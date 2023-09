E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) – In anderer Sache suchte ein 36-Jähriger am gestrigen Nachmittag die Polizeidienststelle mit seinem E-Scooter auf. Hierbei fielen drogentypische Auffallerscheinungen auf, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Der E-Scooter wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Bundesweiter Kontrolltag

Schifferstadt (ots) – Am bundesweiten Kontrolltag „sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick“, Dienstag 26.09.2023, wurden im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt verstärkt Verkehrskontrollen an Schulen durchgeführt.

Im Bereich des Neustückwegs in Schifferstadt wurde eine 33-Jährige zusammen mit ihrem 5-jährigem Kind auf einem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen bereits abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Bei einer Kontrolle an der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof konnten vier Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt werden. Bei einer Kontrollstelle am Südbahnhof in Schifferstadt wurden drei Gurt- und zwei Handyverstöße geahndet.

Weiter wurde bei Kontrollen festgestellt, dass ein Radfahrer während der Fahrt verbotswidrig telefonierte. Ein weiterer Radfahrer nutzte den Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 gegen 10:30 Uhr, erlitt eine 80-jährige Fußgängerin im Rahmen eines Unfalls eine Kopfverletzung.

Ein 58-Jähriger parkte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke in der Raiffeisenstraße aus und stieß hierbei mit der Fußgängerin zusammen. Die Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.