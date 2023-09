Café-Einbrecher am Hauptbahnhof auf frischer Tat festgenommen: 23-Jähriger wehrt sich und bespuckt Polizisten

Kassel-Mitte: Die schnelle Festnahme von zwei Einbrechern noch auf frischer Tat gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Mittwoch am Kasseler Hauptbahnhof dank eines aufmerksamen Taxifahrers. Dieser hatte die Täter beim Versuch, eine Scheibe an einem Café einzuschlagen, beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Dank seiner Beobachtung ertappte die hinzugeeilte Streife die Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle, sodass für die 22 und 23 Jahre alten Männer die Handschellen klickten, bevor sie in das Lokal einsteigen konnten. Der ältere Tatverdächtige wehrte sich gegen seine Festnahme, indem er Kopfstöße und Tritte in Richtung der Streife und den zur Unterstützung eingesetzten Beamten der Bundespolizei austeilte. Glücklicherweise blieben die Polizisten bei diesen Angriffen unverletzt. Der 23-Jährige mit libanesischer Staatsangehörigkeit und der 22-jährige algerische Staatsbürger, die in Flüchtlingseinrichtungen in Schmalkalden und Darmstadt wohnen, wurden von den Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Beide müssen sich nun wegen des Einbruchsversuchs verantworten.

Der Notruf des Taxifahrers hatte die Polizei gegen 1:50 Uhr erreicht. Sofort war die Steife des nahegelegenen Innenstadtreviers zu Fuß zum Rainer-Dierichs-Platz geeilt und ertappte beide Täter noch bei ihren Versuchen, mit brachialer Gewalt die Glastür des Cafés aufzubrechen. Die anschließende Tatortaufnahme ergab, dass die Männer zuvor bereits gewaltsam in den Außenbereich des Lokals eingebrochen waren, dort aber nicht fündig wurden, weshalb sie die Tür zum Innenraum angingen. Nachdem der renitente 23-Jährige festgenommen und auf das Revier gebracht wurde, spuckte er einen Polizisten absichtlich ins Gesicht, wobei sein Speichel das Auge des Beamten traf. Gegen ihn wird daher nun zusätzlich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Wie sich darüber hinaus herausstellte, war sein 22 Jahre alte Komplize zuvor in der Nacht bereits rauchend in einem Zug aufgefallen, weshalb er nach dem Ausstieg am Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei kontrolliert worden war. Diese entdeckten nach der Überprüfung in einem Mülleimer am Gleis ein Paket mit knapp 100 Gramm Marihuana, dessen sich der 22-Jährige dort nach bisherigen Ermittlungen direkt vor der Kontrolle entledigt hatte. Er muss sich daher nun auch wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

Jugendliche an den Haaren durch den Bahnhof gezogen (FOTO)

Kassel (ots) – Gestern Abend (26.9. / 18:15 Uhr) soll ein 23-jähriger Mann im

Kasseler Hauptbahnhof eine 15-Jährige an den Haaren durch die Bahnhofshalle

Richtung Ausgang gezogen haben. Nachdem sie den Bahnhof verlassen hatten, soll

er sie zudem mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Eine

Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel nahm sich der Sache an und nahm die

Jugendliche in Schutzgewahrsam. Durch erste Befragungen stellte sich heraus,

dass sich der 23-Jährige und die 15-Jährige kennen. Für weitere Maßnahmen

mussten beide die Bundespolizisten zur Wache begleiten. Dort angekommen wurde

die Erziehungsberechtigte der 15-Jährigen kontaktiert. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen kam der aus Kassel stammende Mann wieder frei. Gegen ihn

wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung sowie Bedrohung

eingeleitet.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Mit Haftbefehl gesuchter Dieb festgenommen: 29-Jähriger wird auch Vielzahl von Kellereinbrüchen verdächtigt

Kassel: Im Rahmen der Ermittlungen der BAO Mars, die bei der Kasseler Polizei zur Bekämpfung von signifikanten Anstiegen in unterschiedlichen Deliktsbereichen eingerichtet wurde, rückte bei verschiedenen Kellereinbrüchen immer wieder ein 29 Jahre alter Mann in den Fokus. Inzwischen werfen die Ermittler dem aus Algerien stammenden 29-Jährigen, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, mehrere Dutzend Einbrüche in Keller von Kasseler Mehrfamilienhäusern vor. Darüber hinaus lag gegen den Mann nun ein Haftbefehl vor, weil er bereits im Februar 2022 einen Ladendiebstahl in Kassel begangen hatte und dafür von der Justiz verurteilt worden war. Aus diesem Grund leiteten die Ermittler der BAO Mars eine Fahndung nach dem 29-Jährigen ein, dessen genauer Aufenthaltsort nicht bekannt war. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, die am gestrigen Dienstag Kontrollen für die BAO Mars in der Kasseler Innenstadt durchführten, konnten den 29-Jährigen schließlich gegen 18:50 Uhr am Martinsplatz ausfindig machen und festnehmen. Er wurde für die Verbüßung von 20 Tagen Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen wegen der Kellereinbrüche gegen ihn dauern an.

Infos zur BAO Mars

Weitere Informationen zur BAO Mars, die bei der Kasseler Polizei zur Bekämpfung von signifikanten Anstiegen in verschiedenen Deliktsbereichen wie dem Kellereinbruch eingerichtet wurde, finden Sie in der Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5505075.

Fahrrad-Codieraktion am 6. Oktober bei Polizeistation in Wolfhagen: Anmeldung erforderlich

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Die Polizei bietet am Freitag, dem 6. Oktober 2023, in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion bei der Polizeistation Wolfhagen, Liemeckestraße 2 in Wolfhagen, an. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich unter Tel. 0561/ 910- 2935 (Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr) bei der „Schutzfrau vor Ort“ der Polizeistation Wolfhagen, POK´in Knauf, anmelden.

Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.