17-Jährige sexuell belästigt

Ludwigshafen (ots) – Nach dem Zeugenaufruf im Falle einer sexuellen Belästigung am 19.09.2023 ging am Montag 25.09.2023, ein Hinweis bei der Polizei ein. Hierdurch konnte ein 21-Jähriger ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Erstmeldung vom 19.09.2023

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann belästigte am Dienstag 19.09.2023 gegen 16.50 Uhr, eine 17-Jährige im Bereich eines Drogeriemarktes in der Gabriele-Münter-Straße. Der Täter soll die Jugendliche auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes unsittlich berührt haben. Im Anschluss soll der Mann den Drogeriemarkt betreten haben.

Der Unbekannte wird als 25 bis 28 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, mit ungepflegtem Bart und Haaren, Bekleidung und Rucksack in Naturtönen sowie Dreck oder Verletzungen im Gesichtsbereich beschrieben.

Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen, unter anderem einer Frau mit Kind, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls auf dem Parkplatz aufgehalten haben soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Medikamente gestohlen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In eine Apotheke in der Bürgermeister-Trupp-Straße wurde eingebrochen und eine Kiste mit Arzneimitteln gestohlen. Dies wurde Montagnacht 25.09.2023 gegen 01 Uhr festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Wer hat zwischen dem 24.09.2023, 11:30 Uhr und dem 25.09.2023, 01 Uhr, etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruchsversuch in Friseursalon

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Im Falle eines Einbruchversuchs in einen Friseursalon in der Friesenheimer Straße bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 um Hinweise. Unbekannte hatten zwischen dem 23.09.2023, 16 Uhr und dem 25.09.2023, 10 Uhr, versucht in den Salon einzudringen.

Es gelang ihnen jedoch nicht, sich Zutritt zu verschaffen. Die Schadenshöhe durch Hebelspuren steht bislang nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots) – Eine Zeugin meldete am Montagnachmittag 25.09.2023, dass ein Jugendlicher einen anderen Jugendlichen in der Straßenbahn mit einem Messer bedroht habe. Dies habe sie an der Haltestelle Giulini beobachtet. An der Endhaltestelle Rheingönheim wurden die beide 16-jährigen Jugendlichen, angetroffen.

Beide gaben an, dass es am Morgen zu einem Streit zwischen dem Bedrohten und einem 15-Jährigen gekommen war. Hierbei seien auch Beleidigungen gegenüber dem Jüngeren gefallen. Dies wollte der Droher nicht hinnehmen und bedrohte den Kontrahenten des 15-Jährigen am Nachmittag mit dem Messer. Verletzt wurde niemand.

Das Messer wurde unter einem Container an der Endhaltestelle durch Polizeikräfte gefunden. Zeugen hatten beobachtet, wie der 16-Jährige dort etwas versteckt hatte. Der Jugendliche wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen und dort von seinen Eltern abgeholt.

Auseinandersetzung in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – In einer Kleingartenanlage in der Stifterstraße gerieten mehrere Männer am Montagnachmittag 25.09.2023 in Streit, nachdem ein 31-Jähriger einen 22-Jährigen und einen 37-Jährigen rassistisch beleidigte. Im Verlauf der Auseinandersetzung holte der 31-Jährige ein Messer und bedrohte die beiden anderen Männer damit. Diese flüchteten und informierten die Polizei.

Der 31-Jährige wurde von den alarmierten Polizeikräften in einer der Gartenparzellen angetroffen. Da unklar war ob, er noch bewaffnet ist, wurde von er von den Polizeikräften unter Vorhalt der Schusswaffe zu Boden gesprochen und fixiert.

Das Messer konnte im Gartenhaus aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Da er angab, Drogen konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines zudem sehr sprunghaften Verhaltens wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.

Vandalismus an Toiletten-Container

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Über das Wochenende wurde ein Toiletten-Container, der auf einem Schulgelände in der Schlesier Straße stand, massiv beschädigt. Unbekannte hatten den Container zunächst aufgebrochen und dann u.a. ein Waschbecken abgeschlagen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zwei Autos stark beschädigt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein Schaden von insgesamt rund 4.000 Euro entstand zwischen dem 24.09.2023, 19 Uhr, und dem 25.09.2023, 08:40 Uhr, in der Hartmannstraße. Dort wurden zwei parkende Fahrzeuge, ein Audi und ein VW, massiv beschädigt. Unter anderem wurde eine Fensterscheibe des VW eingeschlagen und die Kennzeichen des Audis abgerissen.

In der Nacht auf Montag (25.09.2023, gegen 01:30 Uhr) hatten Anwohner ein lautes Klirren gehört, jedoch nichts Verdächtiges gesehen.

Wir bitten um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Hartmannstraße oder deren direkten Umgebung etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wer hat insbesondere gegen 01:30 Uhr etwas gehört oder beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruchsversuche

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Person versuchte sich zwischen Sonntag 24.09.2023, 13:30 Uhr und Montag 25.09.2023, 17 Uhr, Zutritt zu Lagerräumen einer Bar in der Sternstraße zu verschaffen. Es gelang jedoch nicht, die Tür aufzubrechen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Anwohner hatten gegen 03 Uhr eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe im Hof der Bar gesehen. Ob es sich dabei um den Täter handeln könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat in der Sternstraße etwas beobachtet oder gehört, insbesondere in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr. Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrrad aus Laden gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In einen leerstehenden Laden in der Sternstraße wurde zwischen dem 21.09.2023, 17 Uhr und dem 23.09.2023, 16:30 Uhr, eingebrochen und ein Mountain-Bike gestohlen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bilanz der ROADPOL Kontrollwoche

Ludwigshafen (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich in diesem Jahr an den europaweiten „Safety Days“ zur Bekämpfung und Verhinderung von Geschwindigkeitsverstößen im Straßenverkehr. Im Zeitraum vom 16. bis 22. September 2023 fanden deshalb in der Vorder- und Südpfalz vermehrt Schwerpunktkontrollen zu diesem Thema statt.

In dieser Woche wurden insgesamt 35.562 Fahrzeuge kontrolliert. 3.449 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Neben der Ahndung der Ordnungswidrigkeiten wollen wir durch die Verkehrskontrollen auch verstärkt auf die Risiken von Geschwindigkeitsverstößen im Straßenverkehr hinweisen.

Bei den Kontrollen wurden die Betroffenen daher von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr stellt eine der häufigsten Verkehrsunfallursachen dar. Wer im Straßenverkehr beispielsweise statt mit 30 km/h mit 50 km/h fährt, der verlängert seinen einfachen Bremsweg von 9m auf 25m. Hierbei wurde die individuelle Reaktionszeit noch nicht mit einberechnet. Im Falle einer Gefahrensituation reicht der Bremsweg somit vielleicht nicht mehr aus um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei.

Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken („Vision Zero“).