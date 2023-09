Auffahrunfall in Bad Hersfeld – Fahrerin leicht verletzt

Am Montag (25.09.2023) befuhren eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge gegen 07.45 Uhr die Wehneberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Homberger Straße. An der Kreuzung Wehneberger Str./August-Gottlieb-Str. musste die 35-jährige verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 24-jährige hatte einen zu geringen Sicherheitsabstand und fuhr der 35-jährigen auf das Fahrzeug auf. Diese wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Frau im Bahnhof sexuell belästigt – Bundespolizei sucht Zeugen

Alsfeld (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung soll Samstagabend (23.9. /

22:50 Uhr) eine 45-jährige Frau aus Romrod im Bahnhof Zell-Romrod geworden sein.

Während der Zugfahrt in der Hessischen Landesbahn (Zugnummer: 24840) wurde die

Geschädigte auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen vier Männern

aufmerksam. Nachdem sie sich ebenfalls in den Streit einmischte, wurde sie von

dem vermeintlich späteren Täter und seinem Begleiter zunächst verbal beleidigt.

Bei Halt im Bahnhof Romrod-Zell gab die 45-Jährige an, beim Ausstieg zunächst

geschubst worden zu sein. Glücklicherweise stürzte sie nicht zu Boden.

Anschließend soll der Täter die 45-jährige Frau von hinten umklammert und an die

Brust gefasst haben. Nachdem sie sich von dem Griff lösen konnte, verließ der

Täter mit seinem Begleiter und einer weiteren Person, die offensichtlich auf die

beiden Männer am Bahnsteig wartete, den Bahnhof in Richtung Ortsmitte. Einen Tag

später suchte die 45-Jährige die Polizeistation Alsfeld auf, um den Vorfall

anzuzeigen. Die weiteren Ermittlungen führt nun zuständigkeitshalber die

Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer

dieser Taten wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Zwei Pferde im Landkreis Fulda und dem Vogelsbergkreis verletzt – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Osthessen. Die Polizei Osthessen erreichten nach dem vergangenen Wochenende zwei Meldungen zu verletzten Pferden in Stallungen im Landkreis Fulda und dem Vogelsbergkreis.

Am Freitagmorgen (22.09.), gegen 7.30 Uhr, wurden zunächst bei einer Stute in einer Stallung in der Straße „Europahof“ in Schletzenhausen schwere Verletzungen im Genitalbereich festgestellt. Aktuellem Kenntnisstand zu Folge, befand sich das Tier zwischen Donnerstagabend (21.09.), gegen 21 Uhr und dem Feststellungszeitpunkt, gemeinsam mit einem Fohlen, in dem Stalltrakt. Das Pferd befindet sich nun in einer Klinik und wird dort behandelt. Das Jungtier wurde augenscheinlich nicht verletzt.

Auch bei einem Pferd in einer privaten Stallung in der Straße „In der Vorderecke“ in Nösberts-Weidmoos wurden am Sonntagvormittag (24.09.) Verletzungen festgestellt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich Unbekannte zwischen Samstagabend (23.09.), gegen 19 Uhr und Sonntagvormittag (24.09.), gegen 9 Uhr, unberechtigten Zugang zu der Stallung verschafft und das Tier mit einem noch unbekannten, spitzen Gegenstand im Brustbereich schwer verletzt hatten. Das Pferd wurde in der Folge einem Tierarzt vorgestellt und medizinisch versorgt. Um dem Vierbeiner weitere Qualen zu ersparen, schläferte der Veterinär das Tier jedoch kurz darauf ein.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten besteht und aus welchen Gründen die beiden Pferde verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die osthessische Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 beziehungsweise die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 zu wenden.

Farbschmierereien

Fulda. In der Kreuzbergstraße beschmierten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (23.09.) und Montagmorgen (25.09.) die Hauswand eines Behördengebäudes mit weißer Farbe und verursachten so rund 350 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen politisch motivierter Sachbeschädigung und Beleidigung der Bediensteten. Bereits am Samstagabend waren ähnliche Schmierereien an Behördengebäuden in der Königstraße und in der Straße „Am Rosengarten“ festgestellt worden – wir berichteten. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht! Eichenzel. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag (26.09.), gegen 1:20 Uhr, in Eichenzell-Rönshausen die Rönshausener Straße (L 3307) in Fahrtrichtung Weyhers. In Höhe der Hausnummer 4 kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel-Meriva. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weitergeschoben. Der Unfallverursacher, welcher nach aktuellen Erkenntnissen vermutlich in einem hellen Opel-Zafira unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Unfall

Fulda. Ein 80-jähriger Fiat-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag (25.09.) leicht verletzt. Er befuhr, gegen kurz vor 15 Uhr, die Kettelerstraße aus Richtung Washingtonallee kommend in Fahrtrichtung Steubenallee. Hierbei kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Golf und beschädigte diesen. Der 80-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Rotenburg-Braach. Am Sonntag (24.09.), in der Zeit von 15.10 Uhr bis 16.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- beziehungsweise Ausparken oder Wenden in einer Grundstückseinfahrt eine Mauer in der Mühlgasse. Hierdurch entstand Schaden von circa 300 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Zwischen Sonntag (24.09.), gegen 20 Uhr und Montag (25.09.), gegen 9.10 Uhr, parkte ein BMW-Fahrer sein Fahrzeug vor einem Anwesen „Im Göttinger Bogen“. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Höhe von etwa 1.500 Euro an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geschwindigkeitsmessungen der osthessischen Polizei

Osthessen. Im vergangenen Jahr ereigneten sich auf osthessischen Straßen 327 Verkehrsunfälle mit getöteten oder schwerverletzten Personen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Die Anzahl dieser Unfälle stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um elf. Somit bleibt zu schnelles Fahren auch weiterhin die Hauptursache für Verkehrsunfälle mit Personenschaden.

Daher legte die osthessische Polizei in den vergangenen beiden Wochen mit einer intensivierten Geschwindigkeitsüberwachung ein besonderes Augenmerk auf die Bekämpfung dieser Unfallursache. In diesem Zusammenhang wurde osthessenweit bei rund 50.000 Fahrzeugen die gefahrene Geschwindigkeit gemessen. In circa 1.600 Fällen – das entspricht etwa drei Prozent – waren die Fahrzeugführer zu schnell unterwegs.

Bremsweg bei höheren Geschwindigkeiten erheblich länger

Schlimmer zu bewerten sind jedoch die potentiellen Folgen eines Verkehrsunfalls mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Der Bremsweg verlängert sich bei doppelter Geschwindigkeit um das Vierfache. Inklusive der Reaktionszeit ergibt sich beispielsweise bei 80 km/h ein Anhalteweg von circa 90 Metern, bei 160 km/h sogar von etwa 300 Meter. Diese Zahlen zeigen, dass es für Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer erheblich schwieriger ist, bei der plötzlichen Entstehung einer Gefahrensituation rechtzeitig zu bremsen oder auszuweichen.

Um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, wird die osthessische Polizei ihre Arbeit in diesem Bereich auch weiterhin fortführen.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Alsfeld. Am Montagnachmittag (25.09.), gegen 16.10 Uhr, kam es aus noch unbekannten Gründen in der Straße „Am Kreuz“ zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als zwei Passanten darauf aufmerksam wurden und nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schlichten wollten, wurden sie von einem bislang unbekannten Täter mit einem Gürtel geschlagen. Eine medizinische Versorgung war allerdings nicht erforderlich.

Der Täter kann als circa 1,80 Meter groß, mit Drei-Tage-Bart und einem Tattoo am rechten Unterarm beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Kappe, ein braunes T-Shirt, eine braune Hose und weiße Nike-Schuhe getragen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kostenlose Fahrradcodierung der Polizei auf der LGS – Anmeldung am Mittwoch

Das Polizeipräsidium Osthessen bietet im Rahmen der Blaulicht-Meile der Landesgartenschau Fulda am Samstag (30.09.), von 10 bis 14 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung an. Die Aktion findet vor dem Haupteingang in der Olympiastraße statt. Es ist demnach keine Eintrittskarte notwendig. Anmeldungen sind am Dienstag (27.09.), zwischen 10 und 13 Uhr, unter folgender Nummer möglich: 0661/ 1052006.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Samstag (30.09.), 10 bis 14 Uhr

Wo? Fulda, Olympiastraße vor dem Haupteingang zur Landesgartenschau (Tor 1)

Terminvergabe? Mittwoch (27.09.), 10 bis 13 Uhr unter 0661/ 1052006

Diebstahl von E-Scooter

Rotenburg a.d. Fulda. Einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Segway-Ninebot, Modell Max G30DII, stahlen Unbekannte am Montag (25.09.). Zur Tatzeit, zwischen 7 Uhr und 14 Uhr, war das Elektrokleinstfahrzeug im Bereich eines Fahrradständers am Bahnhof in der Poststraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert gewesen. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Verletzte nach Alleinunfall

Eiterfeld (ots)

Am Montag, dem 25.09.2023, um 18:15 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße L3171 zwischen den Ortsteilen Betzenrod und Leimbach ein Verkehrsunfall. Der PKW war mit vier Personen besetzt und infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hier überschlug sich der PKW, prallte mit einem Baum zusammen und kam nach ca. 200 Meter zum Stillstand. Der 20-Jährige Fahrer wurde schwer und die drei weiteren Insassen (17-Jahre, 18-Jahre und 21 Jahre) leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von 40.000EUR.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dittlofrod-Körnbach und Leimbach-Betzenrod sowie der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 28 waren im Einsatz.