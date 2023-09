Raub nach Streit vor Supermarkt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 bemerkte ein 47-Jähriger gegen 23 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Langen Rötterstraße einen Streit zwischen 2 Personen. Er erkundigte sich kurz nach dem Grund des Streits und ging dann in das Lebensmittelgeschäft.

Als er kurze Zeit später den Einkaufsmarkt verließ und in Richtung der Käfertaler Straße lief, bemerkte er einen der beiden zuvor Streitenden, welcher mit einem Bekannten ebenfalls auf der Langen Rötterstraße lief. Als auch jener ihn wiedererkannte, eilten er und sein Begleiter plötzlich auf den 47-Jährigen zu. Sie stießen und traten ihn, ließen schon bald von ihm ab und rannten in Richtung Pozzistraße davon. Der Angegriffene bemerkte, dass sie ihm den Geldbeutel mitsamt dem darin befindlichen Bargeld aus der Hosentasche gestohlen hatten.

Die beiden Tatverdächtigen werden als 175-180 cm groß und 20-25 Jahre alt beschrieben.

Einer der Männer war kräftig gebaut, hatte kurze dunkle Haare und trug einen grauen Pullover sowie eine graue Jogginghose. Auffällig war bei ihm ein Tattoo an der Wade.

Sein Begleiter wird mit dunklen Haaren und einem Fünf-Tage-Bart beschrieben. Er hatte eine Tätowierung am rechten Arm und trug eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Basecap.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter: 0621/174-4444, zu melden.

Präventionsveranstaltung für Senioren zum Thema Enkeltrick & Co.

Mannheim (ots) – Immer wieder fallen ältere Menschen skrupellosen Betrügern zum Opfer. Wie erkennt man gängige Betrugsmaschen sofort? Und wie sollte man sich im Fall der Fälle am besten verhalten?

Das erfahren Senioren bei einer Präventionsveranstaltung im Polizeipräsidium Mannheim. Die Sachbearbeiterinnen Vorbeugung der Polizeireviere Mannheim-Oststadt und Mannheim-Innenstadt beraten Sie dabei zu den Themen Enkeltrick, Schockanruf und falsche Polizeibeamte.

Wann: Dienstag 19.10.2023 von 09-11 Uhr.

Wo: Polizeipräsidium Mannheim, Bezirksratssaal, L6 1, 68161 Mannheim.

Eine Anmeldung ist möglich bis zum 13. Oktober 2023 bei der Geschäftsstelle der

Kriminalprävention unter 0621 174-1201 oder per E-Mail unter

mannheim.pp.praevention@polizei.bwl.de Die Veranstaltung ist auf 50 Teilnehmer begrenzt.

Dreister Diebstahlsversuch einer Bande im Baumarkt

Mannheim (ots) – Am Dienstag 26.09.2023 betraten gegen 14.45 Uhr zwei Männer einen Baumarkt in der Waldstraße und packten in diesem mehrere Maschinen, Akkugeräte, Pfefferspray und andere Werkzeuge in einen Einkaufswagen. Diesen stellten sie im äußeren Verkaufsbereich in der Nähe des Außenzaunes ab.

Anschließend fingen sie mit zwei Bolzenschneidern, die sie ebenfalls aus dem innen liegenden Verkaufsraum mitgenommen hatten, an den Außenzaun zu durchtrennen, um einer weiteren Person außerhalb des Zaunes die Waren zu übergeben. Ein Mitarbeiter hatte das Tun beobachtet und die Polizei gerufen.

Die Polizisten konnten die beiden Männer im Baumarkt festnehmen und im Anschluss zum Polizeirevier Mannheim-Sandhofen bringen. Ihr bislang unbekannter Komplize im Außenbereich konnte flüchten.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernommen.

44-Jähriger auf Diebestour festgenommen

Mannheim (ots) – Ein 44-Jähriger betrat am Dienstag gegen 17 Uhr ein Geschäft im O-Quadrat der Innenstadt. Zunächst lief er über die Verkaufsfläche, nahm sich in der Folge diverse Kleidungsstücke und begab sich mit diesen in die Herrenumkleide. Kurze Zeit später verließ er die Umkleide wieder und lief unmittelbar zum Ausgang.

Der Ladendetektiv konnte bei einer Nachschau feststellen, dass der 44-Jährige die Kleidungsstücke mitgenommen hatte und verfolgte diesen. Der Täter konnte von der Polzei, zusammen mit dem Ladendetektiv, Nähe Wasserturm festgenommen werden.

Der Täter räumte ein, das Diebesgut bereits in sein Auto gebracht zu haben, welches er in der Tiefgarage der Wasserturmanlage geparkt hatte. Bei einer Überprüfung des Autos händigte der 44-Jährige die Kleidungsstücke aus. Diese konnten unbeschädigt dem Landedetektiv übergeben werden. Der Wert des Diebstahls beläuft sich auf einen hohen 3-stelligen Betrag.

Da sich der 44-Jährige vermutlich auf Diebestour durch mehrere Geschäfte befand, hat das Polizeirevier Innenstadt weitere Ermittlungen hierzu aufgenommen.