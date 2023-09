Drohnenflug behindert möglichen Start eines Rettungshubschraubers

Worms (ots) – Ein Drohnenflug behinderte am Mittwoch 26.09.2023 den möglichen Start eines Rettungshubschraubers. Die von einer bislang unbekannten Person geführte Drohne überflog gegen 10:15 Uhr mehrfach den anlässlich eines Rettungseinsatzes zuvor auf einer Grünfläche gelandeten Hubschrauber und verschwand anschließend.

Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob der Patient mit einem Rettungswagen oder dem Rettungshubschrauber transportiert werden muss. Aus diesem Grund machte eine Streife der Wormser Polizei im Mettenheimer Wohngebiet Lautsprecher Durchsagen, um einen möglichen Verantwortlichen ausfindig zu machen und von einem erneuten Überflug abzuhalten.

Hinweise zu diesem konnten dabei nicht gewonnen werden, zu einem erneuten Überflug kam es jedoch nicht. Der Transport des Patienten erfolgte aus rein medizinischen Gründen schließlich mittels Rettungswagen. Der Hubschrauber konnte ungehindert abfliegen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Betäubungsmittel, Medikamente und Bargeld beschlagnahmt (Foto)

Worms (ots) – Am vergangenen Freitag konnte die Kriminalpolizei Worms nach umfangreichen Ermittlungen eine große Menge verschreibungspflichtiger Medikamente, sowie eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel sicherstellen.

In der Wohnung einer 53-jährigen Wormserin konnten ca. 1.200 Tabletten, darunter u.a. Fentanyl und Diazepam, ca. 100 Gramm Marihuana und ca. 10 Gramm Kokain aufgefunden werden. Weiterhin konnten mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt werden.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Worms (ots) – Mit mehr als 1,5 Promille hat ein 53-jähriger Autofahrer ohne Führerschein am heutigen Mittwoch 27.09.2023 in der Maximilianstraße einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtete von der Unfallstelle. Der Mann war gegen 04:45 Uhr beim Ausparken gegen einen geparkten PKW gestoßen und anschließend davongefahren.

Durch die Wormser Polizei konnte der 53-Jährige schließlich ermittelt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Darüber hinaus war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Worms/L523 (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 gegen 17:48 Uhr, fuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L523 in Richtung Worms. Eine 32-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die gleiche Strecke, jedoch in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich noch ihr 4-jähriges Kind und ihr 38-jähriger Ehemann.

Als der 73-jährige Pkw-Fahrer auf Höhe der Karl-Marx-Siedlung nach links in die Klosterstraße abbiegen wollte, übersah er die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte 38-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Alle 4 Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit teilweise gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.