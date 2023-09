Wiesbaden: Die Polizei-News

Junge Frau angegangen und sexuell belästigt – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Wellritzstraße, Freitag, 22.09.2023, 21:00 Uhr

(he)Gestern wurde der Polizei mitgeteilt, dass es am vergangenen Freitag,

22.09.2023 in der Wellritzstraße zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil

einer 23-jährigen Wiesbadenerin kam. Den Vorfall sollen zwei Zeugen beobachtet

haben, welche nun gesucht werden. Die Frau war gegen 21:00 Uhr fußläufig im

Wiesbadener Westend auf dem Nachhauseweg und bog aus der Hellmundstraße in die

Wellritzstraße ab. Dort traf sie nach einigen Metern auf drei Männer, welche sie

auf dem Gehweg passieren wollte. Als sie sich auf gleicher Höhe befunden habe,

hätten die Männer sie festgehalten und unsittlich berührt. Die 23-Jährige habe

versucht sich loszureißen, was ihr nach kurzer Zeit gelungen sei. Bei den Tätern

habe es sich um drei Männer, einem mit kräftigem Körperbau und zwei von

schlanker Erscheinung gehandelt. Einer habe eine dunkle Jacke mit Fellkragen

getragen. Nach Angaben der Wiesbadenerin hätten die Männer türkisch gesprochen.

Die Tat soll von zwei Zeugen beobachtet worden sein, welche jedoch

weitergegangen wären. Diese Zeugen und weitere Personen, welche Hinweise zu den

drei Unbekannten geben können werden gebeten, sich bei der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Dotzheim, Straßenmühlweg, Dienstag, 26.09.2023, 14:50 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Dotzheim im Straßenmühlweg zu einem Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte, bei dem zwei Polizeibeamte verletzt wurden. Die

Polizei wurde gegen 14:50 Uhr zu Familienstreitigkeiten gerufen, in deren

Verlauf ein 58-Jähriger sich aggressiv verhielt und den Anweisungen der Polizei

keine Folge leistete. Als ihm daraufhin Handfesseln angelegt werden sollten,

soll er sich massiv dagegen gewehrt haben. Schlussendlich musste er zu Boden

gebracht und dort fixiert werden. Erst jetzt konnten die Handfesseln angelegt

werden. Hierbei wurden auch zwei Beamte leicht verletzt. Der 58-Jährige stand

unter Alkoholeinfluss. Im Ergebnis wurden mehrere Ermittlungsverfahren

eingeleitet, in denen sich der Mann nun verantworten muss.

Mülltonnen und Paletten brennen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Dienstag, 26.09.2023, 21:40 Uhr

(he)Gestern Abend gerieten auf einem Firmengelände in der Mainzer Straße in

Wiesbaden Mülltonnen und Holzpaletten in Brand. Hierbei entstand ein Sachschaden

von circa 10.000 Euro. Einer Streife der Wachpolizei fiel gegen 21:40 Uhr der

Feuerschein auf. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert und mit einem Feuerlöscher

erste Löschversuche unternommen. Das Feuer konnte nicht vollends gelöscht

werden; die danach eintreffende Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter

Kontrolle. Ein Übergreifen auf das Werkstattgebäude konnte verhindert werden,

die Fassade wurde jedoch beschädigt. Bei dem Löschversuch wurde ein Wachpolizist

leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die

Kriminalpolizei übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345- 0 um

Hinweise.

Autobahnpolizei

Langer Stau nach LKW-Auffahrunfall,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 26.09.2023, 11:45 Uhr

(wie) Nach einem Lkw-Auffahrunfall am Dienstagvormittag auf der A 3 bei

Wiesbaden, bei dem eine Person verletzt wurde, kam es bis in die

Nachmittagsstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein 57-Jähriger befuhr

mit einem Volvo-Sattelzug die A 3 von Frankfurt kommend in Richtung Köln auf dem

rechten der drei Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Niedernhausen

bremste ein vorausfahrender 47-Jähriger seinen DAF-Sattelzug verkehrsbedingt ab.

Der 57-Jährige schaffte es aufgrund seines mangelhaften Sicherheitsabstandes

nicht mehr rechtzeitig, sein Gespann abzubremsen und prallte gegen den

Sattelauflieger. Bei der Kollision wurde der 57-Jährige verletzt, der

Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Bergungsarbeiten zogen sich

bis fast 16:00 Uhr, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Der

Rückstau zog sich bis zu einer Länge von 16 Kilometern. Die Autobahnpolizei

schätzt den Sachschaden auf knapp 100.000 EUR. Im Rückstau kam es zu einem

weitern Verkehrsunfall, hier blieb es lediglich bei Sachschaden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Streit mit Reizgas ausgetragen,

Idstein, Seelbacher Straße, Mittwoch, 27.09.2023, 13:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch sind mehrere Jugendliche in Idstein verletzt worden, als ein

Streit unter Schülern mit Reizgas ausgetragen wurde. Offenbar waren bereits am

Morgen ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger in Streit geraten, wobei es auch zu

Faustschlägen gekommen sein soll. Als sich die Kontrahenten am Nachmittag

außerhalb des Schulgebäudes wiedertrafen, setzte der 17-Jährige ein Reizgas

gegen seinen Widersacher ein und verletzte diesen durch einen direkten Sprühstoß

ins Gesicht. Ihn brachte der Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus. Zwei

weitere Jugendliche wurden ebenfalls leicht verletzt und klagten über Atemwegs-

und Augenreizungen. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst behandelt

und anschließend entlassen. Der Täter floh zunächst vom Tatort, meldete sich

aber später selbstständig bei der Polizei. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher

Körperverletzung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer

06126/ 9394-0 entgegen.

Zwei Elektroroller gestohlen,

Niedernhausen, Bahnhofstraße/ Trompeterstraße, Samstag, 23.09.2023, 19:00 Uhr

bis Montag, 25.09.2023, 18:30 Uhr (wie) In der Zeit von Samstagabend bis

Montagabend sind in Niedernhausen zwei E-Scooter entwendet worden. Ein

63-Jähriger hatte seinen Elektroroller der Marke „Zamelux Green“ am Samstagabend

am bahnhofsplatz abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er in

der Nacht zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Scooter im Wert von circa 400

EUR verschwunden. Am Montagnachmittag hatte ein 60-Jähriger einen schwarzen

Elektroroller der Marke „E-Flux“ bei Engenhahn im Bereich der Trompeterstraße im

Wald abgestellt. Auch diesen Scooter im Wert von circa 1.000 EUR entwendete ein

Unbekannter während der Abwesenheit des Besitzers. Hinweise werden unter der

Telefonnummer 06126/ 9394-0 bei der Polizeistation in Idstein entgegengenommen.

Fensterscheibe eingeworfen,

Kiedrich, Waldstraße, Montag, 25.09.2023 18:30 Uhr bis Dienstag, 26.09.2023,

07:30 Uhr

(wie) In der Nach von Montag auf Dienstag ist in Kiedrich eine Fensterscheibe an

einem Wohnhaus eingeworfen worden. Eine 57-jährige Hausbesitzern bemerkte am

Dienstagmorgen die beschädigte Scheibe an ihrem Gebäude in der Waldstraße und

verständigte die Polizei. Offenbar hatte ein Unbekannter im Laufe der Nacht das

Grundstück betreten und einen Pflasterstein gegen die Glasscheibe geschleudert,

die dadurch zu Bruch ging. Den genutzten Stein konnten die Beamten noch im

Innenhof auffinden. Der Sachschaden wird auf circa 400 EUR geschätzt. Die

Polizei in Eltville nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegen.

Kind von freilaufendem Hund gebissen, Taunusstein-Bleidenstadt, Bernsbacher

Straße, Dienstag, 26.09.2023, 13:30 Uhr

(wie) Am Dienstagmittag ist in Bleidenstadt ein Mädchen von einem Hund

angefallen und verletzt worden. Die 12-Jährige war nach der Schule in der

Bernsbacher Straße unterwegs, als plötzlich auf Höhe der Hausnummer 32 ein

großer schwarzer Hund mit langem Fell auf sie zugelaufen kam und sie ansprang.

Das schockierte Mädchen versuchte sich vor der Attacke zu schützen und

wegzudrehen, wurde aber von dem Tier im Gesicht verletzt. Am Kopf hinterließ der

Hund auch Sabber, bevor er von einem fluchenden Mann weggezogen wurde.

Anschließend lief das Mädchen beängstigt davon, um möglichst viel Distanz

zwischen sich und den Hund zu bringen. Bei der Attacke wurde auch das Oberteil

der 12-Jährigen beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 um Hinweise.

Insbesondere der Mann, welcher den Hund vom Mädchen weggezogen hat, wird

gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Betrunkener will nicht aus Bus aussteigen und landet im Gefängnis, Rüdesheim,

Geisenheimer Straße, Dienstag, 26.09.2023, 11:15 Uhr

(wie) Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Rüdesheim einen betrunkenen Mann

festgenommen, der nicht aus einem Bus aussteigen wollte und per Haftbefehl

gesucht wurde. Ein Busfahrer verständigte gegen 11:15 Uhr die Polizei, da er an

der Haltestelle Rheinhalle einen betrunkenen Fahrgast nicht zum Aussteigen

bewegen konnte. Eine Streife holte den 35-Jährigen aus dem Bus und stellte fest,

dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Abklärung des Sachverhaltes

wurde der Mann in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.