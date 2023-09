Wetzlar- Niedergirmes: Dieb im Keller –

In einem Mehrfamilienhaus in der Hans-Sachs-Straße war zwischen Montag, 25. September, 18 Uhr, und Dienstag, 9.45 Uhr, ein Dieb im Keller zugange. Offenbar war es möglich, verschiedene Kellerbereiche zu betreten, indem die angebrachten Schlösser zur Seite geschoben wurden. In sieben Kellerabteile gelangte der Unbekannte – bisherigen Ermittlungen zufolge nahm er aus mindestens zwei davon Gegenstände an sich. Die genaue Auflistung des Diebesguts steht noch aus. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang im genannten Zeitraum aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.

Hohenahr: Spiegelunfall –

Auf der L3053 geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Freitag, 22. September, ein unbekannter Autofahrer auf dem Weg von Großaltenstädten in Richtung Erdaer Kreuz wohl nach links über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte gegen 19.25 Uhr mit einem entgegenkommenden Hyundai. Durch den Zusammenstoß riss am Hyundai der linke Außenspiegel ab, der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt. Vermutlich handelte es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines dunkelfarbenen Mazda 2. Die Polizei in Herborn sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher (Telefonnummer 02772/ 47050).

Herborn: Fiat 500 zerkratzt –

Auf dem Pendlerparkplatz des ehemaligen ZOB vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines Fiats. Am Montag, zwischen 05.00 Uhr und 18.45 Uhr trieben die Täter Kratzer in den rosé-goldfarbenen „500“. Eine neue Lackierung wird die Besitzerin rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050. (G.R.)