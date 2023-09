Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Kinder warfen Apfel auf Straße – B 43a

Hanau

(lei) Zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren bekamen es am Montagnachmittag mit der Polizei zu tun und erhielten in dem Zusammenhang mahnende Worte. Der Grund, warum die Ordnungshüter auf den Plan gerufen wurden, ergab sich aus einer Meldung über mehrere Kinder, die gegen 13.45 Uhr Gegenstände von der Brücke der Aschaffenburger Straße auf die Bundesstraße 43a geworfen haben sollen. Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten kurz darauf die beiden Jungen feststellen, auf welche die Personenbeschreibung passte. Im Zuge eines ersten Gesprächs räumte einer der beiden ein, einen Apfel von der Brücke geworfen zu haben. Glücklicherweise kam hier niemand zu Schaden. Da das Ganze auch anders hätte ausgehen können, führten die Polizisten mit beiden ein eindringliches Gespräch. Ob sie den Apfel unachtsam oder bewusst auf die Fahrbahn warfen, wird noch geklärt. Anschließend wurden sie ihren Eltern übergeben.

Bereich Main-Kinzig

Letzter Biker-Safety-Termin fand bei schönstem Motorradwetter statt – Gelnhausen/Bad Orb und Schlüchtern

(jm) Bei schönstem Motorradwetter fanden am Sonntag die letzten Ausfahrten der Biker-Safety Tour 2023 im Main-Kinzig-Kreis statt. Pünktlich um 9 und um 13.30 Uhr startete in Gelnhausen, in Bad Orb und in Schlüchtern jeweils ein Motorrad-Konvoi, der von zwei Beamten der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen begleitet wurde. Nach einem kurzen Kennenlernen und einem „Safety-Check“ an den Motorrädern begaben sich die Biker auf die circa 90 km lange und rund zweistündige Tour durch den Main-Kinzig-Kreis. Insgesamt legten die Motorradfahrenden zwei Stopps ein. Die Zeit nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um ins Gespräch zu kommen und sich rund um das Thema Zweiradfahren auszutauschen. Zudem sprachen die Polizisten wahrgenommene Fahrfehler bei den Teilnehmenden an und sensibilisierten über mögliche Unfallrisiken. Zum Abschluss gab es jeweils eine Feedbackrunde. Die insgesamt 33 Teilnehmenden waren von der Veranstaltung begeistert und lobten die tolle Atmosphäre während der professionell geführten Touren. „Wir sind sehr zufrieden mit den erstmals in unserem Präsidium stattgefundenen Biker-Safety-Touren. Wir hatten ein gut besuchtes Teilnehmerfeld. Auch bei den Maschinen hatten wir von Kraftrollern über Sportmaschinen bis hin zum Tourer alles dabei. Die Leidenschaft zum Motorradfahren hat uns alle verbunden, sodass ein reger Austausch auf Augenhöhe stattfand,“ resümiert Polizeihauptkommissar Walter Füssel von der Verkehrsprävention im Polizeipräsidium Südosthessen.

Einbrecher drangen in Gewerbeobjekt ein – Maintal/Dörnigheim

(jm) Bei einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt in der Philipp-Reis-Straße (20er-Hausnummern) haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag unter anderem Münzgeld erbeutet. Zwischen Freitag (20 Uhr) und Samstag (8.30 Uhr) verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zugang, indem sie ein Schloss zum Gebäude öffneten. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten weitere Türen. Im Anschluss verließen sie mit ihrer Beute das Gelände. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Wer fuhr gegen den roten Corsa? – Schlüchtern

(jm) Wer am Freitagvormittag auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße (20er-Hausnummern) unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. In der Zeit zwischen 10.45 und 11.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter die hintere linke Seite eines roten Opel Corsa und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern telefonisch unter 06661 9610-0 entgegen.