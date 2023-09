Angestellte angegriffen – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Körperverletzung in der Fruchthallstraße am späten Donnerstag ermittelt die Polizei. Um 23:15 Uhr betraten zwei dunkelhäutige Männer laut herumschreiend ein Fast-Food Restaurant. Da sie eine Alkoholflasche dabei hatten, mussten sie den Imbiss wieder verlassen. Vor dem Gebäude kam es dann zum Streit zwischen den beiden Männern und 2 Angestellten.

Der Disput endete darin, dass einer der Beiden zunächst einem 27-jährigen Angestellten ins Gesicht schlug und danach dessen 23-jährigen Kollegen am Hals packte.

Laut Angaben der Geschädigten war einer der Täter 1,90 Meter groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine weißes T-Shirt.

Die andere Person war 1,75 Meter groß und hatte ebenfalls dunkle Hautfarbe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Identität der Täter machen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Polizeikontrollen für besseres Verkehrsklima

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick“ legte die Polizei den Kontrollfokus am Dienstag gezielt auf das Thema Rücksichtnahme im Straßenverkehr und die Verbesserung des Verkehrsklima im urbanen Raum. Dabei geht es vor allem um ein besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen. Denn letztlich führt

ein besseres Verkehrsklima durch rücksichtsvolles Verhalten auch zu einer Reduzierung von Verkehrsunfällen.

In der Westpfalz kontrollierten Einsatzkräfte in zahlreichen Ortschaften, so auch auf der Autobahn 6 und an der Bundesstraße 10. Vom Radfahrer bis zum PS-starken Biker und vom Autofahrer bis zum Lastwagenfahrer, die Beamten überprüften 251 Verkehrsteilnehmer und nahmen dabei beispielsweise Drängler, Raser und die richtige Straßennutzung in den Blick.

Die Polizisten leiteten 58 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie warben für ein rücksichtsvolles Miteinander, unter anderem auch mit Vorträgen an Schulen.

Parallel zu den Kontrollmaßnahmen veröffentlichten die rheinland-pfälzischen Polizeibehörden praktische Tipps und Informationen rund um das Thema Rücksicht auf dem Instagram-Account https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz der Rheinland-pfälzischen Polizei. In der Westpfalz twitterte das Präsidium auf X (vormals Twitter) unter https://twitter.com/Polizei_KL. |erf

Eine Alkoholfahrt endet im Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag erreichte die Polizei die Meldung über eine bewusstlose Autofahrerin in der Straße Am Rangierbahnhof. Die Beamten trafen dort eine 35-Jährige an. Sie war mittlerweile wieder bei Bewusstsein. Bei der Kontrolle nahmen die Ordnungshüter starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,21 Promille.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Frau betrunken gefahren sei. Die 35-Jährige musste den Wagen stehen lassen und die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihr zur Bestimmung der genauen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen.

Da die Frau aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage war selbstständig den Nachhauseweg anzutreten, verbrachte sie die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt aufgenommen. |kfa

Einbruch in Werkstatt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Mainzer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und durchwühlten die Büroräume. Dort konnten sie einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag ergattern.

Wie die Personen in die Werkstatt gelangten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Angeblicher Spendensammler klaut Geldbeutel

Otterbach (ots) – Am Dienstagmittag rief eine 69-Jährige Frau die Polizei zur Hilfe. Ihr wurde in einem Supermarkt in der Ziegelhütter Straße der Geldbeutel gestohlen. Nach ihrer Angabe machte zunächst ein Mann auf sich aufmerksam. Er zeigte ihr ein Plakat, auf dem stand, dass er für eine Behindertenhilfe Geld sammeln würde. Als die Seniorin einen Geldschein aus ihrem Portemonnaie nahm, griff der Unbekannte zu und rannte mit der Börse davon.

Der Mann war zwischen 20-30 Jahre alt, hatte eine dunkle Hautfarbe und dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 zu melden. |kfa

Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Schwedelbach (ots) – Am Dienstagmorgen wurde der Polizei zunächst ein Verkehrsunfall in der Kollweilerstraße gemeldet. Ein 21-jähriger Autofahrer verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Skoda Octavia und krachte gegen eine Hauswand. Das Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Fahrer war nicht verletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 21-Jährigen fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sie soll Aufschluss über den Drogenkonsum geben.

Der Unfallfahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittegesetz verantworten. |kfa

