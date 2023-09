Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Bismarckstraße kam es am Montag 18.09.2023 gegen 19 Uhr, zu einem Raub. Beteiligt waren 2 Gruppen junger Menschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sie sich flüchtig, trafen sich aber zufällig auf der Straße. Unvermittelt gingen zwei 14-Jährige und ein 18-Jähriger, zwei 15- und einen 16-jährigen Jugendlichen an. Einer der 14-Jährigen holte zudem ein Taschenmesser hervor.

Die Angreifer nahmen den Geschädigten unter anderem persönliche Gegenstände ab.

Bereits gegen 18:40 Uhr, hatten im Bereich des Berliner Platzes 2 Jugendliche einen 13- und einen

14-Jährigen, mit einem Messer bedroht und sich Bargeld aushändigen lassen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Update 27.09.2023:

(ots) – Nachdem es Montagabend 18.09.2023 zu 2 Raubdelikten in Ludwigshafen kam, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Hierdurch konnte der dringende Tatverdacht gegen einen 14-Jährigen für beide Taten begründet werden.

Gegen den Jugendlichen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige wurde am 21.09.2023 verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 14-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt verbracht.