbracht und dort entleert. In der Umgebung des Kesselwagens konnten keine erhöhten Messwerte festgestellt werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

An der Einsatzstelle waren die Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen und 22 Mann, sowie der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Polizei, der Rettungsdienst und eine SBF-Einheit des Katastrophenschutzes.

Während des Einsatzes stellte die Freiwillige Feuerwehr Maudach den Stadtschutz sicher und wurde um 19:33 Uhr zu einer Brandnachschau nach Schmorgeruch in den Ortsteil Maudach alarmiert. Beim Eintreffen konnte ein Schmorgeruch aus einer Unterverteilung festgestellt werden. In Verbindung mit der TWL wurde die Wohnung stromlos geschaltet. Gegen 20:50 Uhr waren die Einsätze beendet.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Hoher Schaden durch Anlagebetrug

Ludwigshafen (ots) – Einem Betrüger gelang es seit August eine 71-Jährige aus Ludwigshafen von einer vermeintlichen Geldanlage zu überzeugen. Hierzu nahm der angebliche „Broker“ zunächst über WhatsApp Kontakt zu der Frau auf, rief sie danach täglich an und setzte sie unter Druck, Geld zu investieren.

Sie überwies mehrfach Geldbeträge. Es entstand hierdurch ein Schaden von rund 30.000 Euro. Erst als sie am 26.09.2023 erneut einen Geldbetrag anweisen wollte, fiel der Betrug aufmerksamen Bankmitarbeiterinnen auf.

Viele Opfer sind unerfahren im Online-Trading: Das nutzen Cyberkriminelle für ihre Machenschaften aus und bringen das Geld ihrer Opfer auf eigene Konten im Ausland. Die Kriminellen, die sich sehr überzeugend und selbstbewusst als echte Broker ausgeben, wissen ganz genau, wie sie ihr Gegenüber gezielt unter Druck setzen können, Geld zu investieren.

Bitte beachten Sie:

Ungewöhnlich hohe Gewinne mit wenig Einsatz, sollten immer

misstrauisch machen.

misstrauisch machen. Seriöse Anbieter gehen nicht direkt auf Kunden zu, um sie zum

Online-Trading zu bringen.

Online-Trading zu bringen. Informieren Sie sich über die Trading-Plattformen, bevor Sie

sich anmelden oder Geld überweisen.

sich anmelden oder Geld überweisen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Fragen Sie notfalls

bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist.

bei der offiziellen Plattform nach, wer der Händler ist. Geben Sie keine sensiblen Daten preis – wie Zugangsdaten zum

Online-Banking oder zum Depot.

Befürchten Sie Opfer geworden zu sein? Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei!

Versuchter Betrug über Messengerdienst

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 erhielt eine 54-Jährige eine SMS, vermeintlich von ihrer Tochter. In dieser wurde auch Geld gefordert. Die Angeschriebene fiel auf den Schwindel nicht herein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Sollten Sie eine solche Nachricht oder einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Geschwindigkeitskontrollen im Oktober 2023

Ludwigshafen (ots) – Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 1.896 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2021 waren dies noch 1.792 Verkehrsunfälle.

Die Verkehrsunfallstatistik 2022 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl .

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Im Monat Oktober finden daher im Bezirk des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wie folgt Geschwindigkeitskontrollen statt:

Im Gebiet der Polizeidirektion Ludwigshafen:

-02.10.2023 im Bereich Frankenthal

-13.10.2023 im Bereich Böhl-Iggelheim

-16.10.2023 im Bereich Hanhofen

-31.10.2023 im Bereich Limburgerhof

Im Gebiet der Polizeidirektion Landau:

-04.10.2023 im Bereich Bad Bergzabern

-11.10.2023 im Bereich Germersheim

-19.10.2023 im Bereich Wörth

-25.10.2023 im Bereich Landau

Im Gebiet der Polizeidirektion Neustadt:

-06.10.2023 im Bereich Bad Dürkheim

-12.10.2023 im Bereich Meckenheim

-20.10.2023 im Bereich Neustadt

-26.10.2023 im Bereich Grünstadt

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.