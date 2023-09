36.000 Euro Schaden nach Betrug

Schifferstadt (ots) – Auf einen Betrüger hereingefallen ist eine 72-jährige aus Schifferstadt. Diese hatte den angeblichen „Arzt“ in Düsseldorf kennengelernt. Nachdem dieser sagte, dass er Arzt sei und im Auftrag der Bundeswehr nach Syrien gehen würde, um dort kranken Menschen zu helfen, auf dem Weg dorthin aber in der Türkei in Haft gekommen sei, überwies die Geschädigte über einen Zeitraum von zwei Monaten insgesamt 36.000 Euro an den angeblichen Arzt, die unter anderem für eine Kaution gestellt werden sollten.

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Dudenhofen (ots) – Am 25.09.2023 gegen 10:08 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Am Hofgraben, um über die Kreuzung Landauer Straße geradeaus in die Carl-Zimmermann-Straße zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Landauer Straße.

An der Kreuzung Carl-Zimmermann-Str./Landauer Str. übersah der Pkw-Fahrer den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 EUR.

Eigentümer gesucht

Limburgerhof (ots) – Unbekannte Täter entwendeten bereits am 01.09.2023 das Fahrrad eines 50-jährigen aus Limburgerhof, welches er zuvor in der Kirchenstraße abgestellt hatte. Stattdessen hinterließen die/der unbekannte Täter ein anderes, hochwertiges Trekkingrad der Marke „Bergamont“.

Der Eigentümer bzw. Besitzer dieses Fahrrades wird gebeten, sich mit dem entsprechendem Nachweis bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden, telefonisch unter 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de), bzw. mit dem Nachweis vorstellig zu werden.

Betrug

Schifferstadt (ots) – Opfer einer Betrugsmasche wurde am vergangenen Montag ein 55-jähriger aus Schifferstadt. Zunächst erhielt der Mann einen Anruf von einem vermeintlichen Zahlungsdienstleister. Hierbei wurde ihm mitgeteilt, dass sein dortiges Konto gehackt worden sei und ein Kauf von Bitcoins getätigt wurde.

Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte dann aufgefordert, eine App herunterzuladen. Über diese App wurde es dem unbekannten Anrufer ermöglicht, auf den Rechner des Geschädigten Zugriff zu bekommen und entsprechende Transaktionen durchzuführen.

Nachdem der 55-jährige noch Fotos von seinem Ausweis schickte und weitere Daten übermittelte, wurde seine Kreditkarte mit 3.000 Euro belastet.

Insgesamt entstand dem Geschädigten durch diese Betrugsmasche ein Schaden von knapp 3.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht in der Mühltorstraße

Lambsheim (ots) – Am gestrigen Montag, den 25.09.2023 kam es zwischen 11:30 Uhr und 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mühltorstraße in Lambsheim. Die Geschädigte bemerkte einen Streifschaden im Bereich des linken hinteren Radkastens, als sie an ihr geparktes Fahrzeug, Marke Audi, zurückkehrte.

Im o.g. Zeitraum touchierte der Fahrer mit einem vermutlich weißen Fahrzeug das geparkte Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zum Fahrzeug sowie zur Identität des Fahrers. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.