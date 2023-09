Bergstrasse

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim/Bergstraße (ots) – Am Dienstag den 26.08.2023 zwischen 16.00 und

20:30 Uhr wurde ein silberner Opel an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das

Fahrzeug war ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite in der Herderstraße

Höhe Hausnummer 6 in Heppenheim abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte

mit seinem Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und

entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu

kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf 2000,00 Euro beziffern. Zeugen, die

Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich

bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Heppenheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Ein schwarzer Opel Kombi, der auf einem Feldweg an der

Landesstraße 3398 abgestellt war, ist am Mittwoch (27.09.), in der Zeit zwischen

9.40 und 10.10 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen

durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine Autoscheibe Zugang zum

Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Tasche mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird

an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Darmstadt

Darmstadt: Unter Drogen, kein Führerschein und Betriebserlaubnis erloschen

Darmstadt (ots) – Den 28 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrades stoppten

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagabend

(26.09.), gegen 18.30 Uhr, in der Fritz-Bauer-Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass an dem Motorrad des Mannes mehrere

Mängel vorlagen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen dürften und der

28-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm.

Zudem konnte der Biker den Kontrolleuren auch keinen Führerschein vorlegen.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme

unterziehen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Darmstadt-Dieburg

Reinheim/Ober-Ramstadt/Bad Hombirg (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Polizeipräsidien Südhessen und Westhessen

Ein Mann beschmierte am Mittwoch (27.09.), gegen 12.00 Uhr, nach derzeitigem

Ermittlungsstand zunächst ein Gebäude in der Darmstädter Straße in Reinheim mit

Farbe und schüttete anschließend eine brennbare Flüssigkeit gegen die Hauswand,

die er anzündete. In dem Gebäude befindet sich auch ein Ärztezentrum.

Der 25-Jährige flüchtete nach der Tat mit einem Auto in Richtung Ober-Ramstadt.

In der Ortsdurchfahrt von Wembach-Hahn stoppte er an der dortigen Messanlage und

entzündete an der Blitzersäule erneut eine brennbare Flüssigkeit. Beim Versuch

auch die gegenüberliegende Säule zu beschädigen, wollte ihn ein 25 Jahre alter

Anwohner aufhalten und wurde von dem Mann mit Reizgas attackiert. Anschließend

flüchtete der Angreifer zu Fuß. An den daraufhin sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen war auch ein Polizeihubschrauber

beteiligt. Die Höhe des verursachten Schadens an dem Gebäude und der

Geschwindigkeitsmessanlage lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der

angegriffene Anwohner wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

In der Folge konnte der 25-Jährige in Bad Homburg v. d. H. festgenommen werden.

Hier betrat er gegen 13.15 Uhr ein pharmazeutisches Unternehmen in der

Werner-Reimers-Straße. Im Eingangsbereich traf er auf einen Mitarbeiter, den er

mit einem Pfefferspray besprühte und einer Schreckschusswaffe bedrohte.

Anschließend ging er in den ersten Stock des Gebäudes und versuchte dort, an

mehreren Stellen Feuer zu legen. Dies versuchte er mit einer ausgeschütteten,

brennbaren Flüssigkeit. Die Brandlegungen misslangen und es konnte sich kein

Feuer ausbreiten. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte konnten den Mann im

Gebäude ausfindig machen und widerstandslos festnehmen. Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Unternehmens hatten das Gebäude eigenständig verlassen.

Spezialisten der Spurensicherung waren vor Ort im Einsatz; ebenso die Feuerwehr.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt macht der Mann gegenüber der Polizei keine Angaben.

Somit sind die Hintergründe, die ihn zu seinen Taten bewogen haben, derzeit

völlig unklar und bedürfen weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Über

eine Vorführung vor einem Haftrichter wird im Laufe der weiteren Ermittlungen

entschieden. Ob, und wenn ja in welchem Zusammenhang die Taten in Reinheim,

Ober-Ramstadt sowie Bad Homburg stehen, ist ebenfalls Gegenstand der

Ermittlungen.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt

keine weiteren Angaben gemacht werden.

Gross-Gerau

Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg: Verkehrskontrollen/Aktionstag „sicher.mobil.leben 2023- Rücksicht im Blick“

„Sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick“ – So lautete der Titel des am Dienstag (26.9.) stattgefundenen und länderübergreifenden Aktionstages, der insbesondere die Sicherheit der „schwächeren Verkehrsteilnehmer“ in den Fokus stellt.

Egal ob als Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer oder auf dem E-Roller, ob jung oder alt, viele Bürgerinnen und Bürger teilen sich jeden Tag auf zahlreiche Weisen und mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln, den gemeinsamen Raum im Straßenverkehr. Alle vereint dabei der Wunsch, ihr Ziel und Zuhause sicher und gesund erreichen zu wollen. Doch wo Menschen zusammenkommen, kann es zu Missverständnissen, Fehlern, Regelverstößen, rücksichtslosem Verhalten sowie Gefahrensituationen und Unfällen kommen.

Hierzu führten auch Beamte der Polizeistation Bischofsheim, zusammen mit der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen und unterstützt von Mitarbeitern der beiden Ordnungsämter, in der Zeit zwischen 10.15 und 15.00 Uhr Verkehrskontrollen in der Rheinstraße und der Ginsheimer Landstraße in Ginsheim-Gustavsburg sowie „Am Schindberg“ in Bischofsheim durch.

Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 108 Fahrzeugen gemessen und 64 Personen genauer unter die Lupe genommen. 23 Wagenlenker waren zu flott unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war hierbei ein Autofahrer mit 82 Stundenkilometer an der Kontrollstelle „Am Schindberg“. Zudem ahndeten die Ordnungshüter unter anderem 10 Verstöße gegen die Gurtpflicht und händigten zwei überprüften Motorradfahrern Mängelanzeigen aus, mit denen die Besitzer nun zeitnah die Behebung der Beanstandungen bei der Polizei nachweisen müssen.

Raunheim: Drei illegale Glücksspielautomaten in Lokal/Polizei erstattet Strafanzeige und beschlagnahmt rund 17.000 Euro

Bei der Kontrolle eines Lokals in der Innenstadt beschlagnahmten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim in der Nacht zum Mittwoch (27.09.) insgesamt rund 17.000 Euro Bargeld. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels und stellte die drei hierfür verwendeten, illegal in der Lokalität aufgestellten Geldspielautomaten sicher.

Weiterhin droht den Betreibern ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pfandgesetz, weil im Rahmen der Kontrolle 95 Flaschen ohne entsprechend ausgewiesenes Flaschenpfand festgestellt wurden.