Einbruch in Büroräume eines Busunternehmens

Tatzeit: Sonntag, 24.09.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 05:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in die Büroräume eines Busunternehmens in der Straße „Am Nordbahnhof“ in Schwalmstadt-Ziegenhain eingebrochen.

Die Unbekannten brachen im Außenbereich zwei Gartentüren auf und gelangten so auf das Grundstück der Firma. Kurz darauf verschafften sich die unbekannten Täter durch das Einschlagen eines Bürofensters gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Zuvor hatten die unbekannten Täter vergeblich versucht das betreffende Fenster aufzuhebeln. Hierbei wurde auch der verbaute Rollladen durch die unbekannten Täter herausgehebelt. Im Innenbereich wurde eine weitere Tür aufgehebelt sowie weitere Schränke aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Ein am Tatort befindlicher Tresor wurde durch die unbekannten Täter ebenfalls gewaltsam geöffnet. Aus dem Tresor wurde Bargeld entwendet. Die Höhe des Stehlguts beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Der Sachschaden wird derzeit auf circa 5000,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Brand eines Einfamilienhauses

Zeit: Montag, 25.09.2023; 17:04 Uhr

Am Montagabend ist in einem Einfamilienhaus in der Straße „Zum Haintor“ in Felsberg ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden nach aktuellem Sachstand nicht verletzt. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Wohnhaus hierbei komplett zerstört wurde. Der Sachschaden wird derzeit auf 500.000,- EUR geschätzt.

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Homberg gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt der Gebäudeinstallation des Wohnhauses aus. Das Feuer war zuvor im Hauswirtschaftsraum ausgebrochen. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten konnten nicht ermittelt werden.

Auto wurde vor Wohnhaus entwendet

Tatzeit: Sonntag, 24.09.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 09:26 Uhr

Unbekannte Täter haben ein Auto vor dem Wohnhaus der Geschädigten entwendet. Das Auto befand sich geparkt vor dem Wohnhaus im Bleichenweg in Fritzlar. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen Audi A 5 Cabriolet in grau. Zur Tatzeit waren die amtlichen Kennzeichen FZ-AK 5 an dem Auto angebracht.

Wie genau der Wagen entwendet wurde ist aktuell auch Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der geschätzte Stehlwert des Autos beläuft sich auf circa 36.000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.