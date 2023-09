Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter näherte sich am vergangenen Donnerstag gegen 20.50 Uhr, zu Fuß einer 86-jährigen Dame von hinten in der Hafenstraße an. Er entriss der Seniorin ihre Handtasche, welche sie am rechten Handgriff ihres Rollators trug. Durch die Krafteinwirkung des unbekannten Täters wurde der Rollator samt der 86-Jährigen zu Boden gerissen.

Die Seniorin konnte sich nicht mehr abfangen und stürzte unglücklich auf die rechte Schulter und das rechte Bein. Dabei verletzte sie sich schwer.

Der unbekannte Täter flüchtete anschließend mit der Handtasche zu Fuß in Richtung des Hafengebiets.

Täterbeschreibung:

Kurze, dunkle Haare, dunkle Hautfarbe, dünn, ca. 30 Jahre alt. Er war bekleidet

mit einer dunklen Jacke.

Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf einen sehr niedrigen 3-stelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter haben oder die Tat beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden, unter Telefon: 0621-12580.