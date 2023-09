Gießen: Auto aufgebrochen

In der Straße „Stolzenmorgen“ brach ein Unbekannter einen weißen Golf auf. Die Tat wurde am Dienstagmorgen (26.09.2023) bemerkt, die genaue Tatzeit ist unklar. Der Aufbrecher schlug eine Seitenscheibe ein und klaute u.a. Bargeld aus dem Fahrzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3555.

Gießen/B3: Auto durch die Luft geschleudert

Ein 64-jähriger Mann fuhr die Bundesstraße 3 vom Gießener Nordkreuz kommend in Richtung Staufenberg. Dabei kam die C-Klasse nach derzeitigen Erkenntnissen von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Absenkung einer Schutzplanke und schleuderte so durch die Luft. Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb in der Böschung liegen. Der aus Marburg stammende Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand Schaden im unteren, fünfstelligen Eurobereich. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein unbekannter, weißer LKW an dem Unfall beteiligt war. Dieser hat den Mercedes eventuell geschnitten. Der LKW hielt nicht an und fuhr weiter.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum weißen LKW oder dessen Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Grünberg: Passat beschädigt und weggefahren

Ein VW-Fahrer parkte sein Fahrzeug am Montag (25.09.2023) auf einer Parkfläche hinter einer Apotheke, parallel zur B49 / Alsfelder Straße. Gegen 10.00 Uhr bemerkte er, wie ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen sein Auto stieß. Statt sich um den entstandenen Schaden im vierstelligen Eurobereich zu kümmern, fuhr er einfach davon. Beim Verursacher soll es sich um einen jüngeren Mann handeln. Er fuhr in einem dunkelgrauen Kleinwagen davon.

Die Polizeistation Grünberg bittet um Hinweise unter 06401 91430.

Staufenberg: Unfallflucht

Gegen das linke Fahrzeugheck eines am Fahrbahnrand der Straße „Am Kleinfeld“ geparkten Seats stieß ein unbekannter Autofahrer am Freitag (22.09.2023). Der schwarze Ibiza stand dort im Zeitraum 16.00 Uhr bis 16.25 Uhr. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von mehreren Hundert Euro und fuhr einfach davon. Die Polizeistation Gießen Nord bittet um Zeugenhinweise unter 0641 7006-3755.

Laubach: Hauswand angefahren und geflüchtet

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hat eine Hausbesitzerin in der Straße „Untere Langgasse“ zu beklagen. Am Montag (25.09.2023) zwischen 14.10 Uhr und 17.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Ecke der Hauswand. Statt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430.

Buseck: Taube verletzt

Wie der Polizei erst kürzlich bekannt wurde, verletzte ein Unbekannter bereits am 07.06.2023 eine Taube, vermutlich durch ein Geschoss aus einer Luftdruckwaffe. Das Tier wurde auf einem Grundstück in Beuern gefunden. Nach Behandlung der Verletzung überlebte die Taube.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt eingeleitet. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise und fragen: Wer hat Anfang Juni verdächtige Beobachtungen gemacht? Sind ähnliche Fälle bekannt geworden? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.