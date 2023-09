Biedenkopf: Stromkabel gekappt

In der Straße An der Pinnhecke schnitten Unbekannte das Stromkabel einer Lampe im Außenbereich des Mehrfamilienhauses durch und verursachten damit zwischen Montag, 25. September, 20.15 Uhr, und Dienstag, 9.20 Uhr, einen etwa 100 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).