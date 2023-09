Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Reinheim/Ober-Ramstadt/Bad Homburg: Ärztezentrum, Blitzersäule beschädigt und Brandstiftung in Gebäude – Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Ein Mann beschmierte am Mittwoch (27.09.), gegen 12.00 Uhr, nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst ein Gebäude in der Darmstädter Straße in Reinheim mit Farbe und schüttete anschließend eine brennbare Flüssigkeit gegen die Hauswand, die er anzündete. In dem Gebäude befindet sich auch ein Ärztezentrum. Der 25-Jährige flüchtete nach der Tat mit einem Auto in Richtung Ober-Ramstadt. In der Ortsdurchfahrt von Wembach-Hahn stoppte er an der dortigen Messanlage und entzündete an der Blitzersäule erneut eine brennbare Flüssigkeit. Beim Versuch auch die gegenüberliegende Säule zu beschädigen, wollte ihn ein 25 Jahre alter Anwohner aufhalten und wurde von dem Mann mit Reizgas attackiert. Anschließend flüchtete der Angreifer zu Fuß. An den daraufhin sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Höhe des verursachten Schadens an dem Gebäude und der Geschwindigkeitsmessanlage lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der angegriffene Anwohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Folge konnte der 25-Jährige in Bad Homburg v. d. H. festgenommen werden. Hier betrat er gegen 13.15 Uhr ein pharmazeutisches Unternehmen in der Werner-Reimers-Straße. Im Eingangsbereich traf er auf einen Mitarbeiter, den er mit einem Pfefferspray besprühte und einer Schreckschusswaffe bedrohte. Anschließend ging er in den ersten Stock des Gebäudes und versuchte dort, an mehreren Stellen Feuer zu legen. Dies versuchte er mit einer ausgeschütteten, brennbaren Flüssigkeit. Die Brandlegungen misslangen und es konnte sich kein Feuer ausbreiten. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte konnten den Mann im Gebäude ausfindig machen und widerstandslos festnehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens hatten das Gebäude eigenständig verlassen. Spezialisten der Spurensicherung waren vor Ort im Einsatz; ebenso die Feuerwehr. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt macht der Mann gegenüber der Polizei keine Angaben. Somit sind die Hintergründe, die ihn zu seinen Taten bewogen haben, derzeit völlig unklar und bedürfen weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Über eine Vorführung vor einem Haftrichter wird im Laufe der weiteren Ermittlungen entschieden. Ob, und wenn ja in welchem Zusammenhang die Taten in Reinheim, Ober-Ramstadt sowie Bad Homburg stehen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.

Windentraining von Polizeifliegerstaffel Hessen und Bergwacht Hessen im Feldberggebiet

(pa)Im Bereich um den Feldberg (Taunus) findet im Zeitraum von Donnerstag, dem 28.09. bis Sonntag, dem 01.10.2023 eine Übung unter Beteiligung der Polizeifliegerstaffel Hessen sowie der Bergwacht Hessen statt. Beide Organisationen trainieren über vier Tage den gemeinsamen Rettungseinsatz. Schwerpunkte der Übung sind dabei unter anderem die Verbringung von Höhenrettern zum Einsatzort sowie die hubschraubergestützte Personenrettung aus unwegsamen Gelände. In einsatzrealistischen Szenarien wird insbesondere die Verwendung der Rettungswinde trainiert. Während der Übungstage ist im genannten Bereich mit einem vermehrten Flugaufkommen des Polizeihubschraubers, einhergehend mit einer entsprechend erhöhten Lärmemission zu rechnen. Diesbezüglich bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger der angrenzenden Kommunen um Verständnis.

Besonders schwerer Diebstahl,

Steinbach (Taunus), Industriestraße, Freitag, 22.09.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 26.09.2023, 06:30 Uhr

(as)Aus einer Lagerhalle in der Industriestraße in Steinbach (Taunus) wurde in der Zeit von Freitag, 22.09.2023, 15:00 Uhr bis Dienstag, 26.09.2023, 06:30 Uhr eine abgeschlossene Baumaschine im Wert von etwa 5.000 EUR entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu der Lagerhalle des Geschädigten. Dort überwunden sie die Sicherung der Baumaschine und verließen die Örtlichkeit mit dieser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Tel.-Nr. 06172-120-0 zu melden.

Unfall mit schwerverletztem Kind,

Friedrichsdorf, Höhenstraße/Homburger Landstraße, Dienstag, 26.09.2023, 13:50 Uhr

(as) Am Dienstag, 26.09.2023, 13:50 Uhr ereignete sich an der Ecke Höhenstraße/Homburger Landstraße in Friedrichsdorf ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 8-Jähriger mit seinem Tretroller gegen den Kotflügel eines vorbeifahrenden PKW fuhr und schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Der 8-Jährige befuhr zuvor mit seinem Tretroller den Bürgersteig, welcher auch für den Radverkehr freigegeben ist. Linksseitig parallel zu dem Jungen fuhr die 72-Jährige Autofahrerin in gleiche Fahrtrichtung. Beim Passieren des Kreisverkehrs durch den PKW sei der Junge aus ungeklärter Ursache und unvermittelt gegen den Kotflügel des PKW gefahren und zu Fall gekommen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Homburg unter Tel.-Nr. 06172-120-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Leichtverletztem, Glashütten, Kreuzung L3025/L3024 (Rotes Kreuz), Dienstag, 26.09.2023, 15:00 Uhr

(as)Nachdem es am Dienstag, 26.09.2023, 15:00 Uhr an der Kreuzung L3025/L3024 in Glashütten zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer zu einer Berührung gekommen war, bei welcher der Fahrradfahrer Verletzungen am Arm davontrug, flüchtete der Motorradfahrer vom Unfallort ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Sachschaden entstand nicht. Zwei Motorradfahrer sollen die L3024 in Richtung des Feldbergs befahren haben. Einer der Motorradfahrer sei nun in den Gegenverkehr geraten, wodurch der Radfahrer ausweichen musste und es zu einer Berührung zwischen dem Motorradfahrer und dem Radfahrer im Bereich der Oberkörper gekommen sein soll. Dabei verletzte sich der Radfahrer. Beide Motorradfahrer sollen, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, weitergefahren sein. Laut dem Radfahrer kann nur gesagt werden, dass es sich um zwei dunkle Motorräder, sowie zwei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben soll. Weitere Hinweise konnten bisher nicht erlangt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Oberursel unter Tel.-Nr. 06174-9266-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit, Bad Homburg v. d. H., Ludwigstraße, Dienstag, 26.09.2023, 12:40 Uhr

(as)Ein offensichtlich volltrunkener Fahrzeugführer soll bei einem Parkvorgang am Dienstag, 26.09.2023, 12:40 Uhr in der Ludwigstraße in Bad Homburg v. d. H. erst ein Fahrzeug beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR verursacht haben, um sich anschließend von der Unfallstelle zu entfernen, bis er schließlich nach wenigen Metern zum Stehen kam. Ein 54-Jähriger Unfallverursacher soll beim Versuch, neben einem Fahrzeug einzuparken, gegen dieses gestoßen sein und es beschädigt haben. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Daraufhin sei er wieder aus der Parklücke ausgefahren. Er kam jedoch nicht weit und blieb nach wenigen Metern stehen. Dort konnte er durch Einsatzkräfte angetroffen werden. Bereits beim ersten Kontakt sei der Unfallverursacher durch alkoholtypische Ausfallerscheinungen aufgefallen, sodass er zur Blutentnahme mit zur Polizeistation genommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden, Bad Homburg v. d. H., Horexstraße, Dienstag, 26.09.2023, 10:50 – 11:00 Uhr

(as)In der Horexstraße in Bad Homburg v. d. H. kam es am Dienstag, 26.09.2023, zwischen 10:50 Uhr bis 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen einem geparkten Opel und einem vorbeifahrenden Fahrzeug, wodurch zumindest am Opel Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR entstand. Ein schwarzer Opel Insignia parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, als dieser während der zehnminütigen Parkdauer durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren touchiert und dadurch beschädigt wurde.

Die Polizeistation in Bad Homburg nimmt unter Tel.-Nr. 06172-120-0 Hinweise entgegen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen,

Bad Homburg v. d. H./Gonzenheim, Herderstraße, Freitag, 01.09.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 12:00 Uhr

(as) Die Fahrzeughalterin meldete nachträglich Beschädigungen an ihrem PKW in Höhe von etwa 1.000 EUR bei der Polizei, nachdem sie in der Zeit von Freitag, 01.09.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 12:00 Uhr ihren PKW im Bereich der Herderstraße in Bad Homburg v. d. H./Gonzenheim geparkt und ein unbekannter Täter das Fahrzeug beschädigt hatte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Homburg unter Tel.-Nr. 06172-120-0 zu melden.