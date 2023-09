Betrunkenen LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Germersheim (ots) – Gestern Morgen wurde die Polizeiinspektion Germersheim darüber informiert, dass ein LKW-Fahrer sehr unsicher auf der Bundesstraße 9 unterwegs sei. Bei einer umgehenden Überprüfung konnte der besagte LKW bei der Abfahrt Germersheim Mitte kontrolliert werden.

Der Grund für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab um 09 Uhr einen Wert von 2,25 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Opferstock in Kirche aufgebrochen

Kuhardt (ots) – Am 24.09.2023 (10-17 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter den Opferstock in der Kirche in Kuhardt auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Der Opferstock war durch ein Vorhängeschloss gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter der 07274/958-0 sowie per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Gas und Bremse verwechselt

Wörth (ots) – Am Montag gegen 16.20 Uhr wollte ein 85-jähriger PKW Fahrer auf dem Parkplatz des Maximiliancenters ausparken und berührte einen hohen Bordstein. Aus Schreck wollte er die Bremse betätigen, trat aber auf das Gaspedal.

Dementsprechend beschleunigte das Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.

PKW Aufbruch

Germersheim (ots) – Von Sonntag auf Montag kam es in der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim zum Aufbruch eines dort geparkten PKW. Der bislang unbekannte Täter beschädigte die Seitenscheibe und entwendete eine kleinere Geldsumme aus dem Innenraum. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 €.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Schulwegüberwachung

Kandel (ots) – Bei einer Schulwegkontrolle am Montag zwischen 07.15h und 08.30h in der Marktstraße in Kandel stellten die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten zehn Verstöße gegen die Anschnallpflicht, zwei Ladungsverstöße, ein Handyverstoß und sechs Mängelberichte fest.

Darüber hinaus waren 3 Kinder in Fahrzeugen nicht gesichert. Die Polizei weist darauf hin, dass die Eltern bzw. die Fahrzeugführer in der Verantwortung stehen und für die korrekte Sicherung der Kinder im Fahrzeug Sorge zu tragen haben.

Es drohen Bußgelder bis 70 Euro und Punkte im Fahreignungsregister.