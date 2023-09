Größere Ölspur und dadurch bedingter Sturz eines Fahrradfahrers

Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 27.09.2023 gegen 05:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr am Holzmarkt in Bad Kreuznach gemeldet. Vor Ort wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer angetroffen, welcher aufgrund einer größeren Öllache im Kreisverkehr stürzte. Glücklicherweise wurde dieser nicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass eine Ölspur über die gesamte Rüdesheimer Straße zunächst stadtauswärts und dann wieder -einwärts führt. Der Verkehr musste bis zum Eintreffen des zuständigen Bauhofs durch die Polizei geregelt werden. Die Fahrbahn musste infolge aufwändig gereinigt werden. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet mögliche Zeugen, die in der vergangenen Nacht bzw. am frühen Morgen im Bereich der Rüdesheimer Straße ein Fahrzeug beobachtet haben welches Öl verliert, sich unter 0671-8811-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Monzingen (ots) – Bereits am Montag 18.09.2023 zwischen 08:30-09 Uhr wurde in der Hauptstraße in Monzingen in Höhe der Kirche ein in Richtung Kirchenmauer geparkter grauer Ford Focus durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrerseite beschädigt.

Zeugenhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn, Tel: 06752-1560.