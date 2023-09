Nach Angriff mit Schlagstock verletzt – Zeugen gesucht, Dornburg-Frickhofen, Beethovenstraße, Dienstag, 26.09.2023, 20:20 Uhr

(wie) Am Dienstagabend kam es in Frickhofen zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Schlagstock verletzt worden ist. Ein 20-Jähriger traf sich gegen 20:20 Uhr auf einem Parkplatz an der Beethovenstraße mit einem 21-Jährigen, um eine Meinungsverschiedenheit auszudiskutieren. Beide Männer hatten dazu Unterstützer mitgebracht. Bei dem Aufeinandertreffen wurde der Streit nicht beigelegt, sondern er eskalierte. Der 21-Jährige soll hierbei dem 20-Jährigen mit einem Schlagstock gegen den Kopf geschlagen haben, bis dieser zu Boden ging. Auch als dieser auf dem Boden lag, sollen die Schläge gegen den Körper fortgesetzt worden sein. Die Begleiter des 21-Jährigen sollen teils mit Waffen die Begleiter des 20-Jährigen in Schach gehalten haben. Erst als ein unbeteiligter Zeuge drohte die Polizei zu rufen, hätten die Täter abgelassen und seien geflüchtet. Der 20-Jährige fuhr anschließend in ein Krankenhaus und ließ dort seine Verletzungen behandeln. Danach wurde die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen. Insbesondere der Zeuge, welcher drohte die Polizei zu rufen, wird gebeten, sich zu melden.

Hilfsbereitem Mann das Auto gestohlen, Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, Dienstag, 26.09.2023, 23:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Limburg einem hilfsbereiten Mann ein Auto gestohlen worden. Der 41-Jährige hatte an einer Tankstelle einen anderen kennengelernt, der nach eigenen Angaben wohnungslos sei. Da man sich gut verstand, habe der 41-Jährige den neuen Bekannten mit in sein Zimmer in der Rudolf-Schuy-Straße genommen. Während er Essen zubereitete, hat der andere Mann den Schlüssel eines nicht zugelassenen blauen VW Golf an sich genommen und fuhr anschließend einfach mit dem Fahrzeug davon. Eine Streife der Polizei konnte aufgrund einer Videoüberwachung schnell den 38-jährigen Täter identifizieren, da er hinreichend polizeibekannt ist. Trotz Fahndung konnten bisher weder der 38-Jährige, noch der gestohlene Pkw aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Autoaufbrecher in Fussingen aktiv,

Waldbrunn-Fussingen, Bergstraße, Montag, 25.09.2023, 21:00 Uhr bis Dienstag, 26.09.2023, 06:30 Uhr

(wie) Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Fussingen mehrere Autos aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Die Polizei wurde am Dienstagvormittag in die Bergstraße gerufen, da dort insgesamt drei Autoaufbrüche entdeckt worden waren. Der oder die Unbekannten hatten im Schutze der Dunkelheit einen Nissan Micra, einen Mercedes Sprinter und einen VW Multivan auf bisher nicht bekannte Weise geöffnet und die Fahrzeuge dabei teilweise beschädigt. Die Innenräume der Autos wurden durchwühlt und teilweise Gegenstände daraus einfach auf die Straße geworfen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Diebe nur in dem Multivan fündig geworden, aus dem sie Bargeld und zwei E-Bikes entwendeten. Die Kriminalpolizei in Limburg bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Reinigungsmaschine aus Fitnessstudio entwendet, Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße, Montag, 25.09.2023, 20:00 Uhr bis 21:40 Uhr

(wie) Am Montagabend haben Unbekannte eine Reinigungsmaschine aus einem Fitnessstudio in Limburg gestohlen und kurz danach in einem Gebüsch zurückgelassen. Eine Fußstreife der Stadtpolizei verständigte am Dienstagmittag den Polizeiposten Limburg, da sie in der Böschung am Lahnufer „Am Philippsdamm“ eine Reinigungsmaschine aufgefunden hatte. Beamte der Polizei trafen am Fundort auf den Besitzer des Gerätes und eine weitere Zeugin. Offenbar hatten drei Täter die Reinigungsmaschine aus einem Fitnessstudio in der Konrad-Kurzbold-Straße entwendet und zu Fuß weggeschoben. Hierbei hatte die Zeugin das Trio aus zwei Männern und einer Frau beobachtet. Offenbar gelang dies nur sehr eingeschränkt, weshalb die Täter wohl von ihrem Vorhaben abließen und die Maschine in die Böschung gekippt haben. Leider wurde die Polizei zu dieser Zeit nicht direkt von der Zeugin gerufen. Nach einer Spurensicherung übergaben die Beamten die Reinigungsmaschine an den Besitzer. Beschrieben wurden die Diebe wie folgt: Erster Täter, korpulent, 40 bis 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, Glatze oder sehr kurze Haare, grauen Kapuzenpullover, graue Hose Zweite Täterin, 30 bis 40 Jahre alt, schlank, braune schulterlange Haare, schwarze Leggins mit pinkfarbenen Streifen Dritter Täter, 30 bis 40 Jahre alt, schlank, schwarze zurückgegeelte Haare, schwarze Hose, schwarze Lederjacke Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0. Außerdem wird darum gebeten, bei verdächtigen Beobachtungen stets sofort die Polizei zu informieren.

Aus Schaufenster gestohlen,

Limburg, Diezer Straße, Dienstag, 26.09.2023, 08:45 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in Limburg einen gegenstand aus einem Schaufenster gestohlen. In einem Tabakladen in der Diezer Straße nutze ein Dieb die Ablenkung des Angestelltung durch andere Kunden aus und griff in das Schaufenster. Von dort entwendete er einen Verdampfer der Marke „aspire“ und flüchtete daraufhin in Richtung des Gebäudes der Staatsanwaltschaft. Ein Zeuge verfolgte den Dieb noch eine Zeit lang, der Mann konnte aber trotzdem entwischen. Beschrieben wird der Unbekannte als 18 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank und „osteuropäisch aussehend“. Er war mit einer schwarzen Basecap, einer grauen Bomberjacke und einer grauen Hose bekleidet. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Wahlplakat in Brand gesetzt,

Bad Camberg, Caspar-Hofmann-Platz, Dienstag, 26.09.2023, 23:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Bad Camberg ein Wahlplakat in Brand gesetzt worden. Die Polizei wurde gegen 23:30 Uhr zum Caspar-Hofmann-Platz gerufen, da dort soeben ein Mann ein Wahlplakat angezündet haben solle. Eine Streife der Autobahnpolizei fuhr in die Stadt und suchte vergeblich nach dem Täter. Das Feuer an dem Plakat hatte sich glücklicherweise nicht weiter ausgebreitet und stellte nach Einschätzung der Beamten keine weitere Gefahr dar. Zeugen beschrieben den Feuerteufel als klein, kräftig gebaut, schwarzer Bart und bekleidet mit einer grauschwarz karierten Jacke. Die Polizei in Limburg bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Schwerer Unfall auf B 8,

Limburg, Bundesstraße 8, Dienstag, 26.09.2023, 23:05 Uhr

(wie) Auf der B 8 ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 8 bei Limburg gekommen. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem BMW die Pariser Straße in Richtung der B 8. An der Ampelkreuzung hielt er zunächst bei „rot“ an und fuhr dann bei „grün“ in die Kreuzung ein, um auf die A 3 aufzufahren. Dazu kam es allerdings nicht mehr, da ein 34-Jähriger mit einem Toyota die für ihn „rot“ zeigende Ampel ignorierte und mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung einfuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der diese von der Fahrbahn geschleudert wurden. Der BMW kam erst in der Auffahrt zur Autobahn zum Stehen, der Toyota auf einer Grünfläche abseits der Fahrbahnen. Der 34-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, die vier Insassen des BMW weniger schwer. Für die Versorgung der Verletzten waren der Notarzt und mehrere Rettungswagen im Einsatz. Drei der Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden vollkommen zerstört und mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs-und Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Anschlussstelle der A 3 und Teile der B 8. Da im Toyota starker Marihuanageruch und eine leere Bierflasche entdeckt wurden, ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 34-Jährigen an. Der Sachschaden wird auf 45.000 EUR geschätzt.